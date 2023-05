TRVL DRSS Summer 2023 T26 “Crisp & Clear”

De T26 Zomer collectie van TRVL DRSS is even kraakhelder en fris als losjes en relaxed. Hemelse tot diepste blauwtinten, met daarnaast zoetjes roze en vuurrood vormen een klassiek kleurbeeld met wit en zand als basis. De TRVL DRSS collectie is opgebouwd uit eindeloos te combineren easy pieces, in de meest comfortabele en kreukvrije kwaliteitsstoffen.

T26 biedt de meest luchtige luxe basics met een losse maar elegante fit, zoals t-shirts en shorts en ongecompliceerde maar vrouwelijk vallende jersey jurken, maar ook coole oversized shirts met bijpassende lange pyjamabroek.

Naast de vele uni’s en een paar klassieke streepjes geeft een abstracte two-tone bloemenprint – in deep navy met wit of vuurrood met wit – wat excentrieke energie aan de collectie. Ook de jumpsuit is een elegant statement van minimal chic. De hoogwaardige materialen en ‘make’ de T26 collectie maakt dat je letterlijk een zorg minder hebt; ieder stuk is een duurzame, stijlvolle en stressvrije aanwinst voor het toch al zo veeleisende leven. Ga waar je wil, take it easy.