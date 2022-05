TRVL DRSS SUMMER T22: Easy & casual met een luchtige seventies vibe

De High Summer collectie van TRVL DRSS blinkt uit in eenvoud én zwierigheid, in draagcomfort én elegantie. Het verenigen van uitersten in een collectie, dat is wat TRVL DRSS zo typeert. Dat levert deze zomer een uiterst sprankelend en verfrissend beeld op.

Look & Feel

De look & feel van de collectie is zomers en zwierig, met soepel vallende items die lekker losjes, koel en comfortabel dragen. Er zijn jerseys in verschillende kwaliteiten, een hele zachte gebreide katoen en natuurlijk de mooie jersey travel quality waar TRVL DRSS bekend om staat. Deze fijne Italiaanse kwaliteit is ideaal; het kreukt niet, is licht in gewicht, voelt heerlijk aan en gaat jaren mee. Kortom, onmisbaar deze zomer.

Colorful summer

Voor de high summer collectie is voor twee kleurenpaletten gekozen. In het ene voert Blossom Pink de boventoon, geflankeerd door zachtere accentkleuren als Off-White en poederig Blush Pink. Het andere pallet bestaat uit warme bruinen als Cinnamon, Tan en Beige, met Black als accentkleur.

Sprankelende prints

In die sfeer van heerlijke summer vibes komen de prints, die alle stukken uit de collectie verbinden, helemaal tot hun recht. Voor wie deze zomer een statement wil maken: heel bijzonder is de opvallende blokprint in zowel de Pink als Brown kleurstelling. Het stijlvolle streepdessin in Cinnamon/Off-White is meer ingetogen, de fijne streep straalt frisheid uit en is fraai in al zijn eenvoud.

Onbevangen seventies

De lange strokenjurk is hét item voor deze zomer. De TRVL DRSS-variant is zwart, heeft een t-shirt-bovenkant en een zwierige rok met zakken. De zwarte enkellange halterjurk met strik in de nek is supervrouwelijk en doet denken aan de onbevangen seventies. Combineer de mouwloze jumpsuit met een T-shirt en style met of zonder riem deze zomer. Verder mag de welbekende TRVL DRSS basic pants eigenlijk niet ontbreken. Deze keer is de broek er in streepprint en lichte uni’s.

Nieuw: de Wide T-Top

Met het prachtige doorknoopjurkje in subtiele streepprint kun je werkelijk alle kanten op. Wordt het fris buiten? Trek dan het superzacht gebreid vestje over je outfit aan. Van hetzelfde fijne materiaal zijn er ook heerlijke basis shirtjes met korte en lange mouwen in vrijwel alle kleuren van de collectie. Nieuw is de Wide T-Top met driekwart mouw. Door de scherp gesneden hals- en mouwlijn is dit typische TRVL DRSS-ontwerp minimalistisch en elegant.

Meer info

De Summer T22 TRVL DRSS collectie wordt binnenkort geleverd en is perfect om meteen te dragen.

Over TRVL DRSS

TRVL DRSS richt zich op de actieve vrouw die alles uit het leven haalt. Een vrouw die van comfortabel zittende kleding houdt én stijlvol voor de dag wil komen. Dankzij de tijdloze ontwerpen en pasvormen kan de TRVL DRSS-vrouw naar hartenlust mixen en matchen.