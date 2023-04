Tumble ’N Dry en Flint Brands slaan handen ineen

Tumble ‘N Dry gaat samenwerken met het agentschap Flint Brands. Met deze samenwerking zal de focus liggen op het vergroten van de fysieke zichtbaarheid in thuismarkt Nederland. Sinds oktober 2022 is Tumble ‘N Dry onderdeel van het Deense JBS Textile Group A/S. Met deze overname kwam naast de webshop van het merk, de focus te liggen op het versterken van de wholesale activiteiten.

Tumble ’N Dry x Flint Brands

Flint Brands is al jaren een gevestigde en betrouwbare naam binnen de Nederlandse kindermode retail. Zo worden onder andere de succesvolle merken Looxs Revolution, Common Heroes en het Deense Kronstadt kids door hen verkocht. Daarnaast sluit de werkwijze van Flint Brands goed aan op die van Tumble ’N Dry; transparant en betrokken. Het team van Flint Brands zal samen met de Sales Manager van Tumble ’N Dry; Iris Kuijf, de distributie van Tumble ’N Dry in Nederland verder uitbouwen. Iris blijft daarnaast verantwoordelijk voor de distributie van Tumble ’N Dry in België, waar het merk o.a. verkrijgbaar is bij AS Adventure. De samenwerking tussen Flint Brands en Tumble ’N Dry zal van start gaan met de verkoop van de pre-order collectie spring/summer 2024. De afspraken daarvoor worden inmiddels gemaakt en de verkoopactiviteiten zullen plaatsvinden vanuit de showroom in Den Haag.

Sinds oktober 2022 is Tumble ‘N Dry onderdeel van het Deense JBS Textile Group A/S. Met deze overname kwam naast de webshop van het merk, de focus te liggen op het versterken van de wholesale activiteiten. Met behulp van het grote, internationale netwerk van JBS Textile Groep A/S zal Tumble ’N Dry de komende maanden ook in de Scandinavische en Duitse markt de wholesale distributie verder opbouwen.

Voor meer informatie en afspraken kunt u contact opnemen met Iris Kuijf - [email protected] 06-18662600 of Anne-Marie Kersten - [email protected] - 06-28232120, Flint Brands 070-415 66 01