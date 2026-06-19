Tussen pak en schort: Simone Rocha bevraagt klassieke mannelijkheid
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Simone Rocha presenteert haar eerste herenmodecollectie op het grote podium van Pitti Uomo en reflecteert daarmee op hedendaagse mannelijkheid.
De Ierse ontwerpster toont op donderdagavond haar Lente/Zomer 2027-looks als gastontwerpster van de Florentijnse herenmodebeurs in de weelderige theaterzaal van het Teatro della Pergola. Hier ensceneert de oprichtster van het gelijknamige Londense label haar visie op herenmode met een mix van moderne tailoring, workwear en zachte accenten.
Donkere pakken, bestaande uit wijde colberts met madeliefjes-drukknopen en wijde broeken in verschillende lengtes, krijgen een lossere styling door zijdeachtige, witte tops met ruches en subtiele, decoratieve borduursels. Kleuraccenten in rood en paars vormen de uitzondering in de collectie.
Verschillende schorten, variërend van robuuste leren varianten tot historische werkkleding van huispersoneel, benadrukken de brede invloed van workwear in herenmode en stellen tegelijkertijd klassieke genderrollen ter discussie.
Bloemenmotieven als print en breiwerk, verenboa's en pareldetails ronden de collectie af.
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