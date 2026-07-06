Tussen utopie en dystopie: hoogtepunten van de SS27 Berlin Fashion Week

De inspanningen werpen langzaam hun vruchten af. Met de afsluitende show van GmbH eindigde zondagavond de Berlin Fashion Week. De conclusie: het evenement vestigt zich steeds meer als een internationaal relevante modeplek, zowel voor ontwerpers en merken als voor inkopers en media. Zelfs de bondskanselier prees de sector.

Bijna vijf jaar geleden begon de Fashion Council Germany, samen met de Berlijnse Senaat, met de ontwikkeling van een strategie voor de toekomst van de Berlin Fashion Week. De centrale vraag was: hoe kan Berlijn zich positioneren op de internationale modekalender en met welk uniek kenmerk?

“Ons antwoord was duidelijk: Berlijn moet het platform worden voor opkomend talent. Juist jonge ontwerpers staan vandaag de dag voor enorme uitdagingen en hebben zichtbaarheid nodig”, aldus Christiane Arp, voorzitter van de Fashion Council Germany. Dat het concept lijkt te werken, is seizoen na seizoen te zien aan de ontwikkeling en professionalisering van de labels die het platform van de Fashion Week benutten.

“Deze groei is fantastisch om te zien”, vervolgt Arp. Niet alleen de deelnemende merken maken indruk in Berlijn, ook de aanwezigheid van internationale gasten, bestaande uit inkopers en mediaprofessionals, onderstreept het belang van het evenement. Inkopers van onder andere Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet en Voo Store zijn ingegaan op de uitnodiging van de Fashion Council, evenals talrijke internationale journalisten en content creators. “Inmiddels worden er ook orders geplaatst”, voegt Scott Lipinsky, CEO van de Fashion Council Germany, toe. “De internationale winkels zijn belangrijke multiplicatoren; wat daar hangt, wordt wereldwijd opgemerkt.”

Ook de labels zelf zien de meerwaarde van hun deelname. “Voor een jong merk is er momenteel nauwelijks een betere plek dan de Berlin Fashion Week en de kans om met de Fashion Council te groeien”, zegt Mario Keine van het mannenmodelabel Marke. Hij presenteerde zijn collectie in een eigen show en was daarna een dag aanwezig in de hotelshowroom van de Fashion Week, waar ook de internationale gasten verbleven. “De zichtbaarheid die we hier krijgen, zou in Parijs nauwelijks mogelijk zijn. Daar zou je als klein label moeten concurreren met vele anderen om de aandacht van inkopers en media. Het concept begint zijn vruchten af te werpen.”

Ook het Berlijnse label Haderlump waardeert de locatie: “Als modelabel in Berlijn hebben we veel vrijheid om ideeën te realiseren die in andere steden misschien niet eens aandacht zouden krijgen”, zegt het team van Haderlump. “Berlijn is tegelijkertijd hard en zacht, open en gesloten, langzaam en snel. De stad leeft van tegenstellingen die perfect dienen als inspiratie voor gedurfde mode; het wordt nooit saai. In tegenstelling tot andere steden, die meer ‘af’ en gevestigd lijken, is Berlijn onvoltooid, en dat past bij ons.”

Het Bundeskanzleramt ontving de Duitse mode-industrie: bondskanselier Friedrich Merz, FCG-voorzitter Christiane Arp, parlementair staatssecretaris Gitta Conneman en staatsminister Wolfram Weimer. Credits: Alicja Bokina

Zelfs de politiek kijkt met een welwillende blik naar de kleurrijke modebranche. Vrijdag nodigde het Bundeskanzleramt de sector uit voor een ontvangst, waar Wolfram Weimer, staatsminister voor Cultuur en Media, en Gitta Connemann, parlementair staatssecretaris bij het ministerie van Economische Zaken en Energie, het economische en culturele belang van de branche benadrukten. Zelfs bondskanselier Friedrich Merz eerde de sector kort met zijn aanwezigheid, voordat hij de minister-presidenten van de Baltische staten ontving.

Het is alleen jammer dat de Duitse detailhandel nog steeds weinig respons geeft. Veel labels vestigen zich eerst in Azië of de Verenigde Staten voordat ze in Duitsland worden opgemerkt. “Ik verkoop mijn collectie alleen in Japan en de Verenigde Staten”, zegt de Berlijnse ontwerper Vladimir Karaleev, representatief voor vele andere labels. Hij presenteerde zijn collectie eveneens in de showroom van de Fashion Week.

William Fan: Tussen bescherming en lichtheid

De Berlijnse ontwerper William Fan toonde in zijn SS27-collectie opnieuw zijn meesterschap in het omgaan met diverse materialen en texturen. Zijn ontwerpen kenmerken zich door vloeiende silhouetten met veel plissés, zwierige ruches en extra lange mouwen, die de looks een dynamisch karakter geven, terwijl complexe laagjes voor diepte en volume zorgen. Het kleurenpalet blijft ingetogen: veel zwart wordt gecombineerd met aardetinten en af en toe een zachtgeel of lichtgroen.

William Fan SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De details zijn opvallend: een baggy broek met een dubbele tailleband oogt bewust onconventioneel, terwijl molensteenkragen als terugkerend detail tops en jurken een sculpturaal kader geven. Fans kenmerkende combinatie van tailoring en vloeiende vormen creëert silhouetten die rondom het lichaam dansen. De collectie lijkt sowieso minder gericht op een nauwsluitende pasvorm en meer op bescherming en omhulling. De snitten zijn ruim, inclusief ontworpen en passen bij uiteenlopende lichaamsvormen, van klassieke modellenmaten tot plus-size silhouetten.

Ook de grenzen tussen klassieke mannen- en vrouwenmode vervagen. Looks uit de mannencollectie worden vanzelfsprekend door vrouwen gedragen, en rokken worden evengoed door mannen gedragen.

Taskin Goec: Mode in de digitale ruimte

Ontwerper Taskin Goec houdt zich al jaren bezig met digitale mode. Met zijn modeshow Black Eye zette hij deze benadering consequent voort en presenteerde in plaats van een klassieke runwayshow een audiovisuele installatie waarin mode, AI en digitale beeldwerelden samensmolten – volledig zonder catwalk en zonder aanwezige modellen, alles via een scherm.

Taskin Goec Credits: Tim Kestel voor Berlin Fashion Week

En het bleek een succes: deze keuze opende nieuwe mogelijkheden voor de enscenering. De ontwerper behield zelf de regie over de blik van de toeschouwer en bepaalde waar de aandacht op gevestigd moest worden: op afzonderlijke details, oppervlakken, materiaalstructuren en afwerkingen. Ook beweging werd een ontwerpelement. Wind liet franjes, linten en stoflagen bewegen, waardoor de materialen bijna levend leken.

Latex, leren riemen, jurken van stofstroken, grof breiwerk en complex gelaagde stoffen komen samen in zijn collectie. Franjes, linten en studs versterken de dynamiek van de ontwerpen en roepen tegelijkertijd de vraag op of ze überhaupt bedoeld zijn voor fysieke productie.

Andrej Gronau: Spel met verwachtingen

In de classicistische sfeer van Schloss Friedrichsfelde presenteerde ontwerper Andrej Gronau een veel jongere, excentriekere collectie. Gronaus ontwerpen vieren mode als een uiting van individualiteit: sensueel, humoristisch en bewust buiten de klassieke kledingvoorschriften.

Centraal staan sterke materiaalcontrasten en opvallende prints. Bedrukt leer met een gieterprint of kat-en-muismotieven wordt gecombineerd met metallic glanzende oppervlakken, lurexgarens, en jassen en rokken met trekkoorden en matelassé.

Andrej Gronau Credits: James Cochrane voor Berlin Fashion Week

Ook de silhouetten spelen met verwachtingen. Gebreide jurken en roze satijnen shorts voor mannen onderstrepen de losse omgang met gendercodes. Voor de vrouwenmode grijpt Gronau terug op invloeden uit de jaren vijftig. Wijde schotelkragen, korte bolerojasjes en vrouwelijke proporties worden echter niet nostalgisch geïnterpreteerd, maar in een hedendaagse context geplaatst. Zo ontstaat een collectie die vintage-referenties combineert met een speels, bijna theatraal handschrift.

Marke: Traditie ontmoet heden

Met een indrukwekkende enscenering maakte het Keulse mannenmodelabel Marke tijd tot het centrale motief van de show. Een veelstemmig getik opende de presentatie en veranderde de futuristische ruimte op het Berlijnse beursterrein voor een moment in een plek van bijna gewijde stilte.

Dit spanningsveld tussen verleden en heden kenmerkt ook de collectie. Ontwerper Mario Keine grijpt terug op historische kledingreferenties en vertaalt deze naar hedendaagse mannenmode. Geplooide renaissance-pofbroeken verschijnen als volumineuze mouwen van een bomberjack, terwijl een rokkostuum en cummerbund uit de negentiende eeuw worden gecombineerd met een wijde jerseybroek.

Marke SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De formele strengheid van de klassieke herengarderobe wordt steeds doorbroken. Wijde broeken, shorts en broekrokken geven de silhouetten beweging, en klassieke smokingbroeken worden gecombineerd met mouwloze zijden overhemden. Qua kleur blijft de collectie ingetogen: wit- en crèmetinten domineren, aangevuld met grijs, bordeauxrood en traditionele pyjamastrepen. Zo verbindt Marke historische codes met een moderne, vanzelfsprekende lichtheid.

Bijzondere aandacht verdienen de accessoires: gemaakt van herdenkingsmunten, grijpen ze het leidmotief van vergankelijkheid aan en vertalen ze tijd naar draagbare objecten.

Unvain: Berlijnse coolness met een biker-attitude

Het in 2020 door Robert Friedrichs opgerichte label Unvain viert in de nieuwe collectie krachtige looks voor mannen en vrouwen en speelt daarbij met zelfverzekerde sexiness.

Smalle leren jurken, waarvan het oppervlak wordt doorbroken door fijn ingesneden strepen, geven het anders zware materiaal een verrassende beweging. Daarnaast zorgen felrode looks met invloeden uit de klassieke bikermode voor opvallende accenten in de mannencollectie. Indrukwekkend is een jurk van zwarte veren, die bij de buik overgaat in transparant mesh en zo vakkundig speelt met het contrast tussen verhullen en onthullen. Transparantie blijft een terugkerend motief, zoals bij een witte, doorzichtige jas die als een lichte sluier over de silhouetten valt.

Unvain SS27 Credits: Andreas Hofrichter voor Berlin Fashion Week

Denim vormt een ander zwaartepunt van de collectie. Verwassen jeans worden gecombineerd met metallic glanzende afwerkingen. Motorcodes – leer, utility-details en robuuste silhouetten – worden niet letterlijk geciteerd, maar vertaald naar een eigentijdse, stedelijke garderobe. Kenmerkend zijn ook broeken zonder klassieke tailleband, die zowel bij de dames- als herenlooks de heupen accentueren en de looks een nonchalante, onconventionele uitstraling geven.

Barragán: Provocerend en oneerbiedig

De show van Barragán in de Mexicaanse ambassade zorgde voor veel gespreksstof. Gehuld in dieprood licht ensceneerde de Mexicaanse ontwerper Victor Barragán een even verontrustende als energieke performance, waarbij de grens tussen modeshow en kunstactie vervaagde. Modellen met met bloed besmeurde wonden, mannen met clownsneuzen en halfnaakte, glimmende lichamen renden of wankelden door de ruimte.

Barragán SS27 Credits: James Cochrane voor Berlin Fashion Week

Even experimenteel was de collectie zelf. Een hoodie voor drie personen, armstukken verbonden met ritsen die de armen op de rug vastbinden, kleurrijke slips voor mannen en T-shirts met de opdruk “Meth” stelden gangbare opvattingen over kleding en functie ter discussie. Hoodies en sportkleding werden geladen met een queer, subversieve en oneerbiedig speelse esthetiek. Barragán ziet mode minder als een draagbare garderobe en meer als een maatschappelijke uitingsvorm: provocerend, overdreven en tegen elke vorm van conventie.

Milk of Lime: Vloeiende silhouetten en nieuwe proporties

Bij het Duits-Belgische ontwerpersduo Milk of Lime leek niet het lichaam, maar de beweging centraal te staan. De collectie ontwikkelt zich via vloeiende silhouetten, gelaagde structuren en expressieve materialen die bij elke stap van vorm veranderen. Aardse natuurtinten worden gecombineerd met zwart en onderstrepen de bijna sculpturale werking van de ontwerpen.

Milk of Lime SS27 Credits: James Cochrane voor Berlin Fashion Week

De silhouetten blijven bewust ongrijpbaar. Wijde broeken met een laag kruis, royale volumes en asymmetrische snitten doorbreken klassieke proporties en geven de looks een vloeiend karakter. Niets is statisch; de vloeiende lijnen veranderen voortdurend.

Een centrale rol was weggelegd voor de accessoires. Asymmetrisch gedrapeerde kettingen zetten opvallende accenten, terwijl korsetten over jurken de silhouetten structureren. Wikkelelementen van leer brengen spanning in de vloeiende vormen en creëren nieuwe contrasten.

Rebekka Ruétz: Tussen militair en glamour

In het Motorwerk Berlin toonde ontwerpster Rebekka Ruétz een heldere, bijna sculpturale vrouwencollectie. Wit vormt het centrale uitgangspunt, met zwart als consequente tegenpool, tot aan individuele statement-items zoals een jas in een zwart-witlook. Ook de materialen zijn contrastrijk: stijve stoffen zoals taft en leer worden aangevuld met transparant breiwerk, bijvoorbeeld bij tops en lange gebreide jurken.

Voor de patronen kiest Ruétz voor gemarmerd fluweel, dat onder andere wordt gebruikt voor een avondjurk. De silhouetten zijn volumineus: wijd uitlopende rokken van witte satijn of zwart leer, brede schouders, extra lange vormen – zoals slepen – en enkellange rokken van taft en leer bepalen het beeld.

Rebekka Ruétz SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Te midden van deze krachtige volumes zorgen doorbroken elementen voor accenten: breiwerk met een ladder-effect, geknoopte overhemden als rokken en kraagachtige constructies aan de tailleband. Militaire verwijzingen blijven subtiel, bijvoorbeeld in de vorm van kakikleurige jassen met gouden knopen. Dit wordt aangevuld met kettingachtige accessoires die de collectie een feestelijke, vloeiende uitstraling geven.

Dagger: Vrolijke streetwear met veel verwijzingen

Al in het publiek van de show waren talrijke outfits met Dagger-logo's te zien – een teken dat het label al een trouwe aanhang heeft.

Dagger SS27 Credits: Jeremy Moeller voor Berlin Fashion Week

Centraal in de collectie staat een speelse, ongewoon kleurrijke streetwear-collectie met een sterke focus op mannenlooks. Sweatshirts, overhemden en jassen worden gecombineerd met diverse kleuren en prints, wat een bewust overladen, collage-achtige esthetiek creëert. Overhemden van rood-witte dirndl-stoffen met opengewerkte structuren worden gecombineerd met kleurrijke shorts, turquoise militaire jasjes, surfshorts en een hibiscusprint. Trainingsjacks, overhemden van paisley-kant en geruite pakken in wit en felblauw completeren het eclectische beeld.

De collectie speelt consequent met tegenstellingen tussen vorm en kleur, traditie en streetwear. Vooral in de context van mannenmode ontstaat zo een ironisch gebroken kijk op mannelijkheid, die zich bewust losmaakt van klassieke codes. Diademen als accessoires versterken deze overdrijving en voegen een speels accent toe.

Haderlump: modern historisme

In Hotel Adlon toonde het ontwerperslabel Haderlump een gelaagde collectie die klassieke kleermakerskunst combineert met historisch aandoende referenties en nieuwe esthetiek. Transparante wollen jassen van mohair in wit zorgden voor een lichte, bijna zwevende opening, terwijl gehaakte breisels en klassieke stoffen voor spannende contrasten zorgden.

De vrouwencollectie toont bijvoorbeeld enkellange, volumineuze jurken van grijze stof, die soms over de borst worden gewikkeld of smal op het bovenlichaam zijn gesneden. Wijde rokken en lange slepen benadrukken klassieke vrouwelijke vormen, terwijl moiré-prints en denim spannende contrasten vormen. Historische invloeden zijn door de hele collectie verweven, zonder dat het kostuumachtig wordt.

Haderlump SS27 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In de mannenmode domineren complexe constructies: crinkle-colberts met veel knopen waarvan de opbouw niet direct duidelijk is, halflange jassen met sjaalkragen en ceintuurs, en enkellange gewaden met capuchon. Daarnaast zijn er sterk geplooide mouw- en hemdpartijen.

Kenmerkend is de complexe afwerking: veel knopen, sluitingen en wikkelelementen creëren een bijna architectonische complexiteit. Haderlump werkt hiermee aan een vorm van mode die pas op het tweede gezicht volledig wordt begrepen.