Twee labels die de lichtheid van het leven vieren

Kunnen kleren je voor één moment de beperkingen en de warboel van het dagelijkse leven doen vergeten? Misschien wel, wanneer je de plissé jurken van Julia Heuer of de voile shirts van Ala Sowiar aantrekt.

Hoewel plissé en prints de kenmerken zijn van Julia Heuers label, en gelaagde en transparante stoffen die van Sowiar's merk Halo Labels is er ook iets wat hen bindt. Namelijk hun benadering van mode en de on-alledaagse kledingstukken die daaruit voortkomen.

Beiden denken niet in termen van klassieke modecollecties en hun manier van werken is beïnvloed door hun studie aan een kunstacademie. De ontwerpen volgen de tijdgeest, maar geen trends; hun kledingstukken komen tot stand door zorgvuldig onderzoek van materialen en jarenlange ontwikkeling van hun eigen technieken.

De poëzie tussen vorm en functie zit ook in de lichte en doorschijnende stoffen. De snitten zijn eenvoudig, te veel versiering zou alleen maar afleiden van de essentie van het stuk. Wat blijkt is dat er is niet veel nodig is om de lichtheid van het leven te vieren.

Foto: Julia Heuer AW21 NPCLoom

Julia Heuer: Geplooid, fantasie en vreugde

Julia Heuer creëert haar grillige, kleurrijke prints zelf. In feite ligt haar kracht in het combineren van patronen en kleuren. Voordat ze in 2017 haar label oprichtte, ontwierp ze prints voor grote modehuizen bij het Zwitserse textielontwerpbureau Jakob Schlaepfer. Inmiddels worden niet veel stukken van haar label nog met de hand beschilderd, de meeste prints zijn digitaal gedrukt op licht doorschijnende stoffen. Heuer ontwikkelde daarvoor haar eigen methode die is gebaseerd op de Japanse shibori-techniek en waarbij ze in interactie met de prints, de kledingstukken hun uiterlijk en uiteindelijke vorm geeft.

"Onze kracht is dat we starten vanuit een ander punt. We hebben niet echt een modecollectie in de klassieke zin ontwikkeld; we hebben gewerkt met de combinatie van printontwerp en shibori, waar we ons in hebben verdiept", legt Julia Heuer uit. "Door dit te doen, ontwikkelden we een product dat een opvallend kenmerk had, dat anders was dan andere producten. Ik ken geen ander label dat prints en handgemaakte plissé op deze manier combineert."

Foto: Julia Heuer AW21 NPCLoom. Fotograaf: Boris Camara

Heuer kwam voor het eerst in aanraking met shibori tijdens een semester in Denemarken, terwijl ze nog studeerde aan de Staatsacademie voor Schone Kunsten Stuttgart. Luchtige silhouetten met prints en plooien zijn sindsdien haar kenmerkende stijl geworden en hebben het label doen groeien. Het merk is nu te vinden bij onder andere de Canadese online retailer Ssense, maar ook bij het Amerikaanse warenhuis Nordstrom en de in Frankfurt gevestigde boetiek Supermercado. Een klein team van vrouwen in Estland leerde haar techniek en helpt haar sindsdien bij het maken van de kledingstukken; alleen door de kledingstukken met de hand te plooien, kunnen ze hun vorm krijgen. Heuer hoopt ook te kunnen groeien met haar label, zodat ze meer personeel kan aannemen en meer tijd heeft om zelf creatief te zijn.

"Ik zou graag willen blijven groeien - groeien in de zin dat we in nieuwe technieken kunnen duiken en onze collectie kunnen uitbreiden," zegt Heuer. "Ook de techniek van shibori zelf biedt zoveel meer mogelijkheden voor ontwikkeling. Mijn doel is om op deze gebieden unieke collecties te blijven creëren."

Distributie: Via het label zelf

Doelgroep:Vrouwen van 18 tot 85 jaar

Retail: Voornamelijk boetieks in de VS en Japan, maar ook in Canada, Duitsland, Zwitserland en Indonesië. Heuer heeft geen eigen webshop.

Retailprijzen: 330 euro voor een mouwloze top tot een kaftan voor 820 euro

Foto: Halo Labels SS21 Supersensible

Halo Labels: Transparantie, licht en textiel

Een fascinatie voor textiel heeft kunstenaar Ala Sowiar al geruime tijd. Toen ze mediakunst studeerde, projecteerde ze haar digitale werken al op stof. En ook in haar kenmerkende voile shirts speelt de lichtval tussen verschillende lagen een cruciale rol. Sowiar ontdekte de voor kleding ongebruikelijke stof op een rommelmarkt en probeerde het doorschijnende effect na te bootsen, wat haar fascineerde.

"Ik werd altijd getriggerd door transparantie. Ik voel me erg aangetrokken tot het idee van wazigheid en vloeibaarheid dat transparantie met zich meebrengt, en ook tot de manier waarop licht zich verspreidt over textiel als het transparant is," legt Sowiar uit.

Haar tactiele shirts hebben aan één kant wel vier lagen delicaat gaas nodig. Pas dan wordt het materiaal, dat anders wordt gebruikt voor medicijnen of boekbinden, draagbaar als kledingstuk. Sowiar verft het gaas met de hand. Om duurzaam te werken, begint ze met de lichtste kleur en eindigt met de donkerste. Door verschillende gekleurde lagen te combineren ontstaat de matte glans op de oppervlakken van haar best verkochte ontwerp.

Foto: Gaas shirt van Halo Labels

Voor haar andere kledingstukken werkt de ontwerpster vooral met deadstock stoffen, en haar gender-fluide collecties worden intuïtief gecreëerd. Ze ontwerpt haar collecties in haar studio in Berlijn, en de stukken worden gemaakt door een tweekoppig team in Polen. Ze ziet haar merk Halo Labels, dat zijn naam ontleent aan het Engelse woord 'halo' (lichtkrans, red.), in de toekomst voortbestaan met boetieks met vergelijkbare waarden en zichzelf als kunstenaar.

"Ik zie mezelf niet een groot bedrijf runnen, ik blijf liever verbonden met het artistieke veld. En misschien zelfs mijn creatie een beetje meer uitbreiden naar kunst," zegt Sowiar. Het liefst zou ze meerdere projecten runnen, zoals haar modelijn, en daarnaast kunstobjecten of films maken. "Ik ben dankbaar dat het hebben van een modelijn me ook in staat heeft gesteld om andere projecten te doen die draaien om dit universum, textiel en mode. Ik zou graag wat meer uitbreiden als kunstenaar, ik denk dat dat twee gebieden zijn die er altijd tussen zouden komen."

Distributie: Via Ala Sowiar

Doelgroep:Vrouwen en mannen

Retail: Voornamelijk boetieks in de VS en Japan, maar ook in Australië. Tweederde van de verkoop komt momenteel van de eigen webshop.

Retailprijzen: 89 euro voor een t-shirt tot 179 euro voor een jas.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.