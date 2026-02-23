Tweedehands: 4 SS26-trends om in te kopen

De modesector bevindt zich in een duurzame transformatie: nieuwe consumentenverwachtingen, toenemende regelgeving en kostenrationalisatie. Binnen dit kader is tweedehands mode een structurele hefboom in plaats van een randverschijnsel. Om concurrerend te blijven, kan het echter niet langer volstaan met alleen een ‘verantwoorde’ optie: het moet gewild zijn. Een aanvulling van tweedehands items in de winkel kan het aanbod versterken.

Voor SS26 tekenen zich vier sterke trends af. Goed geïntegreerd in de winkel, zorgen ze voor een afstemming tussen het beschikbare aanbod, de klantverwachtingen en de commerciële prestaties.

DE AUTEUR: Rubis Levalois, Communicatiemanager bij CrushON.

80’s Glamour: de terugkeer van krachtige silhouetten

80’s Glamour. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sterke schouders, gestructureerde blazers, soepel leer, brede riemen, broches en XXL-accessoires: de esthetiek van de jaren tachtig maakt een zelfverzekerde comeback. Felle roodtinten, verzadigde blauwtinten en glanzende accenten zorgen voor een onmiddellijke aanwezigheid.

Het gaat hier niet om verkapte nostalgie, maar om zichtbare kracht, een uitgesproken silhouet en sensualiteit, en het dragen van statement-items.

Waarom werkt dit in tweedehands?

De jaren tachtig vormen een rijk en kwalitatief aanbod: degelijk maatwerk, duurzamere materialen en herkenbare snits. Een vintage gestructureerde jas transformeert onmiddellijk een neutraler silhouet. In de winkel maakt deze trend het mogelijk om het aanbod naar een hoger niveau te tillen, items met een sterke persoonlijkheid te waarderen en de gemiddelde besteding te verhogen zonder de sourcing ingewikkelder te maken.

De clash van prints: dissonantie als signatuur

De clash van prints. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Opvallende strepen, grote stippen, vintage bloemenprints, grafische zebra-, dalmatiër- of hertenprints... Lente-Zomer 26 omarmt het contrast. De print zoekt niet langer naar perfecte harmonie, maar wordt een verhalend instrument. De ‘mix and unmatch’ vervangt de gladgestreken total look.

Waarom werkt dit in tweedehands?

Tweedehands mode gedijt op diversiteit. Waar nieuw zoekt naar collectiecoherentie, kan tweedehands heterogeniteit omzetten in een statement. Deze trend maakt het mogelijk om sterke, soms losstaande items te verkopen door ze slim te combineren. De merchandising wordt creatief: het gaat niet langer om het stroomlijnen van het aanbod, maar om het vertellen van een verhaal.

Full Foulard: het accessoire als motor voor rotatie

Full Foulard. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Geknoopt als top, gedragen als rok, om de taille, aan een tas of in het haar: de sjaal verlaat zijn klassieke rol en structureert het silhouet. Het voegt kleur, print en beweging toe zonder de garderobe te verzwaren.

Waarom werkt dit in tweedehands?

Zijden carrés, bedrukte satijnen sjaals en erfstukken uit de jaren tachtig en negentig zijn overvloedig aanwezig in het aanbod in de tweedehandssector. Ze maken het mogelijk om tegen lage kosten de begeerlijkheid te vergroten, de productrotatie te verhogen en combinaties te creëren zonder afhankelijk te zijn van complexe herbevoorrading.

Poet Core: intellectuele romantiek en een omarmd erfgoed

Poet Core. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Trenchcoats, delicaat kant, V-hals truien, vintage bloemenprints, mocassins, geknoopte sjaals, sobere blazers... de Poet Core-trend biedt een ingetogener silhouet, op het snijvlak van preppy, quiet luxury en de dandy-esthetiek.

We zien natuurlijke materialen, neutrale tinten zoals ecru, cacao, nachtblauw of poederroze, en een styling die de voorkeur geeft aan laagjes boven het spectaculaire effect van één statement-item.

Waarom werkt dit in tweedehands?

Deze esthetiek waardeert precies wat tweedehands mode het beste doet: het patina, het tijdloze, de edele materialen, het item dat al een leven heeft gehad. Poet Core maakt het mogelijk een geruststellend, kwalitatief aanbod te creëren dat aansluit bij een meer doordachte consumptie, zonder afhankelijk te zijn van vluchtige trends.

Trends blijven een strategische hefboom voor tweedehands

Mode is cyclisch. Wat terugkeert op de catwalks en vervolgens in de winkels, bestaat vaak al in kledingkasten en tweedehands voorraden. Dat is de kracht van dit model. Voor professionals in de tweedehandsverkoop betekent het inspelen op trends niet het najagen van nieuwigheden, maar het identificeren van items in het bestaande aanbod die al in lijn zijn met de tijdgeest. Een selectie gebaseerd op trends versterkt de coherentie van het aanbod, vergemakkelijkt de merchandising en maakt de winkelervaring begeerlijker.

OVER: CrushON is de B2B-partner voor merken die een performant aanbod van tweedehands mode willen opzetten, zowel online als in de winkel. Via zijn tech-platform verbindt CrushON retailers met de beste professionele leveranciers en centraliseert het de inkoop, het beheer en de sturing van het aanbod. Elk seizoen publiceert CrushON een trendrapport voor tweedehands mode om spelers in de sector te helpen de meest relevante items te sourcen en in te spelen op de vraag.