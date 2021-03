Twinset lanceert nieuw submerk: Actitude

Italiaans damesmodemerk Twinset lanceert een nieuw submerk genaamd Actitude, zo blijkt uit een persbericht. De lijn wordt omschreven als ‘deels active en deels attitude’.

Twinset schrijft in het persbericht dat Actitude een ‘meer diverse en kosmopolitische wereld vertegenwoordigd waar diverse persoonlijkheden samen komen wat vertaalt naar een altijd veranderende stijl die in constante beweging is, net als de mensen die het kiezen’. Actitude richt zich dan ook niet op een leeftijdscategorie of een bepaalde groep, aldus het persbericht. “Het kleedt vrouwen die het leven tegemoet gaan met optimisme en vreugde maar die altijd hun vrouwelijkheid behouden.”

De collectie heeft knitwear als basis, zoals ook Twinset dit heeft, maar Actitude heeft ook een circulatie van trends, aldus het persbericht. Het trend element is terug te zien in kleuren, volumes en details.

Maten lopen van XXS tot XL en de prijzen liggen tussen de 75 tot 265 euro. De collectie zal te koop zijn via zowel de webshop als de eigen winkels van Twinset maar ook bij wholesalepartners van het Italiaanse merk.