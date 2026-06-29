Twintig jaar merkgeschiedenis als kompas: Fabienne Chapot keert terug naar de kern

Met twintig jaar aan merkhistorie is Fabienne Chapot een gevestigde naam in Nederland. Oprichtster Fabienne Chapot startte het label in 2006 als accessoirelabel onder de naam Fab. Die geschiedenis geeft het merk gewicht en dat gewicht dient nu als fundament voor de volgende stap. "Internationaal bouwen we vanaf een relatief schone lei aan onze nieuwe positionering," zegt Chapot. "In onze thuismarkt willen we mensen opnieuw laten kennismaken met wie Fabienne Chapot vandaag is." Het merk keert terug naar de kern waarmee het groot is geworden, en vertaalt die naar de modewereld van vandaag.

Dat verschil in vertrekpunt stuurt de hele commerciële strategie van het merk. Voor internationale retailers en inkopers die het label voor het eerst ontdekken, is de introductie helder: Fabienne Chapot is een B-Corp gecertificeerd contemporary fashion label dat vrouwelijkheid, kleur en een gedurfde signatuur combineert met een prijsniveau dat voor een brede doelgroep bereikbaar blijft. Voor de Nederlandse markt geldt een andere toon: wat je dacht te weten over dit merk, is niet langer de volledige waarheid.

FashionUnited ging in gesprek met Fabienne Chapot over de nieuwe koers en de internationale ambities van het label.

Credits: Fabienne Chapot

Een rebranding die van binnenuit kwam

De afgelopen jaren werkte Fabienne Chapot aan een bewuste herpositionering: een terugkeer naar de uitgesproken identiteit die het merk altijd al heeft gedragen. Geen breuk met het verleden, maar een herontdekking ervan: een scherpere vertaling van de oorspronkelijke visie, passend bij vandaag én de toekomst. "Iedereen die te maken heeft met het merk en de collectie heeft meegewerkt aan de rebrand," zegt Chapot.

Die interne verankering is zichtbaar in het resultaat. De collecties zijn moderner geworden en sluiten sterker aan op de internationale modewereld, maar de kern van het merk blijft intact. "We vernieuwen continu, maar altijd op een manier die authentiek voelt," aldus Chapot. De uitgesproken kleuren, de vrouwelijke silhouetten, de optimistische uitstraling, die zijn er altijd geweest. Wat veranderd is, is hoe ze worden ingezet. Moderner. Meer on-trend. Bewuster gepositioneerd. Collecties die als volwaardige partner binnen een wholesaleassortiment functioneren, maar altijd herkenbaar blijven door het eigen design-DNA.

Een signatuur die nooit gematigd is

Een van de meest herkenbare elementen van Fabienne Chapot zijn de prints. Ze vormen al vanaf het begin een essentieel onderdeel van het merk-DNA en zijn ook in de nieuwe positionering het uitgangspunt. "Wij doen eigenlijk nooit iets echt gematigd," zegt Chapot, en dat is precies de toon die het label ook commercieel onderscheidt.

Die uitgesproken signatuur wordt inmiddels bewust doorgezet in categorieën waar dat eerder minder vanzelfsprekend was. Denim en outerwear zijn de afgelopen seizoenen bijzonder sterk gegroeid en vormen een duidelijke commerciële focus voor de komende jaren. "Juist door onze uitgesproken signatuur weten we binnen deze productgroepen items te ontwikkelen die zich onderscheiden in de markt," zegt Chapot. Een jas met quilted hearts of een kleurrijke denimlook: het zijn stukken die van ver zichtbaar zijn als Fabienne Chapot.

Credits: Fabienne Chapot

De wereld om de collectie heen

De campagnes van Fabienne Chapot zijn meer dan productpresentaties en vertrekken altijd vanuit het gevoel en de waarden van het merk. Ze vertellen verhalen die passen bij waar Fabienne Chapot voor staat: een speelse levenshouding, positiviteit, vrouwelijkheid, sensualiteit en female empowerment. "Uiteindelijk gaat het niet alleen om de kleding, maar ook om de wereld die we daaromheen creëren," zegt Chapot.

Die storytelling-aanpak is bewust en consistent. Merkwaarden worden gecombineerd met relevante trends en culturele ontwikkelingen, zodat campagnes eigentijds en inspirerend blijven zonder hun herkenbaarheid te verliezen. In de eigen winkels komt die merkwereld het volledigst tot zijn recht: de sfeer, het kleurgebruik, de styling en het persoonlijke contact samen vormen een merkbeleving die online moeilijk te repliceren is. "Juist die totale merkbeleving maakt het verschil," zegt Chapot. "Het geeft klanten de mogelijkheid om zich volledig onder te dompelen in het merk en creëert een emotionele connectie die online veel moeilijker tot stand komt."

Credits: Fabienne Chapot

Benelux: thuismarkt met gerichte groeiambitie

Nederland blijft de kern van de business, maar de distributiestrategie sluit nu bewuster aan op de vernieuwde merkpositionering. Dat betekent ook kritisch kijken naar het retaillandschap: welke partners passen bij de Fabienne Chapot van nu?

In België ziet het merk de grootste groeikansen binnen de Benelux, bevestigd door marktonderzoek én door de sterke online groei die al gerealiseerd wordt. Met Barcatex als nieuwe salespartner bouwt Fabienne Chapot haar aanwezigheid in de Belgische markt verder uit. Het is een distributierelatie die past bij de ambitie: selectief, gericht op de juiste kanalen, en altijd in lijn met de merkpositionering.

In Nederland ligt tegelijkertijd de uitdaging van de beeldvorming. Bijna twintig jaar merkgeschiedenis werkt soms tégen: inkopers en retailers kennen "de oude Fabienne Chapot" en dat beeld kleeft. Het merk werkt actief aan een distributienetwerk dat de nieuwe positionering weerspiegelt en de juiste context biedt voor de collecties zoals ze nu zijn. Uitgesproken, on-trend en contemporary.

Internationale uitbreiding

Buiten de Benelux richt Fabienne Chapot zich op een beperkt aantal veelbelovende markten. Spanje en Portugal staan bovenaan de lijst. In beide landen is al actief geïnvesteerd in merkbekendheid, via PR, internationale pers en strategische samenwerkingen. De samenwerking met de Portugese influencer Rita Montezuma laat zien hoe dat werkt in de praktijk. "Zij is echt een fantastische influencer in Portugal. Helemaal ons DNA," zegt Chapot. De samenwerking bevestigde dat de uitgesproken vrouwelijkheid van het merk ook buiten Nederland resoneert.

De distributiestrategie sluit daarop aan. Naast Barcatex voor de Benelux werkt het merk met Select Studio en Victor Showroom voor Duitsland, Frankrijk en Italië, en lopen er gesprekken met agents in Spanje en Portugal.

Internationaal heeft Fabienne Chapot een voordeel dat in Nederland ontbreekt: een schone lei. Geen ingesleten beeld dat bijgesteld moet worden. Nieuwe markten ontmoeten het label zoals het nu is, en dat is precies de kans waar het merk nu op inzet.

Credits: Fabienne Chapot

Toekomstperspectief

De ambities van Fabienne Chapot zijn helder: internationale expansie op bedrijfsniveau, en op merkniveau het verder uitbouwen van een sterke, onderscheidende positionering binnen het internationale modelandschap. "We willen laten zien dat toegankelijkheid en fashion perfect samengaan," zegt Chapot.

De collecties blijven investeren in krachtige storytelling, een herkenbare merkwereld en designs die relevant zijn voor de moderne, modebewuste vrouw. Denim en outerwear blijven strategische pijlers en de signatuur uitgesproken, nooit gematigd en altijd herkenbaar.

Voor wie Fabienne Chapot al kende: maak opnieuw kennis. Voor wie het merk nog niet kent: dit is het moment.