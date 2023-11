Uitbundig, romantisch en ontspannen: de kleurrijke badmodewereld voor 2025

"2025... Ik weet niet wat er aan de hand is", was de ontwapenende inleiding van een trendseminar dat bewees dat trendonderzoeker David Shah misschien niet precies weet wat er op dit moment speelt, maar dat hij wel waardevolle inzichten heeft in de toekomst van badmode en ondergoed voor lente/zomer 2025.

In een bijna twee uur durend trendseminar op Mare Di Moda, een vakbeurs voor stretchstoffen in Cannes, presenteerde Shah zijn voorspellingen voor de badmode van de toekomst, rekening houdend met sociale parameters, popcultuur, verschillende ontwerpelementen en catwalktrends - allemaal met een flinke scheut humor, hilariteit en zelfspot. FashionUnited vat de vijf overkoepelende thema's die door de trendforecaster voor lente/zomer 2025 zijn gekozen en hun onderliggende inspiraties voor u samen.

Uitbundig: de uitbundige wereld van badmode

"Badmode is niet langer om in te zwemmen" - met deze schijnbaar tegenstrijdige woorden introduceert Shah het eerste trendthema van de presentatie. Het thema draagt de naam 'Exuberant' en zegt ook visueel alles, want de badmode waarmee het gepaard gaat is ontworpen voor feesten, festivals, cocktails en het zwembad, aldus de expert. De eerste en meest gecompliceerde trend voor SS25, zoals Shah het noemt, is glamoureus, sexy en wordt vooral gekenmerkt door stoffen die onverwacht zijn voor badmode - extravagante ontwerpelementen en fluorescerende, felle tinten, die de expert beschrijft als "van vorm veranderende hyperkleuren".

Catwalk-inspiratie voor de SS25 badmode trends Credits: Launchmetrics / Spotlight

De "prachtige escapistische en optimistische " tinten worden gebruikt in stukken met transparante lagen, ruches, volants en applicaties om de look van " airs en graces " te bereiken, zegt Shah. Pailletten, lurex en een vleugje couture zijn ook een must, want bij deze trend gaat het erom een glamoureuze tijd uit het verleden op te roepen en te benadrukken in een nieuwe hyperrealiteit. "Het kan moeilijk zijn, maar je moet openstaan voor een beetje glitter en glamour, zelfs in deze moeilijke tijden - vooral als het gaat om accessoires."

Bewust: badmode komt op de voorgrond

Voorheen stonden vrolijke, hyperrealistische, felle kleuren centraal, maar nu draait de Conscious-trend om een gedempt kleurenpalet dat zich aanpast aan de beschikbaarheid van grondstoffen. De trend haakt in op de huidige focus van de industrie op duurzaamheid en zet dit om in kleuren en texturen.

Catwalk-inspiratie voor de SS25 badmode trends Credits: Launchmetrics / Spotlight

Upcycling en recycling is nog lang niet zo wijdverspreid in de badmodesector als in andere delen van de kledingindustrie, maar uitgewassen délavé en versleten effecten hebben nu hun intrede gedaan in badmode, net als off-cut effecten die voorheen vooral voorbehouden waren aan de denimindustrie. Natuurlijk zijn dit trends die waarschijnlijk eerder in kleine productiefaciliteiten en studio's dan in grote producties zullen worden gerealiseerd, maar het zegt veel over het onderliggende gevoel van nostalgie en verlangen naar handwerk, zegt Shah.

At Ease: Sereniteit ontmoet romantiek en denim

Volgens Shah zijn mensen momenteel vooral op zoek naar drie dingen: comfort, rust en romantiek - en de "At Ease"-trend voldoet aan alle drie de behoeften. Het zachte en neutrale kleurenpalet met beige, grijs, taupe en babyblauwe tinten biedt een gevoel van bescherming, comfort en zelfverwezenlijking, maar wat doet een felrood precies tussen deze kleuren? Ten eerste omdat Shah een knaller wil, zoals hij tijdens zijn presentatie grapte, maar belangrijker nog omdat romantiek weer helemaal terug is. Het rood, maar ook kleine maar subtiele details zoals onverwachte uitsnijdingen, subtiele versieringen en vorm volgt functie, maken van wat op het eerste gezicht een minimalistische trend lijkt iets bijzonders. "Deze trend draait om de subtiele dingen, zoals een paar franjes en details op plekken die je niet zou verwachten, en alle veterschoenen die wat langer zijn. Het gaat om basics met een twist en toevoeging, maar met een technische component."

Catwalk-inspiratie voor de SS25 badmode trends Credits: Launchmetrics / Spotlight

De trend wordt ook ondersteund door een denimlook, vandaar het blauw in het palet, want denim zou volgens Shah ook een rol kunnen spelen in badmode voor lente/zomer 2025. "Er is geen ontkomen aan denim, dus ik zeg niet dat je denimstoffen moet gebruiken, maar het hele concept van denim jersey, denim breisel, indigo, al deze dingen worden heel erg belangrijk," legt de expert uit.

Magisch: tussen natuur en provocatie

Hoewel mos in eerste instantie misschien niet de meest modieuze van alle natuurverschijnselen lijkt, is de groene plant een van de grootste inspiratiebronnen achter de vierde trend van Shah: Magical. "Iedereen houdt van mos. En als je geen mos verzamelt, word je spiritueel," zegt de trendonderzoeker, die met deze woorden de basis legt voor deze trend en zijn op de natuur geïnspireerde kleurenpalet. De kleuren doen denken aan de diversiteit van een bosbodem, van bruintinten tot kaki en van groen tot donkerpaars, terwijl de materialen vaak afkomstig zijn van regeneratieve vezels zoals mycelium, hennep en raffia.

Catwalk-inspiratie voor de SS25 badmode trendsCredits: Launchmetrics / Spotlight

Dit op de natuur geïnspireerde palet wordt gemengd met een snufje gotiek, sjamanisme en fetisjisme. Er wordt vooral nadruk gelegd op het gebruik van kant, vaak in de vorm van laagjes, chiffon en een hommage aan de zogenaamde mini-crinis van Vivienne Westwood. Bloemen en kleuren worden ook niet als zodanig gebruikt, maar doen denken aan een geest van zichzelf, een beetje vervaagd of "bloedend" of "lekkend".

Getransformeerd: 90s energie ontmoet AI

Geen trend seminar zou tegenwoordig compleet zijn zonder een focus op technologie en kunstmatige intelligentie (AI). De vijfde en laatste trend van Shah, 'Transformed', is een kleurrijke en steeds digitalere trend die doet denken aan 90s raves, want "het product kan saai zijn, maar als je het presenteert op een AI-generatieve manier, dan wordt het sexy," zegt de expert. Qua kleur doet dit palet denken aan een digitale storing in het systeem. Ze zijn jeugdig, diffuus en geraffineerd, maar vooral speels - in de ware zin van het woord, want de wereld van gaming speelt een belangrijke rol in deze trend.

Catwalk-inspiratie voor de SS25 badmode trends Credits: Launchmetrics / Spotlight

"Het is vrolijk, het is speels, het is opwindend, het is individueel, het is echt AI-gegenereerd, het is 3D-geprint", introduceert Shah de vijfde trend en presenteert heldere, rubberachtige en excentrieke stoffen die opnieuw worden uitgevonden en gebruikt voor badmode. Voor één keer is meer, meer, met inspiratie van manga, tekenfilms, wilde fantasieën en de straatstijl van Tokyo's Harajuku.

"Ik weet dat het er gek uitziet, maar je moet je realiseren dat dit iets is dat consumenten, en vooral jonge consumenten, willen," zegt Shah terwijl hij de diverse en kleurrijke zee van kleuren en texturen introduceert, voordat hij zijn presentatie eindigt met een met een smiley versierd zwempak voor kinderen en de woorden "Laten we teruggaan naar de oude tijd van smiley-gezichten" en een grote glimlach.

FashionUnited was op uitnodiging aanwezig bij het seminar op Mare Di Moda in Cannes.