Uitkijken naar 2022: Dit nemen 4 Nederlandse modepro’s mee uit 2021

2021 was een jaar van up’s en downs: van lockdowns tot de komst van de vaccins. Het mag duidelijk zijn dat het jaar misschien niet zo gelopen is als eerder verwacht, maar er waren ook mooie momenten en bewegingen. Modeprijzen, nieuwe merken, dopamine dressing en investeringen. FashionUnited vroeg diverse modeprofessionals naar de lessen van 2021 en de wensen voor 2022.

Caroline Krouwels

Caroline Krouwels is de directeur van modebeurs Modefabriek, maar daarnaast ook strateeg, ondernemer en forecaster.

Welke verwachting had je voor 2021?

“Er was hoop omdat er vaccins aankwamen, deze hoop zette zich om in een licht optimisme na een donker 2020 waarin de hele wereld was overvallen door Covid-19. Dat optimisme vertaalde zich in kleur en uitgesproken materialen terwijl het comfortabele gevoel bleef.”

“Mijn voorspelling om een mooi colbert, met een feestelijke top te combineren met een jogging pants en liefst wel hooggehakt is nog steeds actueel. Het verlangen om je weer eens echt aan te kunnen kleden voor een diner of feest wordt gecombineerd met een heerlijke comfortabele broek.”

Nu het jaar bijna is afgelopen, wat zou je mee willen nemen uit 2021?

“Optimisme, want dat hebben we nodig. Zeker nu we weer naar een nieuwe variant aankijken en onzekerheid ons allen aanvalt. Dus laten we ons blijven uitdossen in kleurrijke mannen pakken, glitter tops met zwarte lange benen, of een sexy mini jurkje.”

Wat zou je achter willen laten in 2021?

“De onzekerheid, het computerscherm; ondanks dat het ons ook veel vrijheid geeft, is het kijken naar gezichten in blokjes op je scherm voor mij echt iets wat ik achter me zou willen laten. Ik verlang naar ontmoetingen met vrienden en geliefden waar we ons weer tonen in verrassende outfits en elkaar zonder besef van afstand mogen omhelzen en begroeten.”

Hoe zie je 2022 tegemoet?

“Hoopvol en positief, niet omdat de wereld er zo veel beter uitziet maar omdat het de enige manier is om naar de toekomst te kijken. Het beeld blijft comfort in combinatie met feest, luxe en elegantie.”

“Daarnaast wordt het onderscheid tussen mannen en vrouwen kleding steeds kleiner. Het genderneutrale aspect in de mode is steeds zichtbaarder. Als tegenhanger zien we opkomst van de sensualiteit en sexy outfits die onder andere Jacquemus heeft geïntroduceerd. Dat zal ook zeker doorzetten.”

“Als vervolg van de comfortabele periode 2020/2021 zien we ook een opvallende toevoeging aan onze outfits. De op Birkenstock geënte muiltjes, liefst ook in gekleurd schaap, zijn een hit. Sloffen voor op straat, alle collecties maken daar nu variaties op en de uitgesproken liefst duurzame sokken fabrikanten spinnen er goed garen bij.”

Wat wens je andere modeprofessionals toe voor het nieuwe jaar?

“Creativiteit, innovatie en positieve energie met een duurzame visie op de toekomst. Mode is een manier van communiceren en een indicatie van de tijd. Het gaat over je persoonlijkheid en de tijdgeest die we dragen met elkaar. Dat bewustzijn moet ons professionals uitdagen om de mode industrie met een verse blik tegemoet te treden.”

John Mulder van Mulder Mode

John Mulder is eigenaar van, en inkoper bij, Mulder Mode in Waddinxveen.

Toen je aan 2021 begon, welke hoop had je voor het jaar?

“We zaten midden in de lockdown en stonden op het punt de sleutel te krijgen van onze nieuwe winkel welke compleet nieuw opgebouwd moest worden. We hoopten dat wanneer de winkel open kon gaan (half maart) ook de maatregelen versoepeld zouden worden. Verder hebben we geen verwachtingen gecreëerd, behalve het maximale eruit te willen halen afhankelijk van de op dat moment geldende situatie. De zaken waar we invloed op hadden zo goed mogelijk proberen te doen en verder was het toch een vraagteken.”

Nu het jaar bijna over is, hoe kijk je erop terug?

“We zijn erg tevreden. Het was even spannend of we tegelijk met de versoepelingen in maart open konden vanwege wat bouwkundige tegenvallers, maar uiteindelijk konden we op de dag dat we 163 jaar bestonden eind maart open. Het is mooi om te zien dat ons concept aanslaat. Toegevoegde lifestyle artikelen maken het winkelen afwisselender en brengen een nieuw publiek binnen. Ook de verjonging in de collectie, met name bij de dames is een succes. Op de huidige locatie is de traffic en toegankelijkheid ook aanzienlijk verbeterd. Het is bijzonder fijn om te zien dat de consument de winkels blijft waarderen en deze steeds meer lokaal zoekt. Aan ons om ze spannend en aantrekkelijk genoeg te houden.”

Wat zou je uit 2021 mee willen nemen naar 2022?

“Blijf positief en straal dit ook uit, ieder nadeel heeft vaak ook echt zn voordeel. Doordat afspraken in het begin verplicht waren konden we onze klanten de beste service en aandacht geven en de drukte bij de opening sturen. Hierdoor hadden we misschien niet de boost die je bij een normale opening hebt, maar duurde de openingsdrukte wel langer doordat de klanten gespreid kwamen.”

“Ook de wat vertraagde leveringen waren wat ons betreft niet nadelig, hadden we hier niet seizoenen lang om gevraagd? Er vond een mooie spreiding door het seizoen heen plaats. De cijfers wijzen het ook uit, rendementen en omloopsnelheid zijn nog niet vaak zo goed geweest. Nu is het echter wel belangrijk ook sale en inkoopperiodes op te schuiven nu we zien dat iets later leveren zo gek nog niet is. Helaas blijkt uit de vroege inkooptermijnen dat de noodzaak als eerste je orders te hebben belangrijker is als een gezonde keten. Onder het mom van op tijd te kunnen leveren is dan een veel gehoord argument, maar wat is op tijd?”

Wat laat je achter?

“Negativiteit , klagen helpt echt niet en voordat je het weet heb je het zelf niet eens meer door. Accepteer wat is en verander wat kan.”

Welke wens heb je voor 2022?

“Dat we met de gehele keten naar een gezondere structuur gaan. Door stijgende (grondstof)prijzen zullen marges onder druk kunnen komen te staan. Eerlijk en duurzaam zal dan nog belangrijker worden en ik hoop nog altijd dat ook dit een extra reden is om de sale op te schuiven om langer marge te kunnen draaien. Kwaliteit zal boven kwantiteit komen te staan. Omzet is geen winst om er nog maar een te noemen. Liever minder artikelen tegen een goede prijs verkopen en een mooi resultaat over houden dan te veel inkopen en weer begin december (terwijl je pas rond de 50 procent doorverkoop hebt….) te moeten starten met opruimen (dumpen).”

“Dat werkzoekenden inzien dat werken in de mode misschien niet het best betaald is , maar dat je er ontzettend veel plezier en voldoening uit kunt halen en dat dit naast een leuke verdienste ook bijdraagt aan je welvaart.”

“Om dit alles in goede gezondheid en met een gezellig en betrokken team te kunnen doen is tenslotte de grootste wens.”

Willa Stoutenbeek

Willa Stoutenbeek, duurzaamheidsexpert en oprichter van branding en communicatie bureau W. Green.

Welke verwachting had je voor 2021?

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat het bijna een beetje voelt alsof 2021 in een paar maanden voorbij is gevlogen. In de modewereld weten we natuurlijk al geruime tijd dat we niet op dezelfde voet verder kunnen. Echter bleef dit heel lang een toekomstperspectief voor veel merken en ondernemingen. Vanaf 2020 leek daar echt een besef te zijn dat we geen tijd meer hebben om te verkwisten. In 2021 zie je daar al de eerste mooie knopjes van opkomen. Grote namen doen toezeggingen om niet duurzame materialen in de ban te doen (Ganni, Gucci, Elle), tweedehands wordt mainstream (Zeeman, H&M, Bijenkorf) en eindelijk lijkt het echte begin van de verduurzaming van de miljardenindustrie in gang gezet.”

Nu het jaar bijna is afgelopen, wat zou je mee willen nemen uit 2021?

“De urgentie en het enthousiasme. Vanaf de oprichting van W.Green in 2010 houdt ik de duurzaamheidstransitie in de modewereld nauwlettend in de gaten. Geruime tijd bleef onze industrie achter vergeleken bij andere industrieën. Vanaf 2021 proef ik heel duidelijk de ambities in onze industrie. En dat is maar goed ook, want er moet veel gebeuren en er rest ons niet veel tijd. Laten we dit vooral meenemen en vermenigvuldigen. Als er zich nog een virus mag verspreiden van mij in 2022, dan is het de sustainability fever.”

Wat zou je achter willen laten in 2021?

“Greenwashing mag daarentegen van mij achterblijven in 2021. Genoeg mooie woorden, maar laten dit nu ook echt omzetten in daden. Laten we allemaal, als individu en als collectief, inzetten voor een schonere en mooiere industrie!”

Hoe zie je 2022 tegemoet?

“Ik ben hoopvol gestemd, maar ik blijf ook kritisch. Meer focus op echte impact en minder focus op groene marketing graag!”

Wat wens je andere modeprofessionals toe voor het nieuwe jaar?

“Een gezond jaar in balans. Gezond op het gebied van financiën, maar ook op het gebied van mental health, balans op het gebied van productie en streven naar waardering, tijd en aandacht. Meer is echt niet altijd beter… Meestal niet eigenlijk. Laten we weer werken naar quality over quantity, op elk front.”

Melvin van Tholl

Melvin van Tholl is Customer Experience Architect van creatief-strategisch bureau Bloody Believers.

Toen je aan 2021 begon, welke hoop had je voor het jaar?

“Eindelijk – na al die lockdowns - weer nieuwe interessante mensen ontmoeten en reizen. Het is mijn persoonlijke doel om elk jaar nieuwe mensen en plaatsen te leren kennen, die mij doen verwonderen. En vooral aan het begin van 2021 was die honger naar verwondering zéér groot. Daarnaast hoopte ik ook een paar mooie belevingsconcepten neer te mogen zetten. Zeker omdat ik toen al volop bezig was met de ontwikkeling van een vernieuwend winkelformat, dat een geheel nieuwe koers mag gaan geven aan onze conventionele - en zeer achterhaalde - winkelervaringen. Díe hoop neem ik weer mee naar 2022!”

Nu het jaar bijna over is, hoe kijk je erop terug?

“Niet echt voldaan, maar wel dankbaar. Het reizen was nog steeds minder, maar ik heb gelukkig nog wél interessante mensen ontmoet. Verder bood dit jaar veel ruimte voor reflectie en dat was een dankbare les. Hierdoor ontdekte ik hoe bepalend ons geluksgevoel is in onze groei – als persoon, bedrijf en samenleving. Als het goed zit met ons geluksgevoel, benutten we ons potentieel veel meer. Zelf heb ik mijn persoonlijke en professionele missie dan ook hierop afgestemd: anderen vooruithelpen in het leven, door hun geluksgevoel te voeden! Als belevingsarchitect bouw ik dus simpelweg geluksmomenten.”

Wat zou je uit 2021 mee willen nemen naar 2022?

“Mijn veerkracht, mijn geliefden, mijn (nieuwe) zakenrelaties en mijn persoonlijke missie.”

Wat laat je achter?

“Het liefst álles wat met corona te maken heeft, maar dat is een desillusie. Dus laat ik liever desillusies achter. En de negatieve energie die als een soort cultureel gemeengoed onze samenleving krampachtiger heeft gemaakt. Het spontane mag terug!”

Welke wens heb je voor 2022?

“Samen met merken en ondernemers werken aan het gelukkiger maken van onze samenlevingen. De laatste jaren hebben we veel moeten inleveren. Boosheid, frustraties en angsten overheersen in het maatschappelijke debat en in onze persoonlijke sferen. Ons geluksgevoel is de beste antidote om verergering te voorkomen. Ik zie winkels en merken als de publieke arena’s vol met contactmomenten, die we kunnen gebruiken om het geluksgevoel te boosten. Door bijvoorbeeld nieuwe winkelervaringen te creëren waar mensen écht iets aan hebben. Hopelijk is dat ‘gelukkig nieuwjaar’ in onze wensen dan een minder loze kreet.”