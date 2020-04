Uitverkoopverbod is funest voor Nederlandse economie. Hoe Dante6 vanuit het collectief de modewereld wil veranderen

5 redenen en 1 vraag hoe we samen de (mode)wereld kunnen veranderen

De wereld van Dante6 is geïnspireerd op 6 type vrouwen in diverse fases van haar leven. Een krachtige wereld waaruit de diversiteit van vrouwen elkaar verbindt en zichzelf en elkaar aanjuicht tot het ontwikkelen van de beste versie van haarzelf. Om deze missie te kunnen bewerkstelligen wordt van een merk als Dante6 een continue drive naar perfectie verlangd.

De style van een vrouw is een evoluerend proces, welke wordt gevoed door een altijd veranderende behoefte aan vernieuwing. Vanuit die behoefte creëert Dante6 toonaangevende collecties, opgebouwd uit 12 drops per jaar. Zo geeft zij invulling aan de wens om elke maand iets nieuws te presenteren aan haar loyale klant. Dit heeft de laatste jaren geresulteerd in een grote groei in performance, oftewel resultaat in store en online.

1. Fashion brands: maak sterke capsule collecties met een ready-to-wear functie!

Sinds de dag dat ik (Arlette Huisman, CEO) in 2017 bij Dante6 startte, is een onderzoek gestart naar het ontwikkelen van de meest optimale voorraad flow. Dat onderzoek is vanuit de brandstores van Dante6 en met een aantal nationale en internationale key-partners uitgevoerd. De resultaten laten zien dat onze klant behoefte heeft aan frequente vernieuwingen. De collecties van Dante6 zijn zo opgebouwd dat aan deze wens wordt voldaan. Dit resulteerde in periodieke, maandelijkse leveringen. Elke maand een nieuwe drop zorgt voor het voorzien van ready-to-wear collecties. Voor retailers is dit ook een heel prettige verandering gebleken, aangezien collecties in capsules geleverd worden, waardoor verdeelde betalingen gegenereerd worden. En dus minder pieken in de cashflow behoefte. De strategie achter deze collectieflow is dat op dagelijkse basis voorraden gemeten worden en marges key zijn. De uitkomsten van het onderzoek liegen er niet om, marges stegen substantieel door voorraden te monitoren en de juiste artikelen gelang de behoefte van de klant te leveren op het juiste moment. In een periode van 16 tot 20 weken worden marge targets van 45% behaald en een hoge omloopsnelheid van het product. Dit resulteert in minder hoge kortingen, zodat capsules tevens in delen met korting aangeboden kunnen worden

2. Vertrouw niet op het reguleren van SALE-perioden!

Deze strategie houdt mij en de rest van onze internationale teams dagelijks bezig. Wij zien dat ook grote internationale collega’s hierin ontwikkelen, dezelfde richting waar onze teams op koersen. Ik geloof dat Dante6 met haar partners maximaal scoort op basis van de uitkomst van ons onderzoek. Overigens betekent dit niet dat een maart levering voor 1 juli in sale gaat, dat is niet de discussie.

Ik heb de missie om met elkaar, voor de lange termijn een systeem neer te zetten dat zowel in deze crisis als met name daarna succesvol en future-proof is. Het reguleren van uitverkoop is daar geen goed en onverstandig uitgangspunt voor. Het is begrijpelijk dat boutiques en merken in deze moeilijke tijd door grote internationale ketens hun marge en prijs onder druk zien staan. Toch zijn er een legio aan argumenten om een prijzenoorlog te voorkomen en een sterk lange termijn systeem te ontwikkelen.

Argumenten GEEN regulering sale periode:

De verschillende, ready-to-wear leveringen zijn niet meer uit het fashion beeld te denken en wensen. Hoe is het dan mogelijk om voor 12 verschillende leveringen sec twee sale perioden te kiezen. Dat betekent dat een november levering net zo lang in het winkelbeeld te zien is als een maart levering, terwijl deze capsules een totaal andere functie hebben. November: high-winter en maart is een spring-collectie.

De consument wil maandelijks of zelfs wekelijks verrast worden met vernieuwing. Wanneer collecties langer dan 5-6 maanden in het winkelbeeld blijven terugkomen raakt de consument daarop uitgekeken en verlies je de behoefte van de klant dus uit het oog.

Veel internationale merken voeren deze strategie reeds en introduceren verdeelde sale momenten voor verschillende leveringen. Dit valt niet terug te draaien en het is zeer onverstandig en onduidelijk alleen in Nederland dat wel te doen. Internationale spraakmakende merken zullen zich terugtrekken en de consument volgt hen naar andere kanalen, buiten Nederland.

De kostbare vierkante meters van een winkel of online platform moeten optimaal benut worden. Waarom een meter besteden aan collecties waar de klant geen oog voor heeft. Biedt liever aan waar de klant behoefte aan heeft en aan wil spenderen. Bijkomend, essentieel als je het mij vraagt, voordeel: marge stijgt enorm!

Ik vraag me af hoe we de gevolgen gaan opvangen, wanneer collecties langer dan 5- 6 maanden zonder korting wordt aangeboden, terwijl dit wereldwijd gebeurt. De wereld is zo transparant als glas. Internationale winkels, merken en online platforms zullen wel in korting gaan met collecties welke langer dan die periode aangeboden zijn, wat ervoor zal zorgen dat de Nederlandse consument internationaal gaat shoppen. Het effect op de Nederlandse economie hoef ik denk ik niet verder toe te lichten.

Tenslotte is het niet des Nederlands, een liberaal land met een vrije economie, te gaan reguleren zoals men dat in traditionele landen nog doet.

3. Heb vertrouwen in jouw uniciteit en loyale klant!

Kijk niet te veel naar anderen en vertrouw op wat je onderscheidt als merk of boetiek. We leggen met elkaar alles onder de loep; de markt, collega’s, processen, interne teams, de consument… Laten we eens beginnen bij onszelf. Wat maakt jou uniek? Waarom begon je deze missie? Wat kan je zelf doen om jouw mind en bedrijf klaar te maken voor de toekomst, na de crisis. Neem wat afstand en laat je geest de vrije

loop. Laat je informeren door de juiste bronnen en haal daaruit wat bij jouw bedrijf en droom past, laat je geen strategie of concept aanmeten waar je je niet aan kunt identificeren. En tenslotte; omarm jouw loyale klant! Als zij zich door jou gaat ontwikkelen tot een betere versie van zichzelf, gaat zij organisch zorgen voor de olievlek welke je nodig hebt om een gezonde business te (her)bouwen. 4. Maak een helder en flexibel plan, zo blijf je innoveren!

Over vertrouwen gesproken; het is onbeschrijflijk belangrijk om met elkaar positief te blijven en vertrouwen te houden in de toekomst. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, wanneer je dagelijks zoveel uitdagingen, negativiteit en teleurstellingen te verwerken krijgt. Voor leiders is het belangrijk een helder plan te presenteren, waar teamleden vertrouwen uit halen. Maar presenteer geen dingen die je niet kunt waarmaken, want dat gaat het bedrijf op de lange termijn niet helpen. Realistisch inzicht, transparante communicatie en optimisme om met elkaar de strijd aan te gaan en vooral vol te houden. Als je voor jezelf het plan flexibel houdt kun je blijven anticiperen op de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de klant, zo wordt een goed plan een masterplan!

5. Trust the process and think out of the BOX!

Ik probeer altijd optimaal te leren, zowel van mensen en hun kennis en ervaringen als van mijn eigen levenslessen. Sommige bijzondere lessen blijven mij bij en koester ik. Mijn eerste leermeester heeft mij de kans gegeven om een aantal keer een Creative Problem Solving sessie bij te wonen. De tools en vooral het vertrouwen in die tools, welke ik daar geleerd heb komen in elke crisis van pas, zowel privé als zakelijk. Het houdt mij rustig en gefocust, daardoor kan ik het grote doel voor ogen houden en blijf ik de mentale ruimte houden om out of the box te denken. In een structureel veranderende wereld als deze worden wij gedwongen naar alle alternatieve mogelijkheden in de hele keten te kijken. Wat kan mijn impact zijn op deze transitie. Super boeiend toch?! Als je het proces vertrouwd, je koers blijft varen en elkaar durft te versterken geloof ik dat we de wereld beter en mooier maken, met elkaar.

6. Wie wil deze crisis overleven en aan een future proof systeem bouwen met Dante6?

Dit is het moment dat we gedwongen worden te veranderen in systemen, denkwijzen en bedrijfsvoeringen. Parallel aan het overlevingsplan werkt Dante6 aan een wereld na de crisis. Deze journey kan en wil Dante6 alleen vanuit het collectief aangaan. Onze deuren staan dan ook wagenwijd open voor mensen en bedrijven die getriggerd raken door onze filosofie of zelf ook al in deze strategische verandering geloven. Ik nodig iedereen uit mij persoonlijk te contacteren om de uitdaging met elkaar aan te gaan!

A true connection stays forever