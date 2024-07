Ukrainian Fashion Week keert terug naar Kiev

De Oekraïense Modeweek (UFW) keert voor het eerst terug naar Kiev sinds het begin van de Russische invasie.

De modeweek vindt plaats van 1 tot en met 4 september en symboliseert veerkracht, overleven en hoop, zo deelden de organisatoren, onder leiding van de Oekraïense Modebond, donderdag mee. Meer dan 50 Oekraïense merken, waaronder Litkovska, Frolov, Bobkova, Paskal en Gasanova, zullen tijdens de 55e editie van de modeweek hun collecties op eigen bodem tonen.

"Ondanks raketbeschietingen, luchtaanvalsirenes en dagelijkse uitdagingen, blijft het ons doel om onze ontwerpers te ondersteunen in hun creativiteit en bedrijfsgroei", zei UFW-CEO Iryna Danylevska. "Onze onverzettelijkheid is een bewijs van de kracht en de onverzettelijke geest van de Oekraïense ontwerpers."

De deelnemende merken zullen hun collecties presenteren in verschillende formaten, zoals modeshows, presentaties, installaties, performances en op een beurs. De belangrijkste locatie is het historische Mystetskyi-Arsenal, een multifunctioneel kunst-, cultuur- en museumcomplex. Daar zal een installatie te zien zijn met creaties die de Russische oorlog weerspiegelen, evenals portretten van Oekraïense modeontwerpers die zich hebben aangesloten bij de strijdkrachten.

De start van de modeweek wordt gemarkeerd door een "symbolische demonstratie van eenheid", waarbij jonge ontwerpers die deel uitmaken van het platform 'New Names', met hun modellen door Kiev lopen naar de trappen van het culturele centrum 'Oekraïens Huis' op het Europees Plein. Daar worden ze ontvangen door gevestigde merken met Oekraïense roots die internationaal bekend zijn.

Terugkeer naar Kiev

De afgelopen tweeënhalf jaar moesten Oekraïense ontwerpers vanwege de oorlog uitwijken naar internationale modeweken in Londen, Kopenhagen en Berlijn. Dit stelde hen in staat om, in het kader van het initiatief "Support Ukrainian Fashion", hun collecties te tonen ondanks de grote uitdagingen.

"We zijn de solidariteit van de wereldwijde mode-industrie, die ons in deze moeilijke tijden heeft gesteund, zeer erkentelijk", aldus de UFW-oprichter. "Ons doel is om de wereld de creatieve kracht en de moed van de Oekraïense modescene te laten zien en de Ukrainian Fashion Week terug naar Kiev te brengen. De stem van Oekraïne moet gehoord worden."