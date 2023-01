Ultra duurzaam, ultra uniek, ultra comfortabel: de ‘koffiesokken’ van Redmax Sportswear

Redmax Sportswear, een merk van het Nederlandse bedrijf FashionPower, verovert in sneltreinvaart de wereld met sokken van koffiegaren. Wat? Ja, van koffiegaren! De garens worden gemaakt van polyester en koffiedrab. De belangrijkste eigenschappen van sokken gemaakt met koffiegaren: ze zijn geurloos, vocht opnemend en zijn super comfortabel. Kortom, er is sprake van een doorbraak in de sokkenwereld; een duurzaam alternatief!

Koffiedrab

Het zijn innovatieve tijden. Zeker bij de Nederlandse specialist in duurzame active en outdoor sportkleding, FashionPower. De troef van FashionPower: garens gemaakt met koffiedrab. Eén van de merken van FashionPower is Redmax Sportswear, gespecialiseerd in het maken van duurzame, comfortabele, betaalbare en functionele sportkleding. Vorig jaar werden de koffiesokken aan het assortiment toegevoegd. In de tweede helft van dit jaar zullen ook koffie boxershorts volgen.

Uniek product

“Met de koffiesokken laten we de wereld kennis maken met een op vele vlakken uniek product”, vertelt FashionPower CCO Ronald Nelemans. “De meeste sokken worden vervaardigd van katoen of wol of van een materialenmix. Onze sokken worden gemaakt van koffiegaren waarbij koffiedrab (het afvalproduct van een kopje koffie) middels nanotechnologie wordt toegevoegd aan polyester garens”. “Om sokken functioneel te maken worden er normaal gesproken chemicaliën gebruikt, hier is koffie de volledige vervanger. Volgens de Higg index is polyester het minst belastend voor het milieu en is koffiedrab een afvalproduct dat wordt hergebruikt. Dat is in alle opzichten dus veel duurzamer dan katoen of wol”.

Beeld: Redmax Sportswear

Drycool-functie

Daarmee zijn koffiesokken op zichzelf al een geweldig alternatief voor gewone sokken. Maar dat is nog lang niet alles, want koffiesokken bezitten nog veel meer voordelen. Zo hebben ze odeur control, waardoor ze geen nare (zweet)geurtjes afgeven. Verder voelt de ademende stof super zacht en comfortabel op de huid. Nelemans: “onze koffiesokken hebben ook nog eens een drycool-functie, waardoor voeten onder vrijwel alle omstandigheden koel en droog blijven.”

Dag zweetvoeten

“We hebben in onze omgeving een proef op de som gedaan, met diverse vrijwilligers uiteraard”, glimlacht Nelemans. “En wat denk je? Zelfs de hardnekkigste zweetvoeten waren na drie dagen dezelfde sokken te hebben gedragen nog steeds droog en geurloos! Er werd vol ongeloof, maar vooral met veel enthousiasme, op gereageerd. Maar het beste van koffiesokken is misschien wel dat er veel minder chemische middelen en processen nodig zijn om ze te maken wat natuurlijk zeer positief is voor het milieu”.

Bijzonder verhaal

Inmiddels is FashionPower druk doende om het bijzondere verhaal van de koffiesokken wereldkundig te maken. Nelemans: “Onze missie is het effectief verduurzamen van de kledingindustrie. We willen dat onze kinderen ook nog in een gezonde wereld kunnen opgroeien… Wie wil dat nou niet? Daarom komen we steeds met vernieuwende, duurzame producten. Het is onze taak om inkopers te overtuigen de juiste keuze te maken, waarna zij op hun beurt de eindconsument ook weer kunnen overtuigen. Uiteraard helpen we daar graag bij middels onze uitgebreide marketing ondersteuning. Zo hebben we onder andere de keten van koffieboon tot koffiegaren tot koffiesokken op een begrijpelijke manier in kaart gebracht. Consumenten kunnen dit via de QR-code op de verpakking zien. Dat werkt erg goed. Mensen zijn er toch wel van onder de indruk hoe slecht het gesteld is met de vervuiling door de fashion industrie en vinden het fijn dat er nu duurzame alternatieven zijn. Zoals onze sportkleding en koffiesokken bijvoorbeeld.”

Al meer dan 2.000 verkooppunten en binnenkort ook uit voorraad leverbaar

Behalve in de Redmax Webshop zijn de koffiesokken al een groot succes en verkrijgbaar bij supermarkten, drogisterijketens, discountretailers en andere conveniencewinkels in 23 landen wereldwijd. Tevens zijn de koffiesokken vanaf mei 2023 ook uit voorraad leverbaar en kunnen in assortimenten van maten in wit of zwart worden besteld.