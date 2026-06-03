Under Armour werkt samen met Marine Serre

Under Armour en Marine Serre slaan de handen ineen. De Amerikaanse sportkledinggroep en het Franse modemerk lanceren een gezamenlijke capsulecollectie, zo maakten beide bedrijven dinsdag bekend. In het kader van het dertigjarig bestaan van Under Armour is dit de eerste samenwerking van het bedrijf met een ander modemerk.

De collectie, die op 5 juni uitkomt, is geïnspireerd op het sportkledingarchief van Under Armour uit de jaren 2000. De focus ligt op de centrale innovatie van de base layer, de functionele basislaag. Deze basis wordt aangevuld met het perspectief van Marine Serre als voormalig proftennisster en haar kenmerkende ‘Second Skin’ met maanmotieven, een terugkerend element in haar werk. Deze invloeden resulteren in een collectie die functionaliteit en esthetiek combineert, met een nadruk op beweging, lichaamsbewustzijn en precisie.

Under Armour x Marine Serre Credits: Under Armour x Marine Serre

“Sport is altijd een deel van mijn leven geweest. Met Under Armour wilde ik de schoonheid van beweging verkennen door middel van items die prestatie, precisie en esthetiek combineren. Beginnend bij de basislaag, het element dat het dichtst bij het lichaam en de ervaring van atleten staat”, zegt Marine Serre, oprichtster en creatief directrice van het merk.

De gezamenlijke collectie kenmerkt zich door een bewust minimalistisch, sportief-functioneel ontwerp met duidelijke zwart-witcontrasten en het gebruik van Under Armours HeatGear-materiaal. Een speciaal ontwikkelde print combineert de iconische handelsmerken van beide merken: de maan van Marine Serre en het Heartbeat-logo van Under Armour. Dit vormt een gezamenlijk symbool voor discipline en vooruitgang. De collectie wordt aangevuld met een nieuwe versie van de UA Proto Speed II-sneaker uit de late jaren 2000. De schoen combineert zijn oorspronkelijke, opvallende materiaalstructuur met moderne details zoals leren elementen en co-branding, en verenigt zo nostalgie met een eigentijdse herinterpretatie.

De capsulecollectie is vanaf 5 juni verkrijgbaar in de webshop van de Franse ontwerpster, in haar winkels en tijdens een pop-up evenement in Parijs van 5 tot en met 7 juni. Later deze zomer zal de collectie wereldwijd via Under Armour beschikbaar zijn.

Under Armour x Marine Serre Credits: Under Armour x Marine Serre