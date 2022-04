Uniqlo en Marni slaan handen ineen voor collectie

Japanse kledingretailer Uniqlo en modehuis Marni slaan hun handen ineen, zo blijkt uit een persbericht. De twee kondigen een gezamenlijke collectie aan die op 19 mei zal lanceren. Het is de allereerste keer dat de twee merken samenwerken.

De collectie omvat dames- en herenmode. Modehuis Marni heeft de key items van Uniqlo gebruikt als canvas om op te werken. Zo zijn er bijvoorbeeld gingham en andere grafische prints toegevoegd aan de kledingstukken. De prijzen liggen tussen de 29,90 euro voor een shirt tot 149,90 euro voor outerwear.

“Ik ben vanaf het begin al enorm enthousiast over deze samenwerking,” aldus Francesco Risso, creatief directeur van Marni, in het persbericht. “Gedurende het hele proces hebben we altijd voor Uniqlo’s ethos en de integriteit achter de visie van het merk gepleit, door onze interpretatie van Uniqlo’s LifeWear te geven door middel van een enigszins out of the box propositie die onberispelijk vervaardigde kleding combineert met Marni’s ongebruikelijke en levens-omarmde geest. Ik hoop echt dat dragers zich goed voelen, dat ze zichzelf voelen, dat ze zich vrij voelen.”

Uniqlo x Marni, beeld via Uniqlo

