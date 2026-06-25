Uniqlo schaalt circulariteit op in samenwerking met Central Saint Martins

De Japanse modewinkel Uniqlo, gericht op kleding die het leven van iedereen beter maakt, lanceert een schaalbare, upcycled limited-edition collectie. De collectie is gemaakt van geretourneerde artikelen in samenwerking met afgestudeerden van de BA Fashion-opleiding aan Central Saint Martins, University of the Arts London.

De tien-delige ‘Everyday Re.Imagined’-collectie wordt op 25 juni gelanceerd in 15 Re.Uniqlo Studios in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De collectie bevat items die bestaande Uniqlo-kledingstukken herwerken door upcycling, reparatie en creatieve reconstructie, met als doel een “fris perspectief op alledaagse LifeWear-essentials” te bieden.

De kern van de limited-edition collectie is het concept om “geretourneerde artikelen een nieuw leven te geven”, legt Uniqlo uit. Het assortiment omvat opnieuw vormgegeven AIRism T-shirts, gereconstrueerde broeken en herwerkte katoenen stoffen, waardoor geen twee items hetzelfde zijn. Tegelijkertijd behoudt “elk stuk het karakter van het oorspronkelijke kledingstuk”.

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Hoewel elk stuk uniek is, markeert de collectie ook een verschuiving in Uniqlo's circulariteitsdoelen. Dit is het eerste schaalbare project van de retailer en dient als blauwdruk voor toekomstige collecties en samenwerkingen. Het is ook een manier om de perceptie van consumenten over circulaire collecties te veranderen door ze “begeerlijk” te maken.

Uniqlo daagt afgestudeerden van Central Saint Martins uit om circulariteit te heroverwegen

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Maria Samoto le Dous, hoofd duurzaamheid bij Uniqlo Europe, zei tijdens een evenement in de showroom van de retailer in Covent Garden: “Bij Uniqlo begint alles met LifeWear. Het gaat om het creëren van hoogwaardige, eenvoudige kleding die het dagelijks leven verbetert. Om te blijven evolueren, is het belangrijk dat we onze grenzen blijven verleggen en nieuwe perspectieven heroverwegen. Daarom is deze samenwerking met Central Saint Martins erg belangrijk.”

“Central Saint Martins staat bekend om het koesteren van de volgende generatie ontwerpers en om individuen die conventionele wijsheden uitdagen en materialen heroverwegen. Die mentaliteit is vooral belangrijk bij circulariteit. Circulariteit wordt namelijk niet alleen gemeten door het heroverwegen van bestaande systemen; we moeten er ook volledig vanaf de basis over nadenken, hoe we producten ontwerpen en kleding gebruiken.”

“Dit Blueprint-project begon als een echte uitdaging om een oplossing te vinden voor retourzendingen van klanten, vooral die moeilijk te repareren zijn. We vroegen ons af hoe we deze bestaande kledingstukken kunnen nemen en ze opnieuw kunnen vormgeven op een manier die leuk, begeerlijk en relevant is voor onze klanten.”

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

De ‘Everyday Re.Imagined’-collectie is niet alleen schaalbaar, maar ook ontworpen om eenvoudig te worden aangepast en gemaakt in de Re.Uniqlo Studios. De collectie is betaalbaar, met prijzen variërend van ongeveer 35 euro tot 100 euro.

De collectie is verkrijgbaar bij de Re.Uniqlo Studios aan Oxford St, Regent St, Covent Garden en Coal Drops Yard in Londen, en aan Princes St in Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de collectie te koop in Uniqlo-winkels in Parijs, Berlijn, Antwerpen, Stockholm, Rome, Luxemburg, Amsterdam, Madrid, Warschau en Göteborg.

Samoto le Dous voegde toe: “Dit is ook de eerste keer dat we dit op grote schaal doen, dus het is erg spannend voor ons. Het is duidelijk geen eenmalige actie; dit is een blauwdrukcollectie.”

“Wat hier uniek aan is, is dat we die ontwerpen kunnen gebruiken en ze kunnen blijven aanpassen en reproduceren. We kunnen ze ook in de loop van de tijd verder ontwikkelen op basis van feedback van klanten. De ambitie is om hiervan te leren, het te blijven verfijnen en een meer schaalbare, langetermijnaanpak voor circulair ontwerp op te bouwen.”

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Uniqlo lanceert eerste schaalbare circulariteitscollectie

Samoto le Dous concludeerde: “Een van de doelen is ook een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Circulariteit of circulaire mode wordt vaak geassocieerd met een compromis, iets tweederangs of heel technisch. Met dit project willen we laten zien dat circulariteit ook creatief, expressief en begeerlijk kan zijn. Het gaat niet alleen om het fysiek verlengen van de levenscyclus van een kledingstuk, maar ook om het emotioneel verlengen ervan. We willen dat kledingstuk opnieuw verbinden met de klant, zodat ze genieten van en verliefd worden op wat ze dragen, en daar oplossingen voor vinden.”

“Uiteindelijk is het doel om circulaire mode onderdeel te maken van het dagelijks leven en van het leven van onze klanten. Ik denk dat dit project ook laat zien dat innovatie in de mode niet altijd hoeft te beginnen met iets nieuws, maar ook kan gaan om het zien van wat al bestaat.”

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

In een reactie op de collectie zei Sarah Gresty, opleidingshoofd van de BA Fashion Design aan Central Saint Martins, University of the Arts London, in een verklaring: “De meest opwindende ideeën in de mode ontstaan vaak door op een heel andere manier naar iets vertrouwds te kijken.”

“Door deze samenwerking hebben onze afgestudeerden alledaagse kledingstukken getransformeerd in stukken die inventief, doordacht en vol mogelijkheden zijn. Het laat zien hoe creativiteit en experimenteren nieuw leven kunnen blazen in bestaande materialen. Het daagt ons uit om de waarde en het potentieel van de kleding die we elke dag dragen te heroverwegen.”

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo

Uniqlo ‘Everyday Re.Imagined’-collectie met afgestudeerden van Central Saint Martins Beeld: Uniqlo