Uniqlo slaat handen ineen met Anya Hindmarch

Japans merk Uniqlo slaat de handen ineen met Brits merk Anya Hindmarch. Hindmarch herinterpreteert de Uniqlo Lifewear-essentials, zo is te lezen in een persbericht.

Het modemerk Anya Hindmarch is in 1987 opgericht door de gelijknamige Britse ontwerper. Het merk staat bekend om creativiteit, modern vakmanschap en personalisatie. Ook is er altijd een speels element te vinden in de uitingen van het merk.

“Ik geloof dat de uitzonderlijke creativiteit en het moderne vakmanschap van Anya Hindmarch, samen met haar filosofie van het waarderen van klanten, goed past bij de Uniqlo-aanpak bij het maken van kleding,” aldus Yukihiro Katsuta, hoogd van Uniqlo Research & Development, in het persbericht. “De toevoeging van de kenmerkende humor aan de essentials van Uniqlo creëert een interessante nieuwe collectie LifeWear waarvan we hopen dat deze lichaam en geest deze feestdagen zal verwarmen.”

Hindmarch vult zelf aan: “Ik ben een groot Uniqlo-fan en bewonder de schoonheid in de praktische ontwerpen, die resoneert met hoe ik graag ontwerp. Het is een eer om met Uniqlo samen te werken, vooral op het gebied van breiwerk, aangezien Uniqlo zo bekend staat om zijn iconische breisels – met de perfecte vormen en kleuren – die lang meegaan. Dus besloot ik niet met hun schitterende silhouetten te knoeien, maar in plaats daarvan met ze te spelen; deconstrueren en vervolgens opnieuw op te bouwen met verschillende steken en zichtbare naden – en vervolgens te versieren met kleine details zodat het aantrekken van je gebreide kleding tot het favoriete onderdeel van je dag behoort. Het was een geweldige leerervaring om met dit ongelooflijke internationale team te werken aan dit geweldige project.”

De Uniqlo x Anya Hindmarch collectie lanceert op 23 november en zal online en in de Uniqlo-winkel in Amsterdam beschikbaar zijn.