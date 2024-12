United Repair Centre wint een ‘Europese Trofee voor Circulaire Mode’ in Frankrijk

Op de avond van 5 december vond de derde editie van ‘De Europese Trofeeën voor Circulaire Mode’ plaats in Frankrijk. Het evenement reikt prijzen uit aan ondernemingen en ontwerpers die zich in Frankrijk, België en Nederland inzetten voor een circulaire mode-industrie. United Repair Centre ging naar huis met een van de trofeeën, zo wordt bekendgemaakt op LinkedIn.

United Repair Centre wint de trofee ‘Booster’. De trofee brengt ook een geldprijs met zich mee. Dit bedrag kan oplopen tot 10.000 euro. “Het ontvangen van een prijs in Frankrijk, een land dat op zoveel manieren toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid in de kledingindustrie, is voor ons een teken van visie. Geloven dat ‘repair’ het nieuwe ‘cool’ is. Terwijl we mensen op de eerste plaats zetten”, deelt Thami Schweichler, CEO van United Repair Centre, op LinkedIn.

Naast de ‘Trophée Booster’ werden er nog vier andere trofeeën uitgereikt. Zo won Recyc’Elit de ‘Espoir’-trofee, ging Refurbaskets naar huis met de trofee ‘Honneur’, werd Lemanhieu geprezen met een de ‘Grand entreprise’-trofee en won Maméboutique de publiekstrofee.