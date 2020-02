Unlimited Footwear Group lanceert nieuw duurzaam schoenenmerk: Shuguru

Het portfolio van de Unlimited Footwear Group breidt uit. De Nederlandse groep introduceert een nieuw duurzaam schoenenmerk genaamd Shuguru. Dit meldt het bedrijf in een statement aan FashionUnited.

“ Met Shuguru wordt de focust op verantwoord ondernemen en de steeds toenemende duurzame doelstelling verder uitgebreid. Shuguru staat voor bewuste keuzes met impact. De collecties zijn gepositioneerd in het middensegment waardoor duurzaam schoeisel toegankelijk wordt voor een breed publiek.”

Het merk bestaat uit twee productgroepen, zo meldt UFG in het persbericht. De eerste groep focust zich op het hergebruik van plastic afvalmateriaal. Dit materiaal is verwerkt tot een sneakercollectie voor heren, dames en kinderen. De tweede productgroep is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. Met deze groep ‘streeft Shuguru naar een volledig bio-degradable collectie voor zowel dames als heren waarbij we gebruik maken van onder andere organic cotton en chroomvrij, volgens protocol van de Leather Working Group, gecertificeerd leer.’

Shuguru is het nieuwe duurzame schoenenmerk van Unlimited Footwear Group

Shuguru is voor het eerst te zien op de schoenenbeurs Micam in Italië. Op die zelfde beurs introduceert UFG ook een nieuwe technologie binnen het merk Bullboxer. De technologie genaamd Hyg-gah is een meerlaagse combinatie van binnen- en buitenzool voor extra gedempte ondersteuning en dynamische flexibiliteit, aldus UFG in het statement. De techniek wordt voor het eerst gebruikt in de herenstijlen Colin, Cali en Val. UFG heeft het streven om de technologie verder te integreren in de diverse lijnen van Bullboxer.

Beeld: Unlimited Footwear Group