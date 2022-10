Untouched lanceert 2 special edition prints voor boxershorts. Het perfecte cadeau voor de feestdagen.

Na het grote succes tijdens de feestdagen vorig jaar komt Untouched met twee nieuwe boxershort prints. De coole giftbox met boxer en matching socks was vorig jaar een succes en zal dit jaar ongetwijfeld ook weer uitverkopen. De o zo stoere Motorbike print is het perfecte cadeau voor de liefste papa, de echte motor fan of je broer die altijd al van motors heeft gehouden. Naast de Motorbike komt Untouched met het populaire ontwerp Tractor. De Tractor sokken zijn al echte bestsellers, dus in combinatie met een boxershort zullen ze het magazijn uit racen.

Untouched, Motorbike set, eigendom van het merk.

Sinds 2020 maakt Untouched ondergoed dat heerlijk zit, een goede pasvorm heeft én er stijlvol uitziet. Het motto van Untouched: zit lekker, voelt lekker, oogt lekker.

Voor welk design je ook kiest, één ding is zeker… met deze trendy boxershort en sokken giftbox scoor je gegarandeerd het perfecte cadeau voor de feestdagen.

Untouched, Tractor set, eigendom van het merk.

Voor retailers heeft Untouched een speciale pakketprijs voor de feestdagen.

De giftboxen met boxershort en sokken zijn te koop in de maten S t/m XL en de sokken in de maten 39-42 en 43-47. De boxershorts zijn voorzien van een comfortabele en rekbare band. De stof is gemaakt van Comfywood®. Dit duurzame textiel bestaat uit 46% Modal, 46% organic cotton en 8% elasthane. Voor het Modal gebruiken we beukenhout uit duurzaam beheerde bossen. De productie van deze natuurlijke vezel is efficiënt en heeft weinig water nodig. Dat maakt Comfywood© goed voor de planeet waar we zoveel van houden.