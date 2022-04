Untouched lanceert eyecatching beachwear

In navolging op het populaire ondergoed komt Untouched nu met skinpleasing beachwear. Het kleurrijke merk voldoet hiermee aan de vraag van de klant. De badkleding is verkrijgbaar in 3 vrolijke prints: Green Peacock, Viola Flower en Leopard Flower. Met de nieuwe collectie op voorraad, mag van Untouched de zomer beginnen.

Dankzij de zachte stoffen en een comfortabele pasvorm zit de bikini als gegoten en zie je er tegelijkertijd stijlvol en sexy uit. Op welk strand ga jij deze zomer flaneren?

Untouched Beachwear, eigendom van het merk.

Een tikkie rebels (moet kunnen)

Ben jij op zoek naar een nieuwe beachlook? Met deze eyecatching bikini’s laat jij je lichaam stralen. In het design weet Untouched comfort en stijl samen te brengen tot een verbluffend resultaat. De bikinitop is een huidvolgende bralette met soft padding en zit als gegoten. Hierdoor heb je geen last van knellende bandjes, randjes of doorschijnende lichaamsdelen. De stof is verhullend en het bikinibroekje is een brazilian, een tikkie uitdagend. Want shinen op het strand of in het zwembad moet kunnen.

Beachwear 2022

Voor de zwemkleding is er gekozen voor het gebruik van rijke goudkleurige details in combinatie met frisse, zomerse kleuren. Deze vakantie loop jij zo trots als een pauw over het strand in je vrolijk gekleurde bikini. Neem een duik in het zwembad en show vol trots de knalgroene pauwenprint. Laat de viooltjes tot bloei komen op je top en geniet van het stoere, maar oh zo vrolijke Leopard printje terwijl je de golven trotseert. Voor welk design je ook kiest één ding is zeker… met deze trendy beachwear kan jouw zomervakantie niet meer stuk!

Verkoopinformatie

De bikinitop (€ 19,95) en het broekje (€ 39,95) zijn los te koop en als complete set (€ 59,90). De swimwear is verkrijgbaar in maat XS tot en met L. Is het na een zwempartij tijd om je natte bikini te verwisselen voor een droog exemplaar, dan heeft Untouched goed nieuws. De Green Peacock, Viola Flower en Leopard Flower prints kunnen ook pronken op je ondergoed. De bralettes, strings en brazlians zijn verkrijgbaar vanaf € 17,95 in maat XS t/m L. De bralettes zijn voorzien van een comfortabele padding. Shop er een paar bijpassende sokken (€ 12,95) bij en je hebt je outfit compleet. Bekijk en shop de collectie op www.untouchedunderwear.com.

Over Untouched Underwear

Sinds 2020 maakt Untouched ondergoed dat heerlijk zit, een goede pasvorm heeft én er stijlvol uitziet. Het motto van Untouched: zit lekker, voelt lekker, oogt lekker. Met het ondergoedmerk focussen de ondernemers Harold Pieters en Bas Groothelm op duurzaam underwear, waarop toffe fotoprints de hoofdrol spelen. Het merk heeft een grote ambitie: het #1 lingeriemerk in Europa worden dat stijl en comfort combineert. Daarom blijft het bedrijf zich continu ontwikkelen en wordt er geluisterd naar de mening en wensen van de klant.

