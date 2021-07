Untouched Underwear – SS22

Harold Pieters over de nieuwe SS22 Untouched Underwear collectie gemaakt van Comfywood®.

Onderscheidende prints zijn en blijven fashion statements in het huidige modebeeld.

“Wij voorzien onze klanten van duurzaam underwear met een perfecte comfortabele pasvorm en stijlvolle designs, aldus mede-oprichter en creatief directeur Harold Pieters. Onze prints zijn echte eyecatchers, ontworpen om gezien te mogen worden. Inspiratie voor onze SS22 collectie is ontstaan vanuit alle positieve “vibes” in het post-corona tijdperk, optimistische en kleurrijke accenten, veelal gebaseerd op sappig fruit en frisse bloemen. Voor de mannencollectie zien wij juist de stoere thema’s terug zoals motors en tattoos.

De SS22 collectie is alweer de vijfde collectie van het label sinds de introductie in het voorjaar van 2020. Untouched is een label van Sock My Feet. Als duurzaam sokkenmerk met onderscheidende prints zien wij dat onze klanten steeds vaker kiezen voor de combinatie van bijpassend onderscheidend en duurzaam ondergoed.

Met voorgaande collecties hebben hoofdzakelijk de Nederlandse en Belgische markt bediend, maar komende SS22 collectie zal tevens worden geïntroduceerd in Duitsland, Scandinavië en Frankrijk.

Mission Sustainable: Comfywood®

De kledingindustrie heeft geen beste naam als het gaat om duurzaamheid. De textielindustrie is immers de op een na grootste watergebruiker ter wereld. Met onze nieuwe SS22 collectie brengen wij hier verder verandering in. Wij willen laten zien dat kleding ook op een verantwoorde manier voor mens en natuur kan worden geproduceerd. We richten ons op het vinden van een alternatief voor constante consumptie en gebruiken milieuvriendelijke materialen die langer meegaan.

Untouched Underwear is hoofdzakelijk gemaakt van de stof Comfywood®, Comfywood® is een duurzame geproduceerde stof afkomstig van de een natuurlijke vezel van cellulose uit beukenhout. Untouched Underwear heeft een exclusieve licentie om Comfywood® toe te passen in haar underwear. Het benodigde beukenhout wordt gewonnen in duurzaam beheerde bossen en nagenoeg wordt alles van deze boom worden gebruikt. Hierdoor is het zeer efficiënt en is er weinig water nodig. Door te printen besparen we 90% waterverbruik ten opzichte van het traditioneel kleuren van garens.

Kwaliteit en comfort

Comfywood® heeft als kenmerkende eigenschappen dat het 50% meer vocht opneemt dan katoen en erg flexibel en zacht aanvoelt op de huid. Tenslotte is comfywood zeer goed bestand tegen wassen als het gaat om krimpen en kleurbehoud. Onze bralettes zijn nu ook voorzien van een zachte padding voor een comfortabele ondersteuning.

Kortom: Zit lekker, voelt lekker en oogt lekker: dat is Untouched Underwear.