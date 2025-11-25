Up Close With: Senior Sales Executive Bieke Broothaers bij Fashion Club 70

Voor ons 50-jarig jubileum zetten we een jaar lang de mensen achter Fashion Club 70 in de schijnwerpers. De gezichten die al jaren deel uitmaken van ons verhaal. 12 mensen, 12 maanden aan een stuk, die samen 50 jaar FC70 tot leven brengen.

Hoe zou jij Fashion CLub 70 in een woord omschrijven?

Het eerste woord dat bij me opkomt, is ‘passie’. Al 18 jaar werk ik hier met evenveel enthousiasme als op dag één. Ook ‘trots’, omdat ik echt fier ben dat ik hier mag werken en op wat FC70 geworden is.

Wat is je rol binnen het bedrijf en waar ligt jouw expertise?

Mijn titel is Senior Sales voor Liu Jo schoenen en ik trek ook mee aan de kar van onze accessoiresafdeling. Mijn doel is altijd om klanten zo goed mogelijk te adviseren, om hen te helpen de juiste producten te kiezen die perfect bij hun winkel en doelgroep passen. Mijn beste tip: ik draag altijd de schoenen van de merken waarvoor ik werk. Door ze zelf te dragen weet ik precies wat ik verkoop. Ons Liu Jo-team is top, met een fijne dynamiek tussen verschillende leeftijden. Hierin begeleid ik graag de juniors, het is waardevol om ervaring te delen én van hun frisse blik te leren.

Wat vind jij de belangrijkste verandering in de modeindustrie van de afgelopen jaren, en hoe heeft FC70 daarop ingespeeld?

Er zijn veel veranderingen, maar mode komt ook altijd terug. Denk maar aan de Buffalos van vroeger haha. Toch is er iets fundamenteel veranderd, vroeger kochten klanten vooral op gevoel, nu spelen cijfers en doorverkoopstatistieken een grotere rol. Dat maakt verkopen uitdagender, maar het zorgt ook voor bewustere keuzes.

Wat is jouw mooiste herinnering bij FC70?

Zonder twijfel mijn terugkeer naar Liu Jo schoenen. Dat voelde als thuiskomen, ik zeg dan ook vaak lachend: “Ik bén Liu Jo.” Het merk past gewoon bij mij, van de stijl tot de Italiaanse flair. Misschien komt dat ook omdat Italië als mijn tweede thuis voelt, ik spreek de taal, begrijp de cultuur en heb een echte klik met de mensen daar. Dat maakt het samenwerken met de fabrikanten alleen maar fijner.