Upcoming kinderkledingmerk JENEST in korte tijd enorm gewild onder doelgroep.

Na de eerste stap richting wholesale met de nieuwe SS23 collectie is JENEST binnenkort verkrijgbaar bij vele Nederlandse kinderkledingwinkels uit het midden- en hoogsegment. En ook over de grens is JENEST straks te vinden. Het doel is om internationaal door heel Europa te liggen met tweejaarlijkse collecties en hiermee zetten ze een fantastische eerste stap met hun SS23 collectie Dutch Summer.

SS23 Dutch Summer

De eerste wholesale collectie Dutch Summer is een ode aan de geweldige familievakanties die eigenaressen Sofie en Annelotte vroeger aan de Nederlandse kust doorbrachten. Met lome, zonnige dagen en oneindig warme zomeravonden op het strand. Denk hierbij aan de kalme donkerblauwe zee die zacht kabbelend het zand overspoelt. De mooiste lucht die tijdens de zonsondergang verandert van helderblauw naar alle tinten oranje. Het zijn deze onvergetelijke tijden die bij Sofie en Annelotte de fijnste herinneringen oproepen. Deze herinneringen namen ze mee als inspiratie voor de SS23 collectie: Dutch Summer.

JENEST, SS23 collectie

Over JENEST

De zorgvuldig samengestelde collecties voor kinderen tot en met 14 jaar oud worden eerlijk geproduceerd in Portugal en India. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardig, duurzaam en 100% biologisch en gerecycled katoen. Naast de kwaliteit van de stof wordt er veel aandacht besteed aan de afwerking. Zo ontstaan items die seizoenen lang meegaan en keer op keer doorgegeven kunnen worden. Met de kleding wil JENEST graag dat je je gekoesterd voelt, net zoals in je eigen nest. Zachte, comfortabele ‘essentials’ voor elke dag en elk moment.

JENEST - Born from a sense to nurture

