UPV Textiel: Verplichte verslaglegging over hergebruik en recycling sinds 1 januari 2025

De textielsector is sinds 1 januari 2025 verplicht om ook verslag te doen over de doelstellingen en resultaten voor voorbereiding op hergebruik, recycling, vezel-tot-vezelrecycling en de toepassing van gerecyclede textielvezels in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid. De UPV Textiel verplicht de textielsector al om verslag te doen over het type en de hoeveelheid in de handel gebrachte textielproducten.

Sinds begin dit jaar heeft de textielsector de taak om ook de doelstellingen en resultaten voor voorbereiding op hergebruik, recycling, vezel-tot-vezelrecycling en de toepassing van gerecyclede textielvezels in kaart te brengen en hierover verslag te doen aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitbreiding van de verslaglegging brengt een aangepast verslagleggingsformulier met zich mee die te vinden is op de website ‘Circulaire Economie en Afval’ van de Rijkswaterstaat.

In grote lijnen betekent dit dat het laatste onderdeel van de verslaglegging is toegevoegd en de textielsector vanaf 2026 voor het eerst gebruik zal maken van het volledige formulier, bij verslaglegging over 2025. Het is vanaf 1 januari 2025 verplicht om te rapporteren over de nakoming van de verplichtingen van de UPV Textiel. Producenten moeten hierin individueel of collectief uiteenzetten hoe en of ze voldoen aan de doelstellingen en de bijbehorende verplichtingen. De verslaglegging duikt in onderwerpen zoals het opzetten van het innamesysteem, het nakomen van verplichtingen en het informeren van de afvalstoffenhouders.