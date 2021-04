Urban streetwear merk Raizzed: uitgesproken denims en basics

Een echt urban streetwear merk, een herkenbaar logo en betaalbaar. Dat is Raizzed.

Raizzed, een merk van moederbedrijf Vingino werd in 2018 gelanceerd. Raizzed focust zich op het produceren van kwalitatieve, betaalbare denims. Meer basics en mooie uitgesproken denims. Waar de focus eerst alleen op denims voor kids lag, is de collectie inmiddels uitgebreid met tops en sweaters in felle kleuren.

“We zagen dat het in het lagere prijssegment ontbrak aan kwalitatief goede denims. Daar wilden wij verandering in brengen. Wij denken dat er in dit prijssegment geen mooiere denims te verkrijgen zijn, dan de denims van Raizzed,” vertelt Bas Horlings, Denim Designer bij het merk. Prijzen voor de kids denims liggen tussen de 39,99 en 44,99 euro.

De denims bij Raizzed zijn opgedeeld in verschillende fits. Zo heb je de skinny en slim voor boys en bij de girls zijn de super skinny, mid rise, high waist en flare terug te vinden. Deze zomer wordt de girls collectie uitgebreid met een mom fit en een paperbag short.

Inmiddels is Raizzed ook uitgegroeid tot een merk voor volwassenen. Heren hebben de keuze uit een super skinny en skinny. En deze zomer komt daar een slim en regular bij. Daarnaast wordt er bij de heren een nieuw “Never Out of Stock” programma gelanceerd, zodat je altijd trouw kunt blijven aan je favoriete denim.

De super skinny en flare zijn de populairste modellen bij dames en de collectie wordt deze zomer uitgebreid met een straight flare en mom fit. De prijzen voor de adults denims liggen tussen de 59,99 en 69,99 euro.

Durf te zijn wie je wilt zijn en creëer je eigen stijl met Raizzed. Be you, not them! Express yourself!

De inkoop van de nieuwe Raizzed SS22 collectie start vanaf juni. Benieuwd naar de complete Raizzed collectie? Neem dan hier alvast een kijkje.

