Vaessen Mode & Trends uit Oldebroek ontvangt Predicaat Hofleverancier

Retailer Vaessen Mode & Trends uit Oldebroek heeft de koninklijke beschikking hofleverancier ontvangen, zo meldt het bedrijf op de website. De retailer heeft een 125-jarige geschiedenis. Het predicaat werd in ontvangst genomen door Dick en Henriëtta van Heerde-Vaessen en moeder Jenny Vaessen. “Deze mijlpaal is bereikt door vier generaties lang hard te werken en constant kwaliteit te leveren. Het voltallige gemeentebestuur is erg blij met ondernemers zoals u. U behoort nu tot een kleine groep ondernemingen die het predicaat Hofleverancier mag voeren. [...] Als bekroond familiebedrijf bent u een voorbeeld én visitekaartje binnen onze gemeente”, aldus burgemeester Tanja Haseloop Amsing. Amsing overhandigde het predicaat aan de vierde generatie van het familiebedrijf. Het Predicaat Hofleverancier wordt toegekend aan bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio. Deze bedrijven zijn veelal bedrijven die 100, 125 of een ander veelvoud van 25 bestaan. “De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn, evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn”, aldus de website van het koninklijk huis. Het predicaat wordt al sinds 1815 uitgereikt. Het is in het leven geroepen door Koning Willem I.