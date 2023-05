Vagabond Shoemakers brengt kleding op de markt

Vagabond Shoemakers gaat vanaf nu ook kleding op de markt brengen, zo meldt het Zweedse schoenenmerk in een persbericht.

Nadat Vagabond Shoemakers vorig jaar haar allereerste kledingstuk, een leren jasje, op de markt bracht, was deze binnen 24 uur uitverkocht. “Toen werd het idee geboren om permanent kleding aan de collecties toe te voegen”, schrijft Marie Nilsson Peterzén, creatief directeur en medeoprichter van Vagabond Shoemakers, in het persbericht.

Voor het eerste kledingstuk, een oversized T-shirt met een ‘boxy cut’, werkt het Zweedse merk dan ook samen met de Stockholmse kunstenaar Micky Ho. Het T-shirt is gemaakt van honderd procent katoen en is verkrijgbaar in de kleuren ‘off-black’ en ‘off-white’.

“Bij Vagabond streven we er altijd naar dingen te doen die ons inspireren en intrigeren - de overstap naar het kledingsegment is een spannend, nieuw tijdperk voor ons”, schrijft Nilsson Peterzén. “Net als bij onze schoenen streven we ernaar stukken te creëren die draaien om alledaagse stijl, waarbij duurzame kwaliteit en verfijnde details centraal staan in ons ontwerpproces.”