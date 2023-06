Vakmanschap in harmonie met de natuur: Fendi toont herenkleding in nieuwe fabriek

Fendi presenteerde donderdagavond haar SS24-collectie en presenteerde tegelijkertijd haar nieuwe fabriek in Capannuccia - ongeveer veertig minuten van Florence, waar deze week de mannenmodebeurs Pitti Uomo plaatsvond.

Verschillende geluiden, zoals gehamer, het gesis van een spuitpistool en het geratel van naaimachines vermengden zich met de dreunende bas van een monotone technobeat. Het leek alsof de medewerkers, gekleed in witte jassen, een ‘extra dienst’ moesten draaien. En dat onder toeziend ook van de bezoekers. De catwalk liep door de gangpaden, waar het Italiaanse modehuis diverse modellen van zijn luxe tassen produceert.

Ambacht in detail

Productie leek het sleutelwoord van de collectie. Een groot deel van de collectie bestond uit werkkleding. Leren schorten ontmoetten details als meetlinten, gereedschapsriemen en bijpassende prints met werkmaterialen en een jas met patronen. Er waren ook enkele handige details voor onderweg, zoals een tas die dient als houder voor diverse koffiemokken.

Fendi SS24 Menswear. Fotos: Fendi

Fendi SS24 Menswear. Fotos: Fendi

Italiaans design en Japanse architectuur

Ook de Toscaanse omgeving was aanwezig in de collectie. Eén tas deed denken aan boomschors en andere stukken waren versierd met bloemenborduursels die rechtstreeks uit de omringende flora afkomstig konden zijn. Het kleurenpalet, met groen, bruin en beige, was ook een overeenkomst met het Italiaanse landschap.Voor de accessoires van de huidige collectie werkte Fendi samen met de Japanse architect Kengo Kuma, die experimenteerde met natuurlijke materialen en voor zichzelf typische Fendi-producten als de Baguette Soft Trunk en Peekaboo tassenmodellen interpreteerde.

“Onze samenwerking met Kengo Kema creëert niet alleen een dialoog tussen Fendi en architectuur, maar ook een gesprek met een andere ontwerper en zijn keuze voor kunst en culturele materialen”, aldus Fendi in een verklaring.

Aan het einde van de show mochten ook de Fendi-medewerkers hun werk verlaten en volgden ze herenmodeontwerper Silvia Venturini Fendi door de gangpaden.

Show-Location in der Fendi-Fabrik. Foto: Fendi