Van appelboom tot trendy vegan dames boots

A Perfect Jane zet de vegan fashion lifestyle in de spotlight.

Het nieuwe Nederlandse vegan en duurzame damesschoenen label A Perfect Jane laat met haar eerste collectie FW21 het hart van de iedere moderne fashionista sneller kloppen. En dat is exact wat oprichtster Suzanne Harper met haar nieuwe label wil bereiken.

Inspiratie

Wat ruim een jaar geleden startte met een schets en een droom, staat nu op het punt om gelanceerd te worden. Harper: ‘’Mijn hond Jane is niet alleen de inspiratie voor de naam van het nieuwe label, maar ook de reden om zelf vegan te worden. Onze sterke connectie zorgde ervoor dat het eten van dierlijke producten niet meer goed voelde en ik ook anders ging kijken naar het dragen van leren schoenen’’. Het zoeken naar trendy vegan boots die je zowel naar een festival kunt dragen als naar het werk, bleek voor mij, als modeliefhebster, lastiger dan gedacht. En dus besloot ik om ze zelf te gaan ontwerpen’’.

Missie

A Perfect Jane is voor modebewuste dames die graag een bijdrage willen leveren aan een betere wereld, zonder concessies te hoeven doen in looks en kwaliteit. Vegan, duurzaam en trendy, dat is de missie.

Materialen

‘’Het zoeken naar de juiste materialen kostte veel tijd en zelf heb ik heel wat verschillende

materialen getest’’. Ik was niet alleen op zoek naar een mooi vegan alternatief voor leer, maar bij ook een duurzaam materiaal’’, aldus Harper. Ruim een jaar later lanceert A Perfect Jane met trots haar eerste collectie western geïnspireerde laarzen, onder andere gemaakt van plantaardig appelleer en vegan eco suede. De binnenzool van kurk in combinatie met een lining van gerecyclede PET flessen en mais, zorgen voor een heerlijk draagcomfort en droge voeten.

De zool is gemaakt van gerecycled rubber dat geprint is in een bladnerf en komt onder elke laars in een opvallende groene kleur.

A Perfect Jane laat zien dat je er trendy, duurzaam en vegan heel goed samen kunnen gaan. De eerste enthousiaste retailers hebben zich al gemeld, ook zij zien dat vegan en duurzaam de toekomst is. De collectie wordt in juli/augustus 2021 verwacht.

Toffe kenmerken van A Perfect Jane

Nederlands ontwerp en geproduceerd onder goede arbeidsomstandigheden in Portugal, 100% vegan en niet getest op dieren, plantaardig vegan materialen, waaronder onder andere Appelleer, afkomstig uit Italië, felgroene zool geprint in een bladnerf onder elke boot PETA-Approved Vegan, en duurzame en circulaire materialen.

Lees meer over A Perfect Jane op de merkpagina: fashionunited.com/companies/a-perfect-jane