Van betrokkenheid naar actie: focus op de reis van een toegewijd merk

Karine Augis, de oprichter van het merk, stemt haar activiteiten systematisch af op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Haar engagement en milieubewustzijn komen voort uit haar eerdere ervaring als uitgever van een B2B-magazine gericht op duurzame ontwikkeling. Sinds de oprichting van haar lederwarenmerk in 2019 heeft Karine Augis duurzaamheid centraal gesteld. Met grote overtuiging heeft zij gewerkt aan het creëren van producten die stijl en ecologische verantwoordelijkheid combineren.

Een partnerschap om duurzaamheid een prioriteit te maken

Een sleutelelement in de carrière van Karine Augis is haar partnerschap met een gerenommeerde Franse textielfabrikant. Dankzij deze samenwerking kon het merk zijn eigen grondstof ontwikkelen: een gecoate stof die aan de REACH-normen voldoet en exclusief voor het merk is ontwikkeld. Na 18 maanden van onderzoek en ontwikkeling is de gecoate stof samengesteld zonder PVC, oplosmiddelen of ftalaten, wat resulteert in een milieuvriendelijke grondstof voor modeaccessoires.

Credits: Karine Augis

Het hele productieproces is milieuvriendelijk, van ontwerp tot productie. Er worden geen organische oplosmiddelen gebruikt. Het productieproces is emissievrij en het afval dat inherent is aan de productie van gecoat textiel, wordt verantwoord verwerkt en gerecycled door gespecialiseerde, erkende bedrijven. Alle bewerkingen die specifieke knowhow vereisen voor de productie van de gecoate stof, worden uitgevoerd door Franse fabrikanten, wat een lokale en circulaire economie bevordert.

Een succesvolle alliantie tussen ontwerper en fabrikant

Het verhaal van Karine Augis illustreert perfect de synergie die kan ontstaan tussen ontwerpers en fabrikanten om productiepraktijken te transformeren naar meer duurzaamheid. Deze samenwerking toont aan consumenten dat het mogelijk is om mode en verantwoordelijkheid voor het milieu te verenigen en baant de weg voor een nieuw tijdperk van bewuste productie.

Credits: Karine Augis

Voor de toekomst plannen Karine Augis en haar partners om verder te onderzoeken naar biogebaseerde materialen om de ecologische voetafdruk van hun producten en productieprocessen verder te verkleinen. Hun toewijding aan duurzaamheid is niet slechts een trend, maar een levensfilosofie die diep verankerd ligt in hun bedrijfscultuur. Voor Karine Augis is duurzaamheid meer dan een trend of levensstijl; het is een manier van leven.

Credits: Karine Augis