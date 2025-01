Van boekhouder tot haute couture: Het verhaal van 50 jaar Fashion Club 70

Wie aan Moschino of Versace denkt, roept meteen beelden op van Italiaanse glamour. Maar hoe zijn deze iconische merken ooit in de BENELUX terechtgekomen? Het antwoord is verrassend dichtbij: in Antwerpen, bij Luc Dheedene. Een verhaal van mode in al haar facetten: contemporary trends, premium denim, athleisure en meer.

Wat begon met een job als boekhouder bij een breigoedbedrijf in Melle, groeide uit tot een bepalend hoofdstuk in de modegeschiedenis van de lage landen. Geïnspireerd door Vogue Italia en gedreven door nieuwsgierigheid, trok de nuchtere West-Vlaming naar Vicenza in zijn Fiat 500. Daar schoof hij aan tafel bij gerenommeerde modefamilies, met wie er relaties werden gesmeed die tot op de dag van vandaag impact hebben op de modewereld

Wat begon als een sprong in het onbekende, groeide uit tot een toonaangevend modebedrijf. Fashion Club 70 is gebouwd op passie, partnerschappen en nieuwsgierigheid. Dit jubileum vieren we met iedereen die deze reis heeft mee vormgegeven. Luc Dheedene, Founder Fashion Club 70

Merken als Bikkembergs en Dolce & Gabbana braken door. Het succes van Fashion Club 70 was aanstekelijk en werd steeds meer een internationaal mode-imperium. Zo vonden Scandinavische en Amerikaanse merken de weg naar Fashion Club 70 en willen steeds meer Belgische merken proeven van de internationale aanpak. Met 7 For All Mankind vond denim zijn weg naar de Belgische kleerkast. De athleisure-trend werd omarmd met onder andere K-Way en EA7 (de sportlijn van Armani). Wat aanvankelijk begon met enkel ready-to-wear, werd op vraag van de klant uitgebreid met schoenen en accessoires.

Naast wholesale, introduceerde Fashion Club 70 een vernieuwend retailconcept voor de Belgische markt en startte het enkele horecaprojecten. Zo openden ze Verso, de eerste concept store in zijn soort, met het iconische Verso Café ernaast.

Credits: Fashion Club 70

Bij Fashion Club 70 gaat de liefde voor mode door de maag. Hospitality stond altijd al centraal. Zo vormen het restaurant en de bar op de hoofdsite van Fashion Club 70 het kloppend hart van het bedrijf. Klanten komen er lunchen, banden worden gesmeed. Dit alles steeds met een oog voor design en esthetiek: de kantoren zijn ontworpen door Vincent van Duysen, het Verso-concept door Glenn Sestig.

2025, het 50-jarig jubileum van Fashion Club 70, belooft een jaar met een gouden randje te worden. Onder de titel Up Close With maken we tijd vrij om samen te zitten met onze meest waardevolle contacten. We focussen op de connecties en mensen die samen met ons dit verhaal hebben waargemaakt. Daarnaast vertalen we dit in Up Close-interviews met onze experts, die al meer dan 50 jaar mee aan de basis staan. Het resultaat? Verhalen en anekdotes die een halve eeuw modegeschiedenis tot leven brengen. Volg alles via onze Fashion Club 70-kanalen!