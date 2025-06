Van brutalisme tot social design: Vijf labels uit Antwerpen om in de gaten te houden

Donderdag 5 tot en met zaterdag 7 juni vond de Antwerp Fashion Walk plaats. Modeprofessionals van over de hele wereld zijn naar de Belgische modehoofdstad gereisd op zoek naar nieuw modetalent. Antwerpen was gedurende deze drie dagen één groot sourcing evenement.

FashionUnited licht de vijf meest opmerkelijke labels uit in de wandeling, geleid door brancheorganisatie Flanders DC.

Julie Kegels

Julie Kegels Credits: Susan Zijp (FashionUnited)

Het regenachtige weer op vrijdagmiddag 6 juni weerhoudt modeprofessionals er niet van om de multibrandstore Renaissance te bezoeken. De SS25 pop-up van Julie Kegels is er te bewonderen. Ook de ontwerpster zelf is aanwezig. Renaissance heeft inmiddels drie collecties van haar label op voorraad, vertelt Kegels trots. Ze vervolgt: "Renaissance steunt ons al sinds de lancering van het merk, dus het voelde logisch om hier een sociaal moment te organiseren."

Julie Kegels lanceerde haar gelijknamige label in 2024, drie jaar na haar afstuderen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Haar debuutshow, FW24-25 in Parijs, werd enthousiast ontvangen door toonaangevende modebladen zoals Vogue en WWD. De elegante speelsheid van haar ontwerpen valt op. In de winkel wordt Julie Kegels' nieuwe zomercollectie op een speelse manier gepresenteerd: in koffers vol tijdschriften. "Omdat ik graag tijdschriften lees op vakantie", vertelt Kegels.

Julie Kegels in Renaissance Credits: Alex Kolotoukhina

Julie Kegels Bestseller: Prêt-à-porter in het algemeen: rokken, overhemden, broeken

Prêt-à-porter in het algemeen: rokken, overhemden, broeken Doelgroep: Vrouwen met elegantie en humor

Vrouwen met elegantie en humor Verkooppunten: Eigen webshop en vanaf volgend seizoen bij 28 retailers in Europa, Noord-Amerika en Azië

Eigen webshop en vanaf volgend seizoen bij 28 retailers in Europa, Noord-Amerika en Azië Contact: info@juliekegels.com, perscontact: marine@marinefourie.com

info@juliekegels.com, perscontact: marine@marinefourie.com Prijzen: 99 tot 1.460 euro

99 tot 1.460 euro Productie: Ontworpen in Antwerpen, België, geproduceerd in Europa

Marcel Sommer

Marcel Sommer Credits: Susan Zijp (FashionUnited)

Voor liefhebbers van het brutalisme – een kunststroming die wordt gekenmerkt door een minimalistisch kleurenpalet en een rauwe esthetiek – is het werk van de Duitse ontwerper Marcel Sommer en zijn team te zien aan de Wolstraat 33. Sommer studeerde in 2023 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na zijn afstuderen bleef hij in de stad om zijn carrière verder uit te bouwen.

De kledingstukken van Sommer zijn met de hand gemaakt. Bij het ontwerpen kiest hij zijn materialen zorgvuldig uit. Hij werkt met een variatie aan stoffen, van lichte zijde tot zwart leer en nylon. Zijn werk is, zo legt hij uit, een reactie op de huidige tijd. Een tijd waarin het steeds eenvoudiger lijkt om kunst en mode te creëren. Volgens Sommer komt die verandering mede door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens Sommer vraagt authentieke mode om tijd én om menselijke betrokkenheid tijdens het creatieve proces.

Marcel Sommer Credits: Susan Zijp (FashionUnited)

Marcel Sommer Doelgroep: Liefhebbers van verfijnd brutalisme

Liefhebbers van verfijnd brutalisme Verkooppunten: Eigen webshop

Eigen webshop Contact: marcel.sommer.official@hotmail.com

marcel.sommer.official@hotmail.com Prijzen: 95 tot 2.900 euro

95 tot 2.900 euro Productie: Antwerpen, België

Marie Bernadette Woehrl

Een tas van Marie Bernadette Woehrl Credits: Marie Bernadette Woehrl

Bij Ganterie Boon is het werk te zien van het gelijknamige accessoire label van ontwerpster Marie Bernadette Woehrl. Ze richtte haar label op in 2023 en specialiseert zich in ambachtelijke lederwaren. Vanuit haar atelier in Antwerpen maakt ze met de hand elegante leren tassen en accessoires.

Opvallend in haar collectie zijn de geweven lederwaren en abstracte en toch ook draagbare lederen objecten. “Doordat wij alles zelf produceren, hebben we volledige creatieve vrijheid én nauw contact met onze klanten,” vertelt Woehrl. Het leer is afkomstig van Europese leerlooierijen. Het label werkt daarnaast met restmaterialen uit de luxe-industrie.

"Crossbody croissant" Credits: Marie Bernadette Woehrl

Marie Bernadette Woehrl Bestseller: Little sister bag - black vachetta

Little sister bag - black vachetta Doelgroep: Liefhebbers van duurzame lederen accessoires

Liefhebbers van duurzame lederen accessoires Verkooppunten: Eigen webshop en atelier

Eigen webshop en atelier Contact: info@mariebernadettewoehrl.com

info@mariebernadettewoehrl.com Prijzen: 95 tot 2.900 euro

95 tot 2.900 euro Productie: Antwerpen, België

Und Uli

In de MoMu Shop wordt de SS25 collectie van het in 2023 opgerichte familiemerk Und Uli tentoongesteld. Het label bestaat uit handgemaakt breiwerk, van jurken tot sjaals. De items zijn erg licht en voelen zacht aan op de huid dankzij het gebruik van natuurlijke stoffen, waaronder hennep, linnen, katoen en merino.

De ontwerpen zijn geïnspireerd door de natuur rondom het atelier in het Belgische Essen, vertelt de jonge creatief directeur Noah Herremans, die samen met zijn ouders het label runt.

Wanneer een journalist de vraag stelt hoe het is om met ouders - en voor ouders om met hun kind - samen te werken, geeft de moeder van Herremans hem een knuffel. “Zo gaat dat,” vertelt ze.

Und Uli wordt het beste verkocht in China en Japan.

Und Uli Credits: Sieme Hermans

Und Uli Bestseller: Gebreide stukken

Gebreide stukken Doelgroep: Liefhebbers van met de handgebreide kledingstukken van natuurlijke materialen

Liefhebbers van met de handgebreide kledingstukken van natuurlijke materialen Verkooppunten: Eigen webshop

Eigen webshop Contact: sales@und-uli.com

sales@und-uli.com Prijzen: 243,80 tot 1945 euro

243,80 tot 1945 euro Productie: Essen en Antwerpen, België

REantwerp

In Kleine Markt 7 bevindt zich het sociale modelabel REantwerp. Het label werkt met mensen die een grote afstand hebben tot de modemarkt. Modeontwerper Tim Van Steenbergen legt uit: “Veel van hen spreken de taal niet – geen Nederlands, geen Engels – maar ze weten wél hoe ze moeten naaien. De gemeenschappelijke taal is dus mode.”

Op de labels van de kleding staan foto’s van de makers. “De mensen die de kleding maken zijn even waardevol als de kleding zelf,” benadrukt Van Steenbergen.

REantwerp werkt samen met een uitgebreid netwerk van gevestigde ontwerpers. In plaats van nieuwe stoffen aan te kopen, gebruikt het label vaak bestaande prints en patronen voor het ontwerpen van shirts, broeken en jurken. Er wordt gewerkt met reststoffen van bekende ontwerpers zoals Dries Van Noten, Haider Ackermann en Christian Wijnants, die worden verwerkt tot unieke jurken, truien en broeken.

REantwerp Credits: Alex Kolotoukhina