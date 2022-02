Van catwalk tot het straatbeeld: Het korset

Het korset is verre van nieuw in de garderobes, maar de democratisering ervan in de 21e eeuw is bijzonder interessant om in te duiken. Het heeft de afgelopen maanden zowel de catwalks als de winkelstraten veroverd en is uitgegroeid tot een vaste waarde in de modewereld die zeker zal blijven bestaan.

Eeuwenlang werden korsetten en bustiers verborgen onder lagen kleding, maar nu worden ze gedragen over blouses en shirts, waardoor ze kledingstukken zijn die op zichzelf opvallen. Jean Paul Gaultier's versie van de trend is altijd een favoriet geweest van de mode-industrie - het werd gedragen en grotendeels gepopulariseerd door Madonna op haar Blonde Ambition tour in 1990. Vivienne Westwood speelde met het korset voor sommige van haar jurken in 1994, toen Naomi Campbell over de catwalk liep met een bedrukte strapless japon geconstrueerd uit corsetterie.

Ondanks een jaar dat voornamelijk in loungewear en activewear werd doorgebracht, heeft de mode-industrie een stijging gezien in de zoektocht naar corsetterie, of het nu gaat om traditionele stijlen of moderne varianten. Volgens het lingeriemerk La Perla is de term 'bustier' met 57 procent toegenomen in de zoekfunctie in vergelijking met vorig jaar. Een groot aantal op lingerie geïnspireerde trends heeft zijn weg gevonden naar onze dagelijkse garderobes, waaronder de slip dress. Maar het korset is hier om de leiding te nemen - het staat zelfs in de top tien van zoekwoorden op de website van La Perla. De bekendheid van het korset is vooral te danken aan de tv-serie Bridgerton en aan beroemdheden die stijlen dragen die de grens tussen rode loper en vrijetijdskleding doen vervagen. Het is door de jaren heen onvermoeibaar gedragen door Dita Von Teese, maar veel andere publieke figuren hebben op korsetten geïnspireerde topjes en totaal-looks geadopteerd. Van Rihanna tot Billie Eilish en van Bella Hadid tot Beyoncé, de variaties zijn eindeloos.

Balenciaga SS22 (links), Isabel Marant SS21 (midden), Christian Dior Resort 22 (rechts)

Ook al is het nu al een paar seizoenen oud, het korset is nog steeds onderdeel van veel collecties. Isabel Marant toonde in haar lente/zomercollectie 2021 een zwarte cropped versie met ruches en een lederen bustier, terwijl Fleur du Mal een grijs ontwerp met geribd breisel uitbracht dat meer aanleunt bij loungewear dan bij lingerie. Het korset heeft ook veel ontwerpers beïnvloed om andere speelse alternatieven te creëren: Lisa Marie Fernandez deed een bikini, Balenciaga koos voor hakken, Alaïa ontwierp tassen en Loewe werkte aan lederen korsettenriemen.

Atlein toonde een zwart en bordeauxrood korset over een klassieke tanktop

Als we naar de collecties van dit jaar kijken, zijn al veel iteraties op de catwalk laten zien - een duidelijke goedkeuring dat het een blijvertje is. Voor de Resort 2022 collecties presenteerde Atlein een zwart en bordeauxrood korset gelaagd over een klassieke tanktop en gecombineerd met een grote broek en Dior toonde zijn bedrukte versie met bijpassende joggingbroek. Stella McCartney daarentegen liet het de hele look bepalen: het werd gedragen als een top met een utility-geïnspireerde broek en puntige hakken. Thom Browne mengde traditionele kleermakerij met vrouwelijke corsetterie met outfits van scherpe blazers en stropdassen met daaronder bedrukte corsetten. Het kwam ook voor in de mannencollecties en werd gespot op Wooyoungmi's lente/zomer 2022 presentatie.

Winkeliers in de winkelstraat en online hebben de trend ook overgenomen, waardoor het korset een alledaags item is geworden dat iedereen kan dragen en kan aanpassen aan zijn of haar persoonlijke stijl. Asos heeft een ivoorkleurig korset, Urban Outfitters een lichtgewicht kanten versie, Abercrombie & Fitch heeft een tijdloos zwart model en H&M heeft een denim versie met rits in de winkels. Terwijl het vroeger een kledingstuk was dat niet bijzonder geliefd was, is het nu geherinterpreteerd op een modieuze manier die het item ongetwijfeld heeft gedemocratiseerd.

Alle beelden via CatwalkPictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.