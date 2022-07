Van couturiers tot NFT-ontwerper: eerste namen Amsterdam Fashion Week bekend

De eerste namen op het programma van Amsterdam Fashion Week zijn bekend. Het jaarlijkse mode-evenement keert van woensdag 31 augustus tot en met zondag 3 september naar de hoofdstad met een een variëteit aan presentaties, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie.

De diversiteit aan deelnemers is dit jaar misschien nog wel groter dan voorheen. Zoals eerder zijn er presentaties van couturiers als Claes Iversen, Natan en Ronald van der Kemp. Opvallend: voor het eerst staan ook Viktor&Rolf op het schema, met een ‘unieke merkbeleving’ gebaseerd op meerdere collecties en de parfumlijn van het merk.

Daar tegenover staan de lancering van een sweater ontworpen door de Belgische NFT-artiest Vexx en een veiling georganiseerd door schoenenmerk Jan Jansen Amsterdam. Martan showt in Grand Hotel Amrâth Amsterdam een collectie gemaakt van restauranttafelkleden en afgekeurd hotellinnen. Martan was al eens eerder op Amsterdam Fashion Week te zien, evenals Wandler, Stieglitz en Atelier Reservé, die dit jaar ook weer acte de présence geven.

Nieuwe namen

Nieuwe namen op het schema zijn onder meer Róhe Frames, dat wel al eerder deelnam aan de modeweek onder de naam Les Coyotes de Paris. Róhe Frames presenteert een kunstinstallatie in samenwerking met de Nederlandse kunstenaar en designer Fransje Gimbrere. Het opkomende vrouwenkledingmerk Francon geeft een show in het depot van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het Amsterdamse label Catwalk Junkie toont een reeks campagnebeelden, samen met werk van de Britse illustrator Beth Fraser.

Ook de winnaars van Lichting 2020 en 2021, Darwin Winklaar en Roxane Mbanga, staan op het programma met respectievelijk een performance en installatie. Lichting 2022 vindt plaats op vrijdagmiddag 2 september: dan presenteren de beste afstudeerstudenten van zeven Nederlandse modeacademies hun werk.

Noot van de redactie: dit artikel werd na publicatie aangepast. Eerder stond onterecht vermeld dat Catwalk Junkie al eerder op Amsterdam Fashion Week aanwezig was geweest. Dit is niet het geval.