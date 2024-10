Van de komst van Louis Vuitton tot het afscheid van Reveligion: De belangrijkste momenten van 080 Barcelona Fashion

De 34e editie van 080 Barcelona Fashion werd afgesloten met de modeshow 080 Reborn, als afsluiting van vier dagen die in het teken stonden van duurzaamheid, diversiteit en innovatie. Met meer dan 17.500 geaccrediteerde bezoekers, heeft het evenement zich gevestigd als een belangrijke internationale showcase en weerspiegelt het belang van een industrie die goed is voor 2,4 procent van het Catalaanse bruto binnenlands product en werk biedt aan ruim 70.000 mensen.

Het wereldwijde bereik van 080 Barcelona Fashion werd dit jaar versterkt door Louis Vuitton, die als nieuwe officiële sponsor deelnam. Het bevestigt ook de deelname van internationale experts uit Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In het Sant Pau Art Nouveau complex presenteerden 24 ontwerpers en labels hun collecties voor lente/zomer 2025, waarmee ze bewezen dat mode meer is dan alleen een esthetisch statement. De zeer verschillende presentaties hadden een gemeenschappelijk doel: normen in twijfel trekken en de spanning onderzoeken tussen creativiteit en de eisen van een voortdurend veranderende wereld.

FashionUnited biedt je een gedetailleerd overzicht van de hoogtepunten van de laatste editie van 080 Barcelona Fashion.

(Harde) realiteit van Reparto

Reparto lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Reparto Studio's “Reality Show”-collectie was een ironische oproep aan de industrie en benadrukte de moeilijkheden en absurditeiten van het lanceren van een modemerk in het huidige concurrerende landschap.

Middels kledingstukken zoals oversized T-shirts met slogans als het dubbelzinnige “Fashion Victim” en “Cutre Couture”, daagde de collectie het idee van succes in de mode-industrie uit en suggereerde dat achter de beroemde glitter en glamour inspanning, druk en vaak frustratie schuilgaan.

De modellen, die in ware Balenciaga-stijl vuilniszakken droegen en werden gevolgd door live camera's, belichaamden het gevoel in de publieke belangstelling te staan, altijd beoordeeld te worden, alsof het succes of falen van een collectie alleen afhangt van het spektakel dat om hen heen wordt gecreëerd of hun impact op sociale media.

Speelse nostalgie van Outsiders Division

In tegenstelling tot de kritiek op de maatschappij van Reparto Studio presenteerde Outsiders Division een collectie die speelde met de nostalgie van de kindertijd, vol felle kleuren en speelse motieven.

Outsiders Division lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De collectie bevond zich tussen de excentriciteit en speelsheid, met sweatshirts met teddybeerprints, broeken met een kattenmotief en gehaakte mutsen die eruit zagen als iets uit een sprookjesboek.

Met zijn gebruikelijke kleurrijke en nonchalante esthetiek houdt Outsiders Division een pleidooi voor individualiteit en creativiteit in een industrie die vaak de voorkeur geeft aan het commerciële boven het authentieke, en herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om plezier en pure creativiteit in de mode niet uit het oog te verliezen.

Dominnico: Futurisme en extravagante sensualiteit

Dominnico gaf opnieuw uiting aan zijn futuristische en sensuele visie op mode, met fetisjistische verwijzingen naar de jaren 2000 die seizoen na seizoen zijn populaire esthetiek bepalen.

Dominnico lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Met latex looks, strakke korsetten en een vleugje roze en zwarte teddy versmolt de collectie uitdagende sensualiteit met een retro-moderne twist en overdreven details.

Relaxte boho-chic van Escorpion

Escorpion lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Escorpion, een begrip in gebreide kleding, presenteerde zich daarentegen als een oase van rust in de drukte van de hedendaagse mode. De collectie “Desert Sounds”, geïnspireerd op de magie van romantiek in de duinen, herinterpreteerde bohemian chic met lichtgewicht gebreide jurken en etherische silhouetten. Met een palet van warme aardetinten, geaccentueerd door blauw en groen, ging het merk voor een subtiele seventies feel.

Simorra: Geraffineerd minimalisme

Het label Simorra bood een nog sterker contrast en koos voor geraffineerd minimalisme met architectonische accenten. Strak gesneden jassen, gestructureerde pakken in neutrale tinten en elegante silhouetten werden gekenmerkt door hun tijdloosheid in de zuiverste stijl van de veelgeroemde “stille luxe”.

Simorra lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Trouw aan zijn essentie speelde het merk met texturen en volumes, door hoogwaardige stoffen centraal te stellen in de collectie en te bewijzen dat minder altijd meer kan zijn.

Jurken en blouses met plantenmotieven gaven de collectie een organisch gevoel, terwijl denim en jacquards met reliëf de texturen van uit steen gehouwen dieren imiteerden en diepte en tactiele rijkdom toevoegden.

Simorra lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nieuwe stemmen van de 080

Om een vleugje frisheid toe te voegen aan de collecties van de bekendste merken op 080 Barcelona Fashion, presenteerden nieuwe labels zich voor het eerst op de catwalk in Barcelona.

Fatima Miñana en Lemachet zijn twee van de merken die deelnamen aan het 080 Barcelona Fashion platform voor de eerste keer, na al deelgenomen te hebben aan eerdere edities van Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Fatima Miñana (links) en Lemachet (rechts) bij 080 Barcelona Fashion. Credits: 080 Barcelona Fashion.

Madridmanso bracht een eerbetoon aan lokale festivals en collectieve identiteit met zijn collectie “Fiestas Patronales”, waarin de vreugde van feesten in zijn collectie werd gevangen. Alvar Merino debuteerde met “Cicatrices”, een reflectie op de relatie tussen het zelf en zijn uiterlijke verschijning, waarbij hij de kwetsbaarheid en elasticiteit van het lichaam onderzocht door middel van creaties die normen uitdagen.

Madridmanso (links) en Alvar Merino (rechts) lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ook Zoe Oms presenteerde “Ribbons & Ruffles”, een herinterpretatie van de historische canon van schoonheid, met volledig witte stukken die hun eigen vrouwelijke verhaal opeisten en braken met de mannelijke blik die door de geschiedenis heen is opgelegd.

Zoe Oms lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Afscheid van Reveligion

Een van de meest emotionele momenten van deze editie was de modeshow van Reveligion. Het merk van de Sevilliaanse ontwerpster María Rodríguez Blanco kondigde een paar maanden geleden aan dat ze voor (onbepaalde) tijd uit de modewereld zou stappen.

Om afscheid te nemen koos ze voor 080 Barcelona Fashion, nadat ze een revolutie teweeg had gebracht in de onafhankelijke modescene in Spanje met tule in verschillende vormen en kleuren, wat onderdeel werd van het DNA van het merk.

Reveligion lente/zomer 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Prijs voor opkomend talent

Ter bevestiging van de betrokkenheid bij nieuwe generaties creatieven, werden jonge talenten tijdens deze editie geëerd. De With Love Halston x IED Barcelona prijs, beloond met 10.000 Amerikaanse dollar, ging naar Virginia Ceruti, die een ontwerp presenteerde geïnspireerd door de Griekse mythologie, gebaseerd op de esthetiek van de Amerikaanse ontwerper Halston en de criteria van “duurzaamheid en verkoopbaarheid”.