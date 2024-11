Van draagtasjes tot kleden voor anonimiteit: Dit zijn de mannenmodetrends voor zomer 2026

De mannenmode voor zomer 2026 draait om stijl, functionaliteit en een vleugje speelsheid, aldus Edwin van den Hoek, trendforecaster mannenmode. Tijdens zijn nieuwste live seizoenspresentatie gaf Van den Hoek inzicht in de trends van het komende seizoen. Praktische trendproducten, zoals draagtasjes, krijgen een prominente plek in de mannengarderobe. Daarnaast voorziet Van den Hoek esthetische trends voor mannen, zoals het kleden voor anonimiteit in een tijdperk van digitale gezichtsherkenning en massa-surveillance.

FashionUnited belicht in dit artikel de belangrijke trends die voortkomen uit de thema’s voor zomer 2026: Disrupted, Inventive, Memorable en Exceptional.

De gedragen look: 'Disrupted'

Het thema Disrupted gaat om de esthetiek van de gedragen look. Volgens Van den Hoek is dit thema een directe reactie op de huidige maatschappelijke onrust, verdeeldheid en agressie in veel delen van de wereld. “Er is veel onrust, verdeeldheid en agressie in de wereld. Het lijkt wel alsof er geen voetbalwedstrijd meer kan plaatsvinden zonder politie,” aldus Van den Hoek.

Het onrustige gevoel vertaalt zich in de mode naar ontwerpen die er bewust ‘geleefd’ en imperfect uitzien. “Het gaat erom dat wat nieuw is, er zo gedragen mogelijk uitziet,” onderstreept Van den Hoek. Dit kan worden bereikt door gebruik van bestaande materialen, zoals gerecyclede stoffen of tweedehands textiel, maar ook door nieuwe stoffen met een verouderd uiterlijk te creëren. Voorbeelden hiervan zijn rafels die opzettelijk zichtbaar aan de buitenkant zijn aangebracht of het gebruik van chemicaliën om vlekken en verkleuringen te simuleren.

Tegelijkertijd raakt dit thema ook aan duurzaamheid, met hergebruik van materialen zoals deadstock (overtollige stoffen of ongebruikte voorraden) en tweedehands textiel, wat een vernieuwde waarde krijgt in moderne collecties.

De gedragen look wordt zichtbaar in de collecties van merken als Craig Green, Lueder, Awge, Peter Do, Ann Demeulemeester, Coperni en Woolrich. Ze tonen een creatieve herinterpretatie van imperfectie, waarin een doorleefde uitstraling symbool staat voor authenticiteit en een reactie is op een verdeelde wereld.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Lueder, Ann Demeulemeester en Lueder Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tussen mens en robot: 'Inventive'

Waar 'Disrupted' zich richt op bestaande stoffen en technieken, verkent ‘Inventive’ innovatieve materialen en technieken. Van den Hoek laat een sprekend voorbeeld zien van 'Inventive'. Te weten: De Coperni ‘Air Swipe Bag’, onthuld tijdens Coperni 's herfst/winter 2024 modeshow tijdens de Paris Fashion Week. Deze tas bestaat uit 99 procent lucht en is gemaakt uit de door NASA geproduceerde silica-aerogel. Het is een tas die technologie en mode letterlijk samenbrengt.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Coperni Air Bag Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volgens Van den Hoek gaat innovatie verder dan materialen en technologie; het raakt aan een complete levensstijl. Het tweede deel van het thema Inventive sluit naadloos aan bij Gorpcore, een trend geïnspireerd door het buitenleven, die mode combineert met elementen van wandelkleding en survival uitrusting. Om te innoveren moeten merken dezelfde taal spreken als de moderne man, die niet alleen waarde hecht aan functionele kleding, maar ook aan esthetiek.

Merken zoals Arc'teryx, Salomon, Wales Bonner, Romeo Hunte, Feng Chen Wang, Fendi en Prada laten hun kleding spreken voor de man van vandaag door ontwerpen en accessoires te introduceren die ervoor zorgen dat essentiële items, zoals mobiele telefoons en sleutels, altijd binnen handbereik zijn. Denk aan producten zoals multi-pocket broeken en vesten, fleecejacks, cargobroeken, waterfleshouders, rugzakken met meerdere zakken en utilitaire riemen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Prada, Mountaineering en Feng Chen Wang Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kinderlijke speelsheid: ‘Memorable’

De mannenmode voor zomer 2026 wordt ook speels. Van den Hoek introduceert het thema ‘Memorable,’ waarbij het gaat om herinneringen van vroeger. In de modeshows voor zomer 2026 zijn het vooral de overdreven proporties die opvallen, waarbij kleine tassen, oftewel draagtasjes, een prominente rol spelen. Modemerken zoals Dior Men en Rimowa spelen met het concept van de verkleinde tas, waarbij de tas ook voor mannen een modeaccessoire is dan een puur functioneel object. Ook bij andere modehuizen zoals Balenciaga en Jil Sander zijn vergelijkbare mini-tassen te zien.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Gucci Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het gaat ook om ‘opgeblazen’ of volumineuze silhouetten, zoals puffer-jassen en pofbroek van de merken Walter Van Beirendonck, Balenciaga en Avavav.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Walter Van Beirendonck, Balenciaga en Avavav Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kleden voor anonimiteit: ‘Memorable’

Camera’s zijn overal. Niet alleen overheden hebben het recht om beveiligingscamera's te plaatsen, maar ook gewone burgers kunnen camera’s installeren. Als reactie op deze ontwikkeling is de trend van kleden voor anonimiteit ontstaan. Vooral in grote steden zoals Amsterdam, die bekendstaan als 'smart cities' waar digitale data met elkaar communiceren, groeit deze trend. Technologieën zoals gezichtsherkenning versterken deze ontwikkeling.

Van den Hoek toont een video van techjournalist Alexander Klöpping, die in Amsterdam op de Zuidas een nieuwe AI-bril demonstreerde. Deze bril combineert gezichtsherkenning met slimme technologie, waardoor persoonlijke gegevens van voorbijgangers, zoals naam en werkgever, binnen enkele seconden te achterhalen zijn. Klöpping deelde zijn ervaring op X (voorheen Twitter), waar de reacties varieerden van fascinatie tot bezorgdheid over de gevaren van deze technologie in de handen van kwaadwillenden.

De trend van ‘kleden voor anonimiteit’ weerspiegelt een bredere hedendaagse modebeweging, zoals te zien is bij shows van Balenciaga en Avavav, waar modellen op de catwalk verschijnen met kleding die hun gezicht volledig bedekt. Producten zoals gezichtsmaskers en sjaals bevorderen de anonimiteit van het individu en spelen in op de groeiende zorgen over privacy en de constante aanwezigheid van surveillance in het dagelijks leven.

Maar kleden voor anonimiteit is niet nieuw. De Belgische ontwerper Martin Margiela, oprichter van het modemerk Maison Margiela, wordt in het boek De Macht van Mode genoemd als een van de eerste ontwerpers die sinds 1988 al anonimiteit in zijn werk verweeft. Margiela wordt ook wel de "onzichtbare man van de mode" genoemd, omdat hij nooit gefotografeerd wil worden en ook niet instemt voor persoonlijke interviews. Een van de meest kenmerkende elementen van zijn ontwerpstijl is het bedekken van de gezichten van de modellen op de catwalk. Dit doelbewuste gebruik van anonimiteit zorgt ervoor dat de aandacht volledig naar de kleding gaat. Maison Margiela was een pionier in de anonimiteit-trend, met producten zoals het ‘Georgette zijden masker’.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Awge, Dior, Balenciaga Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Korte broeken en blote schouders: ‘Exceptional’

Haaks op de eerder genoemde trend van ‘kleding voor anonimiteit’, staat het laatste thema: ‘Exceptional’, waarbij men juist gezien wil worden. Van den Hoek legt uit dat mannen steeds vaker voor een gezonde levensstijl kiezen. Hij heeft gelijk: volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat wekelijks sport in de sportschool gestegen van 2,1 miljoen in 2015 naar bijna 2,7 miljoen in 2019. In 2020 was er een tijdelijke daling door de sluiting van sportscholen vanwege het coronavirus, wat leidde tot het opzeggen van abonnementen. De verwachting is echter dat de stijgende trend zich zal voortzetten nu de sportscholen weer open zijn.

“Je traint hard, dus je wilt dat ook laten zien,” benoemt Van den Hoek. Producten die voor het zomerseizoen van 2026 populair zullen zijn, zijn korte broeken en mouwloze bovenkleding, zoals shirts met blote schouders. Maar ook, zoals te zien bij de shows van grote modehuizen zoals Balenciaga, zullen veel 'cut-outs' populair zijn, waarbij op onverwachte plekken huid getoond wordt. Deze cut-out trend was veel te zien in de vrouwenmode van afgelopen zomer, met merken zoals Max Zara Sterck, Ester Manas en Bottega Veneta, en zullen ook in de mannenmode steeds belangrijker zijn, met merken zoals Duran Lantink, Balenciaga, Mountaineering, Gucci, Heliot Emil, Onitsuka Tiger en MM6 Maison Margiela die delen van het mannelijke lichaam sieren.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Heliot Emil, Merino en Heliot Emil Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Onder het thema ‘Exceptional’ valt niet alleen stijlvol bloot, maar ook kunst. Deze esthetische experimenten verkennen de grens tussen kunst en mode, waarbij modehuizen zoals Gucci en Hermès een podium bieden voor creatieve expressie. Dit komt tot uiting in gedurfde ontwerpen, zoals tekeningen op shirts en het gebruik van veel kleuren, waarbij mode meer een visuele boodschap wordt dan alleen kleding.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Craig Green, Prada, Hermes Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast valt aandacht voor ambacht ook onder het thema ‘Exceptional’. Met de hand ontworpen bloem designs, zoals te zien bij Valentino, en het gebruik van metallic en glanzende stoffen zoals te zien bij Peter Do en Ann Demeulemeester, zorgen voor een ambachtelijke uitstraling. Zijden stoffen en sieraden voegen daar een verfijnde dimensie aan toe, zoals bij Diesel en Dsquared2. Merken zoals Peter Do en Ann Demeulemeester gebruiken daarbovenop delicate stoffen die in lagen worden gedragen. Handgemaakte details spelen een belangrijke rol binnen dit thema. “Het gaat om een vrouwelijke benadering van stoffen,” zegt Van den Hoek.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Valentino, Heliot Emil, Ann Demeulemeester Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het is duidelijk dat de mannenmode voor zomer 2026 om een veelzijdige mix van praktische als esthetische trends draait. Waar 'Disrupted' inspeelt op de ‘geleefde’ look, gaat de ‘Inventive’ trend juist in op een meer gepolijste look waarin mens en technologie als het ware samenwerken. Het thema ‘Memorable’ speelt in op de groeiende speelse benadering van mode, met oversized en volumineuze silhouetten, terwijl de trend van ‘kleden voor anonimiteit’ terrein wint in reactie op de digitale surveillance van vandaag. Het laatste thema, ‘Exceptional’, draait om het tonen van het lichaam, zowel met stijlvolle cut-outs als ontwerpen die een meer vrouwelijke benadering van stoffen verkennen. Kortom: de zomer van 2026 belooft een seizoen te worden waarin mode zowel een uiting van creativiteit is als een antwoord op sociale en technologische ontwikkelingen.