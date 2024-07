Van een asteroïde naar een kleine planeet: Berlin Fashion Week reikt naar de sterren

Berlin Fashion Week reikt naar de sterren in de modewereld. Het evolueert van een kleine, onbeduidende asteroïde in de baan van de grote modeweken van Parijs, Milaan en Londen naar een kleine planeet op zichzelf. Hopelijk blijft de Duitse hoofdstad deze koers varen en dooft het niet opnieuw in de atmosfeer.

Een opwindende mix van streetwear, experimentele en provocerende ontwerpen met veel aandacht voor detail trok afgelopen week een internationaal publiek naar de Duitse hoofdstad, waaronder kopers van Londense boetieks zoals LN-CC en Browns. Internationale trendsettende merken zoals GmbH en Anonymous Club presenteerden hun collecties op de catwalks, net als nieuwkomers zoals Clara Colette Miramon en vertegenwoordigers van het lokale merk zoals Richert Beil en Haderlump, die de afgelopen seizoenen zijn gegroeid. Sommige merken kregen steun voor hun shows van grote namen zoals Ed Hardy, Puma en Timberland.

De steun en inspanningen van de Fashion Council Germany zijn een belangrijk onderdeel van de reden waarom Fashion Week zo'n internationale line-up van merken en bezoekers kon bieden.

We hebben de hoogtepunten van de week hier voor je samengevat.

Zwemmen met dolfijnen

Richert Beil, Kitschy Couture en GmbH (van links naar rechts) Afbeelding: Boris Marberg, Ben Moenks en Finnegan Koichi Godenschweger (van links naar rechts)

Wat zou een lente-/zomerseizoen zijn zonder een beetje badkleding? Verschillende merken bewezen dat badkleding meer kan zijn dan alleen simpele Speedo's en bikini's. Het Berlijnse label GmbH, dat voor het eerst in eigen land showde en elders actief is op modeweken zoals Parijs en Milaan, presenteerde een strak zwart zwempak met een 'roze strik'-print in zijn "Resistance Through Rituals"-collectie. Dit werd gecombineerd met een delicaat roze bomberjack. Dit seizoen hield het GmbH-duo Benjamin Huseby en Serhat Isik zich bezig met de "wederopstanding van het fascisme", de sociale gevolgen ervan en vierden zij degenen die zich verzetten.

Het Berlijnse duo Jale Richert en Michele Beil achter het merk Richert Beil toonden zwarte neopreen zwempakken in verschillende lengtes als onderdeel van hun "badkleding show". Ze werden vergezeld door andere stukken zoals een neopreen jas en een croptop met luchtkussens die leken op opblaasbare zwembandjes - allemaal in diepste zwart. Volgens het label werd de "Gothic meets Noordzee-vakantie"-vibe geïnspireerd door mensen die geen fan zijn van typische zomermode.

Kitschy Couture-ontwerper Abarna Kugathasan plande een heel bijzondere reis voor de agenda. Ze stuurde de hoofdrolspeler van haar "Artificial Paradise"-collectie op huwelijksreis, die ze genoot op een groot zwanenluchtbed in het zwembad - gekleed in alleen een bikinibroekje met linten om haar buik en benen gewikkeld. Het Stadtbad Neukölln, een openbaar zwembad in Berlijn, werd gekozen als locatie, waar de ontwerper verdere looks presenteerde zoals gedeconstrueerde badkleding, een slank gesneden rok met een zeemeerminnenpatroon en dolfijnenaccessoires.

SF1OG bracht ondertussen een andere vis aan land - of liever gezegd op de markt. De weekmarkt was het centrale thema van het Berlijnse merk van Rosa Marga Dahl en Jacob Langemeyer. Naast bezoekers die met hun tassen en zelfs honden door kraampjes slenterden, karakteriseerde SF1OG ook enkele van de handelaren, die in het geval van een visboer werden vertegenwoordigd door visvoer en harken. Details zoals schorten, theedoeken en boodschappentassen, die in verschillende stukken waren geïntegreerd, maakten het thema compleet.

Door de stad

Avenir, Haderlump, SF1OG en Balletshofer (van links naar rechts) Afbeelding: Boris Marberg (links, midden rechts en rechts) en Andrew Thomas (midden links)

Dit seizoen richtten verschillende merken zich op het dagelijks leven in de stad en beweging. Naast de wandeling van SF1OG over de weekmarkt, ging Avenir in op het onderwerp voortbeweging. In de directe omgeving van Potsdamer Platz, een openbaar plein, toonde het label, dat ook gevestigd is in de Duitse hoofdstad, een collectie die draaide om forenzen. Onder de naam "Commute" toonde oprichter Sophie Claussen looks die gedragen konden worden van de slaapkamer - stijlen die gebaseerd waren op gestreepte pyjama's - tot op kantoor. Er werden casual tweedelige pakken - sommige van denim - en elegante jurken getoond. Met aandacht voor detail onderstreepte ze het thema met accessoires zoals een 'straat'-speelkleed als tas, geometrische patronen en patchwork die deden denken aan tegels en stoelhoezen in metrostations, en gouden treinkaartjes als oorbellen.

Alan Balletshofer liet zich ondertussen inspireren door het aankomen in een nieuwe stad en hoe mensen zich aanpassen aan hun nieuwe thuis. Voor de oprichter van het Berlijnse merk leek het erop te gaan om niet op te vallen in de menigte, want de "2024 - 006"-collectie richtte zich op een eenvoudig kleurenpalet met veel grijs en zwart en een minimalistisch ontwerp.

Haderlump daarentegen draaide helemaal om het overtreffen van zichzelf. De focus lag op luchtvaartpionier Amelia Earhart, die de eerste vrouw was die solo over de Atlantische Oceaan vloog. Haderlump-makers Julius Weissenborn en Johann Ehrhardt toonden hun 'Aero'-collectie in Hangar 6 op Tempelhof Airport tussen oude vliegtuigen. Bomberjacks gemaakt van gerecyclede parachutestoffen, leren pilotenjacks en capuchons en denimuniformen die deden denken aan monteurs symboliseerden de vlucht op grote hoogte.

Grote capuchon

Capuchons bij GmbH, Lueder, Anonymous Club en Sia Arnika (van links naar rechts) Afbeelding: Finnegan Koichi Godenschweger (behalve rechts) en Andrew Thomas (rechts)

Naast thematische overeenkomsten waren er ook enkele overlappingen in het silhouet. Drie van de vier merken die presenteerden als onderdeel van de 'Intervention'-showcase van het Berlijnse PR-bureau Reference Studios, hadden capuchons. GmbH presenteerde puntige cape-capuchons die overgingen in de revers van jassen. De in Londen gevestigde ontwerper Marie Lüder, die inspiratie voor haar collecties haalt uit middeleeuwse harnassen en personages, toonde de sportieve versie van een monnikskap.

De derde in de 'Intervention'-groep was de New Yorker Shayne Oliver, die met zijn experimentele label Anonymous Club speelde met silhouetten en asymmetrie en sportieve referenties integreerde, zoals voetbalshirts. Dekens bedekten het hele hoofd en bomberjacks met geïntegreerde capuchons lieten het lijken alsof de modellen hun hoofd niet door de kraag konden krijgen. De avant-gardecollectie trok ook een internationaal publiek, waaronder rapper Kanye West, die zich onder zijn eigen capuchon verborg.

Anonymous Club Afbeelding: Anasteisha Danger voor BFW

De Deense ontwerper Sia Arnika plaatste verschillende dozen gevuld met vliegen in het midden van haar show en gebruikte de insecten als inspiratie. Ze toonde een wijde knielange jas die qua sluitingen en ontwerp deed denken aan een ski-jas. Er was ook een grote capuchon in geïntegreerd.

Herstructurering

Sia Arnika, Haderlump, Anonymous Club en Killian Kerner (van links naar rechts) Afbeelding: Andrew Thomas (behalve midden rechts) en Finnegan Koichi Godenschweger (midden rechts)

Asymmetrie speelde een belangrijke rol in veel collecties tijdens Berlin Fashion Week. Sommige merken gebruikten dit om stukken in een nieuwe context te plaatsen en soms zelfs om te zetten in een ander kledingstuk. Sia Arnika draaide het klassieke poloshirt binnenstebuiten, vervreemdde de kraag als een uitsparing op taillehoogte en beroofde het zo van zijn praktische nut. Dit resulteerde in asymmetrische tops en jurken. Killian Kerner nam het ook op tegen het shirt en draaide het zo dat de kraag op één schouder lag en de andere bloot lag. Anonymous Club presenteerde schouders op een gerecyclede trui en versmalde deze tot een top op de borst met een lossere pasvorm aan de onderkant. Haderlump duwde een hele jas naar beneden en veranderde deze in een rok die werd gecombineerd met een geregen korset.

Goed ingesnoerd

Haderlump, Clara Colette Miramon en Namilia (van links naar rechts) Credits: Andrew Thomas (links en midden) en Studio Alexander Fischer (rechts)

Veter, vooral op korsetten, was dit seizoen ook populair. Haderlump toonde verschillende strak geregen tops in zijn pilotencollectie, net als Clara Colette Miramon. Het in Berlijn gevestigde label bracht in zijn eerste runway show een eerbetoon aan "de vaak over het hoofd geziene surrealistische vrouwen". Dit resulteerde in verschillende geregen tweedelige pakken - in gepatenteerd roze en blauw denim - bestaande uit een rok en top die aan de zijkant werden geregen. Namilia was een ander merk dat de voorkeur gaf aan leer, met verschillende stukken in het materiaal compleet met zijvetering. Voor zijn eigen collectie toonde het in Berlijn gevestigde label lange leren broeken, korsetten en rokken in deze stijl.

De samenwerkingen

Namilia x Ed Hardy (links), Eastpak x SF1OG (rechtsboven). Rechtsonder (van links naar rechts): GmbH x Axel Arigato, Balletshofer x Timberland en Puma bij Lueder Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook samenwerking was er volop op Berlin Fashion Week. De in Herzogenaurach gevestigde fabrikant van sportartikelen Puma voorzag Lueder bijvoorbeeld van zijn gehypte 'Speedcat'-sneakermodel. Balletshofer gaf ondertussen het klassieke bootschoensilhouet van het Amerikaanse merk Timberland een update met een blauwe en zwarte cap, en GmbH werkte samen met Axel Arigato voor een sneakercollectie in zilver metallic met elementen van maliënkolder en gepantserd metaal. SF1OG creëerde samen met tassenleverancier Eastpak verschillende minirugzakken en tassen, en Namilia gebruikte voor een groot deel van de collectie vaste motieven van Ed Hardy - 'old school tattoo'-ontwerpen zoals draken, tijgers, rozen en pin-ups.

FashionUnited werd door de Fashion Council Germany uitgenodigd naar Berlijn.