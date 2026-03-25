Van feeënstof tot sculpturale mode: de FW26-trends uit Tokio

Met de Tokyo Fashion Week komt ook een einde aan de internationale catwalkshows voor de damesmode herfst/winter 2026. In de Japanse hoofdstad kijken ontwerpers terug naar het verleden voor inspiratie uit lang vervlogen tijdperken en mythische wezens. Tegelijkertijd tonen ze hun vakmanschap in het creëren van modieuze sculpturen.

Modegeschiedenis

FW26 (v.l.n.r.): Houga, Agnes B. en Mukcyen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit seizoen lijken diverse ontwerpers – niet alleen in Tokio – de modegeschiedenis te hebben bestudeerd voor inspiratie uit het verleden. Er zijn verschillende silhouetten die doen denken aan creaties uit de achttiende en negentiende eeuw. De meeste looks zijn hooggesloten, tonen nauwelijks huid en focussen op laagjes en ingetogen kleuren, zoals zwart, diverse wittinten en marineblauw. Vaak is er een speels detail, zoals een bijzonder hoofddeksel, als finishing touch. Ruches, vooral bij de kraag, geven sommige combinaties extra verfijning.

Ontwerpster Moe Ishida van het Tokiose label Houga haalt voor haar collectie ‘Our Playground’ inspiratie uit de experimentele Off-Off-Broadway theaterstukken van New York en, zo lijkt het, ook uit hun kostuumarchieven. Ze toont onder meer een blauwe jurk met bretels en een gelaagde, wijd uitlopende rok, gestyled over een eenvoudige witte blouse.

De Franse Agnès Troublé, oprichtster van het merk Agnès B., presenteert in het kader van het ‘by R’-project van Fashion Week-sponsor Rakuten. Ze toont 35 items die exclusief verkrijgbaar zijn via het modeplatform van het Japanse conglomeraat. Een opvallend stuk is een getailleerde, beige lange jas, gecombineerd met een driekantige hoed en leren schoenen met een grote band. Kenners van het merk weten dat dit niet de eerste keer is dat de ontwerpster deze look op de catwalk brengt. Het was al onderdeel van de SS26-collectie, getoond tijdens de modeweek in Parijs.

Ook het Japanse label Mukcyen van ontwerpster Yuka Kimura verwerkt diverse historische verwijzingen in de collectie, die steeds worden gecombineerd met hedendaagse stoffen en snits. Een knielange jas springt eruit, met een silhouet dat wordt getailleerd door een korset en verbreed door een transparante onderrok. Daaronder wordt een lange, witte blouse met ruches gedragen, die opvalt door de volumineuze manchetten en de hooggesloten, opstaande kraag.

Sprookjesachtig

FW26-collecties (v.l.n.r.): Mukcyen, Pays des Fées en Marika Suzuki Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Minder geïnspireerd door historische stukken en meer door de verhalen van de gebroeders Grimm, lijken de betoverende looks van de merken Pays des Fées en Marika Suzuki.

Het Japanse label Pays des Fées (Frans voor ‘sprookjesland’) laat voor zijn twintigjarig jubileum feeën over de catwalk zweven. De looks zijn deels geïnspireerd op het eigen archief van de afgelopen twee decennia. Volgens de shownotities komen daar invloeden bij uit de animistische en pantheïstische wereldbeschouwing, die te vinden is in religieuze schilderijen uit de zesde tot elfde eeuw. De hele collectie is doordrenkt van een samenspel tussen mythische wezens in harmonie met flora en fauna. Vlindervleugels worden afgewisseld met hoornmutsen, terwijl bijna de hele collectie is gehuld in glitter en tule. Kleuren als zachtroze, diverse groentinten en hemelsblauw domineren de looks.

Marika Suzuki duikt ondertussen in de verzonken wereld van zeemeerminnen. De specialiste op het gebied van modeonderzoek – achter het gelijknamige Japanse label – gebruikt afgedankte plastic flessen en beschadigde kimono's en textiel als basis voor haar collectie. Plastic komt terug in diverse hoofddeksels en als details in volumineuze jurken. Door de gekrulde vorm en kleuren als groen en rood doen ze denken aan koraal en algen die de dragers omhullen. Transparante stoffen, tule en glanzende materialen, met een kleurenpalet van rood, blauw en turkoois dat lijkt op de regenboogvis, versterken het gevoel zich ergens in de diepten van de oceaan te bevinden.

Creepy Cute

FW26 (v.l.n.r.): Taiwan Select, Yushokobayashi en Yueqi Qi Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor het eerst presenteert ook de modefederatie Taiwan Textile Federation het project Taiwan Select tijdens de modeweek, waaraan de drie labels PCES Studio, Yentity en Chia deelnemen. Het ontwerperstrio achter PCES wil met hun collectie ‘There is no Party without you’ de drager in het middelpunt plaatsen en tot ‘ster’ maken. Onder dit motto brengen ze de feeërieke sfeer met tule en ruches naar het heden, naar een generatie die zich voornamelijk online beweegt. Deze componenten worden gecombineerd met streetwear-items, zoals hoodies versierd met sterren.

Ontwerpster Yueqi Qi, die haar gelijknamige label in 2019 oprichtte na haar afstuderen aan de gerenommeerde Londense modeacademie Central Saint Martins (CSM) en borduurwerk en glaskralen in haar levendig bedrukte stoffen verwerkt, lijkt een vergelijkbare esthetiek te omarmen. Ze wordt echter meer gedreven door nostalgie, aangezien ze voor FW26 inspiratie haalt uit een voormalige ondergrondse winkelpassage in het Japanse Niigata. Details geïnspireerd op lingerie worden gecombineerd met looks die het midden houden tussen een schooluniform en skikleding, en die, afgezien van de dikke winterjassen met bontkragen, veel huid tonen. Pixelmotieven zoals katjes en bloemen zijn te zien naast een tekenblokprint en konijnenborduurwerk. Het samenspel van deze verschillende elementen doet de vroege jaren 2000 herleven, zonder de bekende sleutelstukken van de Y2K-trend van de afgelopen seizoenen te volgen.

Yusho Kobayashi, die eveneens afstudeerde aan CSM, transformeert zijn hele catwalk in een zee van kunstbloemen in roze en paars. De zeer jonge, bijna kinderlijk ogende modellen lopen op mystieke, elektronische popmuziek. Ze presenteren een speelse collectie gebaseerd op patchwork, laagjes en gehaakte elementen. De focus ligt op volumineuze jurken versierd met grote strikken, waarvan het materiaal aan verkreukeld papier doet denken en versierd is met kinderlijke tekeningen. De chaotisch ogende mix harmonieert met de Japanse ‘Kawaii’-esthetiek – pastelkleuren, zachte texturen, eenvoudige graphics en schattigheid – waartoe ook het iets donkerdere subgenre Gurokawa – ‘Creepy Cute’ – behoort. Donker en schattig tegelijk lijken ook de sleutelwoorden voor deze collectie te zijn.

Sculpturen

FW26 (v.l.n.r.): Enföld, Ryunosukeokazaki en Grounds Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De volgende merken lijken een heel andere weg te zijn ingeslagen, met een speciale focus op het silhouet zelf.

Het Japanse merk Enföld, bekend om zijn sculpturale ontwerpen, presenteert dit seizoen met de collectie ‘Living Sculpture’ een collectie die wordt gekenmerkt door vormen en laagjes. Items met zachte randen en rondingen worden gecontrasteerd met asymmetrische snits en verkorte tops.

Ryunosuke Okazaki, die in 2022 al finalist was voor de LVMH-prijs voor jong talent, bouwt met zijn kledingstukken van draad en rekbare stof eveneens aan sculpturale werken. Deze elementen slingeren zich soms als de visualisatie van bewegingen in tekenfilms om het lichaam en lijken bijna op een futuristisch harnas uit een videogame. Hoewel de Japanse ontwerper tot nu toe minder inzette op ready-to-wear items, probeert hij enkele stukken zoals poloshirts in de collectie te integreren. Maar zelfs deze komen niet zonder een draad in de schouderpartijen.

Ook bij de Japanse sneakerspecialist Grounds, die zijn FW26-collectie enkele weken eerder in Parijs toonde, is een vergelijkbare sculpturale vorm te zien in de finale look. Een volumineuze, lange jurk valt op door de sterk uitlopende schouders, die bijna op engelvleugels lijken.

Andere trends in het kort

Naast de conceptuele overeenkomsten zijn er in Tokio dit seizoen ook weer enkele designelementen die bij meerdere ontwerpers in de collecties terugkomen, waaronder een doorgestikt ruitpatroon en fotoprints.

Ruitpatroon

FW26 (v.l.n.r.): Pays des Fées, Viviano en Eitaro Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het doorgestikte ruitpatroon is in bovenkleding vooral populair in de paardensport, maar vindt ook steeds weer zijn weg naar experimentele stukken. In Tokio wordt het vooral gebruikt voor witte, knielange jassen die aan spreien doen denken. Pays des Fées verwerkt de stof echter ook in een kort, bijna cape-achtig jasje met pofmouwen.

Fotoprints

FW26-collecties (v.l.n.r.): Kotohayokozawa, Yoshiokubo en Agnes B Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook het gebruik van foto's van alledaagse voorwerpen of situaties is een populair designelement. De varianten variëren van een eenvoudige grote print die de hele top bedekt, tot een tegelcollage met verschillende motieven en een all-over print.