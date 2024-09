Van headbangers tot delicate elfjes: hoogtepunten van Seoul Fashion Week

Feeën die rondfladderen met vlinders, duistere magie en felle rockers - een ontmoeting die sterk doet denken aan een middeleeuwse markt beschrijft enkele looks van Seoul Fashion Week. Voor de SS25-collecties lijken sommige ontwerpers zich te hebben laten inspireren door sprookjeswerelden, het laatste concert en andere avonturen. Maar er zitten nog een of twee hoogtepunten verborgen in de magische pot van de modeweek in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Dit zijn de hoogtepunten hoogtepunten van Seoul Fashion Week.

Nieuwe kijk op gespen

De ontwerpers vertrouwen op gespen. Ze zijn het erover eens dat het niet altijd een conventionele riem hoeft te zijn die de broek omhoog houdt. Merken als Doucan en Youser trekken de riem niet strak, maar schuiven hem omhoog en gebruiken hem als casual accessoire voor korte tops, overhemden en zelfs truien. De meeste stukken hebben ook lipjes waarmee je de riem kunt bevestigen zoals je dat aan een broek zou doen. Ul:Kin-ontwerper Lee Seongdong kiest voor een stoere aanpak met een spijkerrok met een riempje met dubbele oogjes. Zelfs als de stukken van de ontwerpers in Seoul vrij breed zijn, kunnen ze met de betreffende riemen anders worden gestyled en zo het silhouet vervormen.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Ulkin, Doucan, (2x) Youser Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Mode hoeft niet praktisch te zijn

Merken als Youser bewijzen met hun riemstukken dat mode niet altijd praktisch hoeft te zijn. Mooyeol Lee, de ontwerper achter Youser, laat ook andere manieren zien om een ​​stylinggerichte aanpak te hanteren. En daarin staat hij niet alleen.

Lee sluit zich aan bij andere ontwerpers die losse onderdelen en hele kledingstukken misbruiken en daarmee het oorspronkelijke gebruik teniet doen. Er verschijnen extra mouwen voor Kumann Yoo Hye Jin en Ajobyajo, Youser gooit de pijpen van de jeans omhoog zodat ze een rok worden en Arts De Base draait een topje tot een soort kraag.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Youser, Arts De Base, Kumann Yoo Hye Jin, Ajobyajo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sportieve jurken

Een ander gebruik kan ook tot nieuw gebruik leiden, zoals de sportieve SS25-jurken uit Seoul laten zien. Voor strakke maar ook casual jurken werden verschillende materialen uit sportkleding en bovenkleding gebruikt. Details zoals de koorden van een regenjas en patronen van een sporttrui worden vakkundig op een geheel nieuwe manier gepresenteerd.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Duckdive, Kwak Hyun Joo Collection, Kumann Yoo Hye Jin Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Moderne Middeleeuwen

Er lijken twee totaal verschillende werelden samen te komen in de ontwerpen die vervlogen tijden naar het heden brengen. Het mystieke tintje van de Middeleeuwen verspreidt zich op de catwalk met personages als monniken, heksen en andere wezens. Dit zijn de voorstanders van duistere magie met verhullende gewaden en pompeuze silhouetten - meestal in het zwart uiteraard.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Cokie, Duckdive, Ceeann, Ajobyajo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ze worden gecontrasteerd door kleurrijke, sprookjesachtige wezens die verbonden zijn met de natuur en omringd zijn door vlinders. Moderne, sportieve, maar ook elegantere snitten en een mix van street- en sportkleding zorgen voor de juiste look die van de drager geen hofnar maakt.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Kwak Hyun Joo Collection,L'Eau Et, Kwak Hyun Joo Collection, Maison Nica Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Inspiratie uit rockmuziek

In plaats van terug te gaan naar de middeleeuwen kijken andere merken nu terug in de geschiedenis van de rockmuziek van de afgelopen 50 jaar. Van een moderne kijk op de stijl van de Australische rockers AC/DC tot een alternatieve houthakkers shirt-grunge-look tot skatepunk en emocore, harde gitaarriffs, moshpits en rockstijlen leken Seoul dit seizoen te definiëren.

SS25-collecties (v.l.n.r.): Phenomenon Seeper, Man.G Stu:dio, Cokie Credits: ©Launchmetrics/spotlight

SS25-collecties (v.l.n.r.): Ulkin, Youser, Duckdive Credits: ©Launchmetrics/spotlight