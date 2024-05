Van herwaardering tot deconstructie: Vier trendvoorspellingen voor FW25 volgens een expert

Trendforecaster Christine Boland deelt niet zomaar modetrends, ze legt uit waar ze vandaan komen. Het is een gekke tijd. De aarde warmt steeds verder op, er is een tekort aan basisvoorzieningen, de politiek wordt extremer. In deze uitdagende tijden is ‘imagineering’ des te belangrijker, aldus Boland. De term is door de trendexpert in het leven geroepen. Het betekent dat, ondanks de tekorten in de wereld, verbeeldingsvermogen en onuitputtelijke bron is om creatieve oplossingen te vinden. Het is zowel een werkwoord als een utopische voorspelling. En volgens de trendvoorspeller, een mooi vooruitzicht voor designers, inkopers, retailers, brand managers en marketeers.

Op basis van eigen onderzoek deelt Boland vier belangrijke trends rondom het thema ‘imagineering’ voor de winter van 2025-2026. Uit haar vlijmscherpe analyse blijkt dat verbeeldingskracht uiterst belangrijk is in deze tijd. Dit zijn ze: de trendvoorspellingen volgens een expert.

Klassiekers in een nieuw jasje: ‘Reformulate the classics’

De eerste trendvoorspelling van Boland, ‘Reformulate the classics’, heeft alles te maken met klassiekers. In tijden van overproductie en innovatiemoeheid, zegt Boland, wordt de hand gereikt naar bestaande mode. In plaats van proberen het modewiel helemaal opnieuw uit te vinden, wordt de hand uitgestrekt naar “symbolen van vrijheid,” zegt ze. Denk aan XL-tassen waarin alles past voor een reis ongeacht de bestemming, tijdloos comfort en essentialisme op maat. De trendvoorspeller ziet bij deze trend ook een sterke verwijzing naar sportmode. Bijvoorbeeld kleding van een rekbare stof, of de 'tenniscore' trend bestaande uit functionele sportrokjes die bewegingsvrijheid geven. De kleuren die bij deze trend horen zijn rood, wit en blauw.

Tenniscore Credits: Miu Miu SS22, Ferragamo SS23, Casablanca FW24, courtesy Warner Bros

Herwaardering van oudheid: ‘Revalue ancient intelligence'

Maar de kleuren van sport zijn niet de enige belangrijke kleuren. “Het kleurenpalet van de wereld, denk aan aardekleuren zoals bruin, geel, oranje, rood, beige maar ook warme natuurtinten zoals terracotta, zullen meer gewaardeerd worden,” aldus Boland. Vooral in het licht van de opwarming van de aarde, stelt ze. De trendexpert toont foto's van vulkanen, droge woestijnen, bijzondere kleurencombinaties - zoals blauw en donkerpaars - allemaal aanwezig op het aardoppervlak. Dat brengt haar bij de volgende trendvoorspelling: de herwaardering van oudheid. Kortom: de waardering van wat de aarde is. Met een beetje inlevingsvermogen kun je inspiratie putten uit de natuur. Denk aan de harige schubben van insecten, die veel franjes in collecties hebben geïnspireerd. “Op dieren geïnspireerde haren zijn de nieuwe franjes,” stelt Boland.

Credits: Stella Mccartney F24

Maar denk ook aan de vormen en kleuren van een stromende rivier of zee. En, hier wordt het grimmiger, de olievervuiling die de inspiratie vormde voor de kleurencombinaties zwart, bruin en het gebruik van glimmend materiaal zoals lak, te zien in de collectie van het modemerk Mowalola.

Credits: Mowalola Ogunlesi (Mowalola) F23

Credits: Botter F24

Samenleven met technologie: ‘Reimagine sci-fi’

Vragen over mensen en technologie zullen belangrijker worden. Hoe verhouden mensen zich tot technologie? Maar ook, hoe kan technologie gebruikt worden om bijvoorbeeld schoon drinkwater te bevorderen? Bij de trend ‘Reimagine sci-fi’ legt Boland uit dat moderne sciencefictionfilms inmiddels realiteit zijn geworden. De mens leeft steeds meer naast de computer. DIt komt terug in modecollecties door het gebruik van “phygital” mode. Denk aan de tabi schoen van Maison Margiela in samenwerking met The Fabricant in maart 2024. Een ander voorbeeld: de recente modeshow van Louis Vuitton, geïnspireerd op het “ruimtetijdperk.” De kleuren die bij deze trend horen zijn “buitenaardse kleuren,” zoals Boland ze noemt. Namelijk: neongroen, neongeel, onderkoelde blauwtinten, zilver, metallic en zachte kleuren geïnspireerd op wolken.

Credits: Balenciaga FW24

Wat ook belangrijker wordt: mode geïnspireerd door het concept ‘barely there’. Technologische aspecten zoals een wifi-verbinding worden vaak gezien als transparant. Denk aan termen als “Airdrop” of Google “Cloud.” Het is een “draadloze verbinding”, en toch is het er, met draden en al. Deze contradictie is terug te zien in de mode. Denk aan hele lichte, transparante stoffen over juist zware materialen zoals kunstleer. Maar ook de kleuren die bijna holografisch zijn, lijken op de schaduwen van licht, of de kleuren die vrijkomen van een computerscherm. Een voorbeeld dat Boland geeft is het X-ray tracksuit van Adidas, waar een röntgenbeeld op gedrukt is. Kortom: samenleven met technologie is een spel tussen ondoorzichtigheid en transparantie.

Credits: Louis Vuitton F24

Deconstructie en verbeeldingskracht: ‘Confusing fantasy & realism’

“We leven in tijden waar het virtuele tot leven komt en het fysieke meeslepend wordt,” aldus Boland. De trendvoorspeller geeft de show van Maison Margiela als voorbeeld, waar de modellen opgemaakt zijn als levensechte poppen. “Er is iets vervreemdends aan de hand,” benoemt ze herhaaldelijk. Dit benadrukt de trend die ze voorspelt voor winter 2025-2026: ‘Confusing fantasy & realism’. Dit is terug te zien in de verbazingwekkende collecties die je laten denken “waar kijk ik naar?” Ze zijn spookachtig, spelen met materialen, plaatsen strikken op een andere plek dan wat je gewend bent en zijn niet vies van asymmetrie. De trend “deconstructie,” zoals te zien in de laatste collectie van Dries van Noten, is hier een voorbeeld van.

Het kan vervreemd zijn, omdat de werkelijkheid dat is. Het mag uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet worden, omdat het bevredigend is om je dingen eigen te maken. Het kan overdreven en menselijk zijn. Met een beetje verbeelding voor de winter van 2025-2026 is iets wat op het eerste gezicht vast lijkt te staan ineens gemakkelijk te veranderen. Dat is waar “Imagineering” voor staat. Geen regels volgen, maar je opnieuw inbeelden wat je zou doen als er geen regels waren.

Credits: Dries van Noten F24