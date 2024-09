Van kantoor tot stedelijke jungle: SS25 streetstyle uit Milaan

Tijdens de Milan Fashion Week werd wederom duidelijk dat trends niet alleen op de catwalk worden gecreëerd, maar ook daarbuiten. Ondanks het soms wisselvallige weer in de modestad, lieten de bezoekers van de SS25-shows van Prada en andere grote namen zien dat Italië niet alleen chic, maar ook gedurfd en cool kan zijn.

Een overzicht van de meest opvallende streetstyle-trends uit Milaan.

Outerwear als eyecatcher

Dat outerwear niet alleen functioneel is, is wel duidelijk sinds de opkomst van de gorpcore-trend. Deze streetwear-stroming van Gen Z beïnvloedde na zijn hoogtepunt vorig jaar ook menig ontwerper, die de stijl vervolgens herinterpreteerden voor hun eigen collecties – met name voor herfst/winter 2024. Nu vindt deze luxueuze outerwear zijn weg terug van de catwalk naar de stedelijke jungle, waar het ook aanslaat bij een kapitaalkrachtigere consumentengroep.

Zo waren er in Milaan onder andere op jassen geïnspireerde Prada-jurken te zien – natuurlijk met bijpassende handtas van het Italiaanse modehuis. Maar ook bij andere merken zoals Bottega Veneta stond outerwear centraal in de look. Om de outfit niet te sportief te maken, combineerden sommige draagsters de outerwear met hakken of enkellaarsjes.

Outerwear-eyecatchers bij de SS25-streetstyle in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De laarzenparade

Laarzen leken sowieso een geliefde schoenkeuze te zijn bij de Milanese modeliefhebbers. Van bruin suède tot sportievere lakmodellen in grijs, er waren verschillende varianten te zien, maar nooit boven de knie.

Vooral voor de tussenseizoenen, wanneer de korte broek of rok nog niet in de kast hoeft te verdwijnen, maar het buiten toch al frisser wordt, is de laars een goede balans tussen stijl en warmte. Afhankelijk van de stijl kunnen laarzen worden gecombineerd met sportieve, casual of juist chique looks.

Verschillende laarzen gespot bij de Milanese streetstyle Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New Corpcore

De outerwear-trend gorpcore was niet de enige microtrend van de laatste tijd die zijn weg vond naar de streetstyle van Milan Fashion Week. Ook corpcore was prominent aanwezig bij verschillende bezoekers, een stijl geïnspireerd door de 'nine-to-five'-cultuur en de kantoren van de jaren 90, gemixt met een moderne twist.

Het motto leek te zijn: ik ben mijn eigen baas en bepaal mijn eigen (dresscode)regels. In plaats van het klassieke kantooruniform speelden de dragers met gendernormen en maakten ze gebruik van klassieke menswear-looks en -stukken zoals het krijtstreeppak of het geruite overhemd met bruine broek, waaraan ze hun eigen draai gaven. Dit varieerde van meer ingetogen stijlen, vaak met een oversized silhouet, tot een meer gedurfde look waarbij er ook wel eens een knoopje meer open mocht.

New Corpcore, SS25-streetstyle in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Andere bezoekers kozen voor nieuwe materialen en combinaties die zeker ook geschikt zouden zijn voor op kantoor. Zo verscheen een heer in een olijfgroene, leren combinatie van overhemd en broek met bijpassende stropdas – een onconventioneel materiaal voor op kantoor, maar desalniettemin stijlvol. Een andere bezoeker showde een look met een blazer en een knielange, zijden jurk met kant.

SS25-streetstyle in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tartan en laagjes

Tijdens London Fashion Week was de voorliefde voor de gelaagde look al duidelijk zichtbaar bij veel bezoekers, een keuze die ook op de straten van Milaan overtuigde. Maar ook qua materiaal liet men zich inspireren door de Britten en werd de traditionele tartanstof geïntegreerd – van de klassieke kilt tot upcycled materiaal voor een interessante mix.

Velen droegen de tartanstof over een andere rok of jeans. Sommigen gaven hun look een stedelijke sportieve touch, terwijl anderen de voorkeur gaven aan een meer preppy en chique uitstraling.

Tartan en laagjes, SS25-streetstyle in Milaan Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Avavav-fans

De streetstyle rondom de show van Avavav was een lust voor het oog, waarbij vooral de verschillende stukken uit de samenwerking tussen het Zweedse label en sportgigant Adidas de aandacht trokken. Verschillende bezoekers waren al gekleed in opvallende, veelal rode items uit de collectie, hoewel deze pas later op de catwalk werden gepresenteerd.

Maar ook buiten de Avavav-looks lieten de bezoekers met hun styling-, layering- en combinatiekunsten hun passie voor een coole outfit zien. Nergens anders tijdens deze Fashion Week was er zo'n diversiteit aan looks, esthetiek en vibes te vinden.

Bezoekers van de Avavav-show in Milaan (SS25) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bezoekers van de Avavav-show in Milaan (SS25) Credits: ©Launchmetrics/spotlight