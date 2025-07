Van kikkerpoten, samenwerkingen en futurisme: De populairste zonnebrillen van de zomer

Trends verdwijnen, maar zonnebrillen blijven de ultieme zomeraccessoire. Passend bij het vakantieseizoen tonen we drie samenwerkingen die ervoor zorgen dat voorbijgangers hun bril afzetten voor een nadere blik.

A$AP Rocky voor Ray-Ban

Begin dit jaar werd A$AP Rocky benoemd tot creatief directeur van brillenmerk Ray-Ban. De Amerikaanse ontwerper en muzikant, Rakim Mayers, is de eerste die deze titel bij het brillenmerk draagt.

Tijdens Paris Men's Fashion Week presenteerde hij de eerste drie zonnebrilmodellen, meldde Ray-Ban. De samenwerkingspartners presenteren deze als "The Next Generation", wat past bij de futuristische look.

“The Next Generation”-modellen van A$AP Rocky x Ray-Ban Credits: Ray-Ban

Elk model is "een stijlstatement waarin design, kunst en muziek samensmelten." Afhankelijk van het model hebben ze massieve monturen, veren of een doorlopend vizier, zoals bij de ‘Ultra Wrap 002’.

Naast deze serie hebben Rocky en Ray-Ban ook de Wayfarer Puffer-zonnebril uitgebracht, verkrijgbaar in zeven kleuren. De ontwerper geeft het iconische model een speelsere, driedimensionale uitstraling. Naast het Ray-Ban-logo staat ook het logo van Rocky's streetwearmerk AWGE op de veer.

Wayfarer Puffer Credits: Ray-Ben

Alle modellen zijn verkrijgbaar in de webshop van Ray-Ban en bij geselecteerde opticiens. De Wayfarer Puffer kost 173 euro, de “The Next Generation”-modellen tussen 650 en 670 euro.

Daily Paper x Oakley

Het Amerikaanse merk Oakley, net als Ray-Ban onderdeel van EssilorLuxottica, bundelt deze zomer de krachten met Daily Paper. Het Amsterdamse streetwearmerk heeft Oakley-modellen regelmatig in hun shoots gebruikt. Nu brengen ze de ‘Gascan’-zonnebril, oorspronkelijk uitgebracht begin jaren 2000, met een update terug. Daily Paper gebruikt hiervoor hun "afrofuturistische lens".

Djibril Cissé voor Daily Paper x Oakley Credits: Daily Paper / Oakley

De zonnebril is verkrijgbaar voor 165 euro in de webshops en bij geselecteerde retailers.

Oakley Plantaris Ti

Dit is niet het enige futuristische model van Oakley. Met de ‘Plantaris Ti’ zet het iconische merk, dat dit jaar zijn vijftigste jubileum viert, in op een mix van instinct en innovatie, aldus Oakley. Het is een nieuwe interpretatie van de ‘Plantaris’.

Het model toont Oakley's visie op 2075. De veren zijn verstelbaar en het neusstuk is afneembaar voor een persoonlijke look. Het ontwerp van de veren en de transparante siliconen uiteinden zijn geïnspireerd op kikkerpoten en laten de "aderachtige binnenstructuur" zien.

‘Oakley Plantaris Ti’ met inspiratie van kikkerpoten Credits: Oakley

De ‘Oakley Plantaris Ti’ is vanaf 31 juli verkrijgbaar in de webshop.

Komono x Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Wie geen futuristische zonnebril zoekt, maar wel wil opvallen, vindt een passend model in de samenwerking tussen Komono en de Royal Academy of Fine Arts Antwerp. Het Belgische merk geeft drie talenten een podium.

Chloë Reners, Delara Tavassoti en Sybrand Jansen hebben zich beziggehouden met reconstructie. Jansen maakte een ode aan objecten aan het einde van hun levenscyclus, getekend door de tijd. De basis is een weggegooide bril die de ontwerper op straat vond. In plaats van restauratie accepteerde hij de beschadigde vorm en verwerkte deze in zijn eigen variant.

Sybrand Jansen – Komono x RAFAA Credits: Komono, Wout Vloeberghs (rechts)

De modellen van Jansen, Reners en Tavassoti zijn verkrijgbaar in de winkels en webshop van Komono en bij geselecteerde partners voor 249 euro.