Van klant naar merkfan: hoe Gabbiano met The Gab Club loyaliteit opnieuw uitvindt

In een markt waar keuzestress en vluchtige aankopen de norm zijn, kiest het Nederlandse herenmodemerk Gabbiano niet voor de makkelijke weg. Het merk bouwt aan iets groters en lanceerde onlangs The Gab Club: een loyaltyprogramma dat verder gaat dan kortingscodes of stempelkaarten. In plaats van alleen punten sparen, draait het om merkbeleving, betrokkenheid en herkenning.

Geen standaard spaarprogramma, maar een clubgevoel

The Gab Club is allesbehalve een traditioneel spaarmodel. Het programma functioneert als een ecosysteem waarin klanten worden beloond voor meer dan alleen hun aankopen. Wie lid wordt, krijgt automatisch voordelen zoals standaardkortingen, meer punten voor elke uitgegeven euro, gratis verzending, verlengde retourtermijnen, en early access tot nieuwe drops.

Het loyaltyconcept werkt met rangen, van Gab Explorer tot Gab Elite. De oplopende rangen bieden verschillende perks, maar roepen ook een gevoel van exclusiviteit op. Klanten kunnen namelijk op basis van hun lifetime value (totale uitgave bij Gabbiano) in een hogere rang komen. Per niveau krijgen leden meer punten per euro gespaard, en worden de voordelen opgeschaald. Daarnaast wordt er gespaard voor kortingen oplopend tot 80 euro die vrij in te wisselen zijn op elk moment. Op termijn wil Gabbiano zelfs ervaringen en exclusieve producten aanbieden, zoals een weekendje weg of het bijwonen van speciale evenementen. Leden voelen zich onderdeel van een community en van iets dat verder reikt dan de kassabon.

Credits: Gabbiano

Slimme data, sterkere banden

Een bijkomend voordeel van The Gab Club is het verzamelen van first-party data. Door shopgedrag en lidmaatschap te koppelen, krijgt Gabbiano steeds scherper inzicht in het klantprofiel. Die data maakt gepersonaliseerde communicatie mogelijk: geen generieke nieuwsbrieven, maar campagnes afgestemd op individuele voorkeuren, timing en gedrag. Naarmate de betrokkenheid groeit, neemt ook de kans op herhaalaankopen toe en daalt het retourpercentage. Loyaliteit wordt daarmee niet alleen meetbaar, maar ook concreet inzetbaar.

Credits: Gabbiano

Meer dan korting

Hoewel The Gab Club zich nog in de opstartfase bevindt, zijn de ambities helder. Het programma moet uitgroeien tot een platform dat verder gaat dan retentie: een plek waar merkvoorkeur groeit, interactie wordt beloond en klanten zich verbonden voelen. Gabbiano laat daarmee zien dat loyaliteit anno nu niet draait om korting alleen, maar om betekenisvolle relaties. Het gaat om betrokkenheid, herkenning en relatieopbouw, precies waar de mode-industrie zich op lijkt te heroriënteren.