Van koelkast tot boodschappentas dankzij award-winning blockchain technologie Waste2Wear

Transparante ketens worden het nieuwe normaal, voelt de mode-industrie haarfijn aan. Want wie echt duurzaam wil produceren, moeten weten waar zijn materialen vandaan komen en waar ze naartoe stromen. Voor veel bedrijven is die uitdaging nieuw, maar er zijn ook spelers op de markt die al heel vroeg werkten aan dé digitale tools die binnenkort onmisbaar worden. Waste2Wear hoort bij die club. Met zijn award-winning blockchain technologie geeft het Nederlandse bedrijf al vijftien jaar inzicht in de circulaire reis van plasticafval, zodat de stappen traceerbaar, meetbaar en verifieerbaar worden. FashionUnited ging in gesprek met oprichtster en CEO Monique Maissan.

Volgen op de blockchain

FIFA World Cup backpacks, Coca Cola hoodies en Mars boodschappentassen vormen slechts een greep uit het recyclewaar dat Waste2Wear transparant kan produceren. “Wij leveren innovatieve textielproducten gemaakt van gerecycled plastic,” begint Maissan, “en dat doen we volledig transparant en traceerbaar door middel van dat een unieke blockchain”. Door een koppeling van fysiek plasticafval uit bijvoorbeeld koelkasten of plastic flesjes enerzijds en digitale, logistieke informatie anderzijds, kunnen klanten het hele productieproces volgen.

De plastic producten die Waste2Wear maakt komen zeker niet alleen uit de textiel hoek. In de basis worden twee soorten afvalstromen verwerkt via mechanische en chemische recycling. We hebben het over plastic uit de binnenkant van een koelkast, wasmachine of een food container dat worden getransformeerd in post-consumer recycled polypropyleen (RPP). “Daar maken wij weer heel veel boodschappentassen van voor hele grote merken”, verzekert Maissan. En dan zijn er andere plastics van bijvoorbeeld plastic flesjes, om gerecycled polyester (rPET) van te maken voor bijvoorbeeld kleding, sporttassen, stoelbekleding of gordijnen. Van stof tot stof is ook mogelijk met de hulp van partners in Italië en Amerika. Zij kunnen textielproducten terugbrengen tot de bouwstoffen van polyester en ze zijn bezig om een fabriek te bouwen, om de stroom van RPP tassen ook weer terug te brengen tot opnieuw herbruikbare korrels.

Nooit meer sjoemelen

De technologie van Waste2Wear garandeert veiligheid en openheid in de keten door een volledig paspoort te geven aan elk type afval. Die pallets en balen krijgen stickers en slotjes met daarop een unieke QR en barcode die met elke scan worden bijgewerkt met nieuwe informatie: een combinatie van een geolocatie met coördinaten, tijd, gewicht, de uitvoerende persoon of organisatie met certificaat en tenslotte een foto. Alles bij elkaar wordt in een smart contract gezet. Maissan: “Het is een hele combinatie van veiligheidsmanieren om te verifiëren wat voor grondstof van het product er nu precies gebruikt wordt in de supply chain – of dat nou een stuk plastic is, een garen, een stofje, of een T-shirt.”

Maissan wijst erop dat blockchaintechnologie zonder zo’n uitgebreide informatiestroom zijn doel voorbijschiet. “Je krijgt steeds meer bedrijven die zich aanbieden voor traceerbare mogelijkheden met certificaten, maar waar het eigenlijk op neerkomt is een oplading van een papierstroom. Je kunt natuurlijk alles opladen in een blockchain en je kunt die informatie natuurlijk ook fotoshoppen. Dit systeem is meer dan een foto en het werkt helemaal tot aan het einde. Daarom heeft het ons verschillende internationale prijzen opgeleverd.”

Doordat je kunt navolgen dat een materiaal van een legitiem waste managementbedrijf komt, kun je ook niet meer sjoemelen, herinnert Maissan. “Het verzekert je niet alleen van het feit dat je dingen maakt van gerecycled plastic, maar ook dat je supply chain volledig aan de regels voldoet. Het is meteen een goede check op je social compliance.” De CEO doelt op het voorkomen van onethische praktijken, bijvoorbeeld illegale vormen van subcontracting waarbij plastic afval wordt verzameld door niet gecertificeerde partijen en wellicht zelfs kinderen.

Beeld via Waste2Wear

Impact in filmpjes

Een heel waardevol extraatje is de impact-informatie en het impact report EIR ( Environmental Impact Report) die de afnemers bij elk product van hun bestelling meegeleverd krijgen. Plastic recycling heeft namelijk een veel lagere milieu-impact dan de productie van virgin materialen en bedrijven willen dat eerlijk communiceren. Maissan: “Klanten zeiden: we gebruiken nu wel gerecycled materiaal en weten wat we besparen in vergelijking met een virgin alternatief via jullie EIR, maar vanwege de SDG-goals en allerlei nieuwe carbon neutral regelingen moeten we eigenlijk wel weten hoeveel CO2 er uiteindelijk concreet wordt gebruikt.”

Via Life Cycle Assessments (LCA) kan Waste2Wear nagenoeg precies uitrekenen hoeveel energie, water en carbon footprint er wordt bespaard per plastic product. “Die informatie leveren we er sinds kort voor elk product bij”, zegt Maissan. “Dat is heel cool, want als je dat bestelt bij een bedrijf dat daarin specialiseert, ben je zo 20.000 euro per keer kwijt.” Om de transparantielat nog een stukje hoger te leggen, wordt bij elke stap een uitlegfilmpje geleverd: hoe gaat die koelkast eigenlijk uit elkaar en hoe maken ze dat tot iets nieuws?

Klanten zijn er genoeg – van Mars tot Coca-Cola tot Fabienne Chapot. Dat betekent ook dat nieuwe werknemers heel welkom zijn. “We hebben heel veel mensen nodig en zijn een hartstikke cool, groen bedrijf vlak bij Amsterdam”, zegt Maissan. Voor jonge professionals met een passie voor eerlijke mode en tech staat de deur dus wagenwijd open.