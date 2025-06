Van macho tot corsages: Het veranderende gezicht van mannelijkheid in FW26

Waar enkele seizoenen geleden nog duidelijk de opkomst van een zachter en wellicht ook vrouwelijker beeld voor mannenmode zichtbaar was, zijn er nu ook duidelijke stromingen die kiezen voor het traditionele beeld van mannelijkheid. Dit blijkt uit het trendseminar voor het FW26-seizoen, gepresenteerd door forecaster Edwin van den Hoek.

Denk bijvoorbeeld aan de focus op fitness en gespierde lichamen, tatoeages, maar ook survivallen in de natuur. Dat deze hernieuwde focus op traditionele mannelijkheid er is, is aan meerdere factoren te danken. Zo is er de manosfeer, die vooral op social media veel mannen bereikt. De manosfeer is een sterke oppositie van het feminisme en ondersteunt het idee dat vrouwen onterecht voordelen hebben en dat mannen worden achtergesteld. Deze beweging wordt verder ondersteund door het feit dat de Amerikaanse president Donald Trump alleen de genders man en vrouw erkent en een heel groot aantal woorden en termen uit het alledaagse gebruik wil bannen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de woorden feminisme, transgender, aseksueel, gehandicapt, discriminatie, diversiteit en nog vele anderen.

Balenciaga FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Hoewel deze beweging zwaar op de trends binnen mannenmode weegt, zijn er gelukkig ook lichtere en kleurrijke trends. Van den Hoek deelt zijn forecast op in 4 thema’s. Hieronder vindt u een korte omschrijving.

FW26 mannenmodetrend: Competitive

Het woord competitive, oftewel competitief, is tweeledig binnen deze trend. Allereerst is er de strijd met de robotica, aldus Van den Hoek. Dankzij technologische vooruitgang is er steeds meer mogelijk op het gebied van ontwerp. Hierdoor ontstaat er een nieuwe vormgeving, door bijvoorbeeld het 3D-printen of 3D-breien van items. Zo komen tijdens de presentatie schoenen van Oxman voorbij, maar ook van Taware Kicks. De schoenen van Oxman zijn gemaakt op basis van polymeren die voortkomen in bacteriën en het eindproduct is ook volledig biologisch afbreekbaar.

De andere kant van de medaille van competitive is de aandacht voor autosport die de afgelopen jaren extra is toegenomen. Op de catwalk kwamen dan ook veel vormen van F1-referenties en motorpakken voorbij. Dat niet alleen, diverse merken gingen juist samenwerkingen aan met traditionele F1 merken. Denk bijvoorbeeld aan Reiss met McClaren en Louis Vuitton met Formule 1 in het algemeen. Het feit dat er dit jaar een film uitkomt over Formule 1 met onder anderen Brad Pitt en Javier Bardem helpt ook met het momentum van de stijl.

Rhude SS25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Tom Ford FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

FW26 mannenmodetrend: Isolated

Het tweede thema dat Van den Hoek aanhaalt tijdens de seminar in FC Hyena in Amsterdam is isolated. Dit is het thema waarbij men teruggaat naar de natuur. Dit kan men bijvoorbeeld doen door het survivallen, waarbij traditionele survival-items een upgrade hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de afritsbroek 2.0, maar ook een poncho die men uit kan vouwen tot tent van Nike Ispa. De looks die hier veel voorkomen hebben veel zakken, drawstrings en strikken.

Terug naar de natuur betekent ook dat er terug wordt gegaan naar materialen en patronen uit de natuur. Zo is er (nep)bont en zijn er harige materialen te zien op de catwalks van onder andere Dior en Todd Snyder. Nieuwe vormen van camouflage, niet het traditionele legerpatroon, maar juist meer een spat-effect, passen ook binnen dit thema.

Todd Snyder Credits: Launchmetrics Spotlight

Prada FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

FW26 mannenmodetrend: Revived

De laatste jaren kon men eigenlijk al niet heen om de herwaardering van materialen, patronen en historische looks. In het thema revived wordt ingezoomd diverse ‘retro’-elementen. Denk bijvoorbeeld aan de diverse uitvoeringen van de ruit, maar ook de strepen. Deze traditionele patronen worden nieuw leven ingeblazen en krijgen een andere uitvoering door vervaging of door het in- of uitzoomen en het spelen met proportie.

Iets anders dat ook tot leven is gekust is het pak. Aan het begin van de pandemie vreesde Van den Hoek nog voor de dood van het maatpak, maar de jongere generatie heeft juist voor een opleving gezorgd. Het is niet meer het zwaar gestructureerde pak, maar juist lichter en vloeiender.

Prada FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Prada FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

FW26 mannenmodetrend: Dramatic

De liefde voor geschiedenis gaat eigenlijk verder in het thema dramatic. Historische looks zoals blousen met ruches of neksjaals worden een moderne uitstraling gegeven. Dit thema gaat ook over overdadige kleding en het gebruik van accessoires. Hierbij passen gedecoreerde stoffen, jacquards, bloemenpatronen.

“Het gaat hier om het uitdragen van luxe. Niet subtiel, maar echt in your face”, zo vertelt Van den Hoek. Een mooi voorbeeld hiervan was het meest recente Met Gala in mei 2025. Het thema voor het bekende New Yorkse benefietgala was ‘Black Dandyism’. Diverse gasten namen de dresscode dan ook ter harte en gingen los met juwelen, luxe stoffen, corsages en parels.

McQueen FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Rocha FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

S.S.Daley FW25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Ondanks dat het seminar wat donker begon, kon Van den Hoek eenmaal niet heen om de gebeurtenissen in de wereld, zijn er dus toch vele lichtpunten en speelsheid te vinden in de forecast voor FW26. Ondanks de snellere opkomst van de manosfeer, hoopt Van den Hoek dat de zachtere en vrouwelijke kant van mannelijkheid niet wordt ondergesneeuwd.