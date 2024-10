Van Parijs naar Mumbai: BRICS-alliantie wil machtscentra in de modewereld verplaatsen

Mode-industrie leiders uit meer dan 50 landen hebben een overeenkomst getekend om een internationale modefederatie van de BRICS-landen te vormen. De officiële naam: BRICS International Fashion Federation.

De BRICS is een intergouvernementele organisatie die Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika en sinds 2024 ook Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten omvat. Het memorandum tot oprichting van de BRICS International Fashion Federation werd ondertekend door de leiders van de modeweken, de CEO's van mode- en textielverenigingen en de directies van onderwijsinstellingen uit India, Zuid-Afrika, Rusland, Indonesië, Maleisië, Ghana, Tanzania, Jordanië, Ecuador, Paraguay, Kenia en vele andere landen zoals Tunesië.

De ondertekening vond plaats na de Brics Fashion Summit, die plaatsvond in Moskou van 3 tot 5 oktober 2024 en werd bijgewoond door meer dan 100 landen.

Het zwaartepunt van de mode-industrie verleggen

Het doel? Het zwaartepunt van de mode-industrie verleggen om opkomende mode te promoten door samenwerking tussen de ondertekenaars aan te moedigen. Sunil Sethi, voorzitter van de Fashion Design Council of India, zegt in een verklaring: “De mode-industrie wordt voornamelijk geleid door een handvol wereldwijde merken, dus er is behoefte aan een platform voor opkomende markten waar zij hun stem kunnen laten horen.

“De roep om een dergelijke alliantie had al veel eerder moeten komen”, voegt hij eraan toe. Merken, ontwerpers en modemarkten staan voor gemeenschappelijke uitdagingen - van ontwrichting van de toeleveringsketen tot milieukwesties - die effectiever kunnen worden aangepakt door samen te werken.”

Het promoten van nieuwe merken en meer verantwoordelijkheid voor het milieu

In de verklaring worden belangrijke doelstellingen genoemd: Het promoten van lokale ontwerpers, het pleiten voor milieuvriendelijke mode, het verbeteren van culturele relaties en het creëren van een gemeenschappelijke basis voor opkomende economieën door middel van informatie- en onderwijsactiviteiten. De deelnemende landen willen nieuwe technologieën promoten, culturele identiteiten behouden en traditioneel vakmanschap ondersteunen.

“We zetten ons in om deze visionairs een wereldwijd platform en lokale evenementen te bieden om ervoor te zorgen dat hun creatieve werk over de hele wereld wordt gevierd”, luidt de verklaring. Ons doel is om duurzame en milieuvriendelijke praktijken te promoten door te streven naar transparante methodes die de ecologische voetafdruk van de mode-industrie aanzienlijk verkleinen. Slow fashion, gekenmerkt door doordachte consumptie en productie, zal centraal staan op de BRICS IFF agenda”.

Dit vertaalde artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.