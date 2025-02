Van Parijs tot Seoul: De FW25-avonturen in mannenmode

We kunnen eindelijk weer iets beleven en ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Voor herfst/winter 2025 verruilen we de stadsjungle voor de wildernis, waar moderne cowboys en ridders hun paarden zadelen. Of was het allemaal slechts een droom? De verhalen die de mannenmode-ontwerpers in Parijs, Milaan, Berlijn, Seoul en New York vertellen, geven het antwoord.

Moderne middeleeuwen

De tijdreis begint in de middeleeuwen en gaat over helden en mystieke personages. De ontwerpers katapulteren de trends van ridders en elfen naar de moderne tijd, waar ze gecombineerd worden met moderne snitten en materialen.

De absolute pionier van deze beweging is Marie Lueder. De ontwerpster staat erom bekend deze vervlogen tijd en haar persoonlijkheden in haar collecties te integreren. Hoewel ze zich dit seizoen heeft beziggehouden met archetypen van de 21e eeuw, zoals de hooligan of de decadente romanticus, speelden de middeleeuwen nog steeds een rol. Weerwolven waren aanwezig als print en in de styling in de vorm van lange, puntige vingernagels en "met bloed besmeurde tanden". Daarnaast integreerde de Duitse ontwerpster een mix van sweater- en monnikskap, die al onderdeel was van voorgaande collecties.

Een minder sportieve maar toch vergelijkbare capuchon was te zien bij Ziggy Chen. De Chinese ontwerper combineerde het accessoire met meer klassieke en op workwear geïnspireerde looks. Het ingetogen kleurenpalet, de materiaalkeuze en kledingstukken zoals overhemden met dubbele rij-knopen en een kort jasje creëerden het beeld van een ambachtelijk middeleeuws beroep, zoals dat van de molenaar.

Kiko Kostadinov combineerde moderne sport- en workwear met deze middeleeuws mystieke wereld. De resulterende personages leken zo uit een videogame te komen, waarin deze twee stilistische referenties op natuurlijke wijze samenkwamen en niet botsten. Een kleurenpalet dat met zijn felle tinten deed denken aan trainingspakken uit de jaren ‘90, werd gecombineerd met enorme sjaals die deden denken aan capes. Een elf-achtige make-up en haarstijl, wapenprints en middeleeuwse capuchons completeerden de collectie van de Londense ontwerper.

Bij de in New York gevestigde ontwerpster Carolina Sarria stond alles in het teken van de kroon. De ietwat punk-achtige collectie, die een doe-het-zelf-karakter had, zette in op klassieke heraldische dieren zoals leeuwen, draken en de kroon, die als prints door de collectie liepen. Kleurspatten, grove boots, tartan en patchwork benadrukken de spagaat tussen Middeleeuwen en punk.

FW25 (v.l.n.r.): Kiko Kostadinov, Lueder, Ziggy Chen en Carolina Sarria. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Nieuwe Cowboys

De cowboylook was, net als in voorgaande seizoenen, ook in de FW25-collecties een belangrijk thema. Maar terwijl sommige merken zoals Sean Suen de focus nog legden op looks die deden denken aan de oude Wilde Westen-klassiekers, gaven anderen de stijl een nieuwe interpretatie.

Het Zweedse merk Acne Studios zette in op typische cowboy-elementen zoals denim, boots en grote gespen, maar combineerde deze vervolgens met een cropped T-shirt in roze en een nauwsluitend jasje. Ook bij streetwear-merk Kidsuper, bekend om zijn fantasierijke ontwerpen, werden accessoires van dit type gebruikt. Gespen en ‘boloties’ [red.: cowboystropdas] kregen een speelse twist, zoals een groene kop. Het Franse label Ami experimenteerde ondertussen met het bandietensilhouet en liet onder een zware, lange jas een lichtgeel overhemd met bijpassende halsdoek doorschijnen.

Bluemarble romantiseerde ondertussen het landelijke uitzicht met T-shirt-slogans zoals "Countryside is for lovers". Het Franse merk integreerde de cowboytrend door middel van leren broeken met franjes, jeans in bruine leren laarzen en florale borduursels die deden denken aan de overhemden van de cowboys.

FW25 (v.l.n.r.): Acne Studios, Kidsuper, Ami en Bluemarble. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Buitenavonturiers

De merken bleven echter ook buiten de ranch actief en lieten zich niet alleen inspireren door het werk van de cowboys. Workwear-looks met veel laagjes en donkere kleuren speelden een centrale rol. Hierbij werden werkjassen en vesten met veel zakken gebruikt, waarvoor de modemerken vertrouwden op de specialisten. Zo werkte het Japanse luxemerk Sacai opnieuw samen met Carhartt Work In Progress, de streetwear-tak van het gelijknamige workwear-merk, voor verschillende jassen en truien, terwijl landgenoot Junya Watanabe met Filson op jacht ging. De Japanse modeontwerper maakte gebruik van de expertise van de Amerikaanse outdoorleverancier voor houthakkershemden en bovenkleding die deden denken aan Noord-Amerikaanse jagers. Onder de vele lagen van de workwear-look schemerde bij Watanabe echter altijd een geprint overhemd inclusief stropdas door.

FW25 (v.l.n.r.): White Mountaineering, Undercover, Sacai en Junya Watanabe. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Na het werk was het tijd voor een wandel- of kampeertocht. Terwijl sommige merken zoals Emporio Armani zich focusten op de juiste look voor een buiten avonbtuur met bijpassende waterdichte kleding, experimenteerden andere merken met de uitrusting. Te zien waren alledaagse voorwerpen zoals dekbedden bij Kidsuper en zelfs complete tenten bij het Japanse label Kookaburra en het Koreaanse merk Lie. Kliksluitingen en rugzakriemen completeerden deze aanpak.

FW25 (v.l.n.r.): Kidsuper, Kookaburra, Lie en Emporio Armani. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Lekker ingepakt

Om te voorkomen dat het 's nachts bij vrieskou te koud wordt, hebben sommige merken ook aan de juiste outfit gedacht. Van ochtendjassen versierd met tekenfilm-figuren en warmwaterkruiken bij Doublet tot op donzige dekens en kussens geïnspireerde looks bij het Parijse streetwear-merk 3.Paradis; ze lieten zien hoe je je lekker kunt inpakken.

De in Londen gevestigde ontwerper Andrej Gronau had ondertussen bij zijn debuut in Berlijn nostalgische dromen en herinnerde zich het huis van zijn oma. De door kitsch gekenmerkte collectie bood wollen truien met florale prints, die qua kleurencombinatie ook als deken van oudere familieleden denkbaar zouden zijn.

FW25 (v.l.n.r.): Bluemarble, Doublet , 3.Paradis en Andrej Gronau. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bontjassen

Geen van de mannenmodeweken kon dit seizoen om het gebruik van jassen met een bontlook heen. Van het koeienhuid-achtige vest met 'faux fur'-capuchon bij het Italiaanse modehuis Prada tot de urban tweedelige set van capuchonjas en korte broek bij Kidsuper en de off-shoulder jas bij het Berlijnse label GmbH; er was voor elk wat wils.

David Koma gebruikte de bontlook voor een groot deel van zijn mannenmode-collectie. Naast verschillende lange jassen en mantels waren ook accessoires zoals hoeden, riemen, stropdassen en zelfs de koffiebekerhouder te zien.

FW25 (v.l.n.r.): Prada, GmbH, David Koma en Kidsuper Studios. Credits: ©Launchmetrics/spotlight