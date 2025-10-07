Van parka tot hardshell: welke outdoorjas past bij welke situatie?

Silhouetten en jastypes

Een van de bekendste silhouetten is de parka, een langer model dat heupen en bovenbenen bedekt. Dankzij de lengte biedt dit type jas extra warmte en bescherming tegen gure wind en regen, waardoor het een favoriet is in koude stedelijke omgevingen. Daarnaast is er de hardshell, die wordt gezien als de ultieme beschermlaag en fungeert als barrière tegen de elementen. Dankzij membranen en getapete naden is een hardshell volledig wind- en waterdicht, waardoor dit type jas ideaal is voor bergsport en intensieve outdooractiviteiten waarbij weerbestendigheid cruciaal is. Het materiaal is doorgaans stugger en slijtvast, wat extra duurzaamheid geeft in ruige omstandigheden.

Tenson Parka's Credits: Tenson

In vergelijking met een softshell is een hardshell minder ademend en minder comfortabel qua draaggevoel, maar juist ontworpen om maximale bescherming te bieden. Waar een softshell uitblinkt in bewegingsvrijheid en ventilatie bij droog of licht vochtig weer, is de hardshell onmisbaar wanneer regen, sneeuw of storm de overhand krijgen.

Een derde veelvoorkomende vorm is de donsjas. Deze staat bekend om zijn lichte gewicht en uitzonderlijke warmte-isolatie. Doordat dons gemakkelijk comprimeert, is de jas bovendien eenvoudig mee te nemen. Wel vraagt dit silhouet om droge omstandigheden, omdat dons zijn isolerende werking verliest bij vocht.

Credits: Tenson

Pasvorm en lengte

Niet alleen het silhouet, maar ook de pasvorm en lengte bepalen het draagcomfort. Een tailored fit zorgt voor een gestroomlijnde uitstraling en spreekt met name een stedelijk publiek aan dat functionaliteit wil combineren met stijl. Voor actieve buitensporters is een relaxed fit vaak beter geschikt: deze snit biedt ruimte voor meerdere lagen eronder en garandeert bewegingsvrijheid tijdens intensieve activiteiten. Een ander veelgebruikt detail is het verlengde rugpand. Deze constructie bedekt de onderrug beter en is bijzonder praktisch bij fietsen of andere situaties waarin men vooroverbuigt; koude lucht en regen krijgen zo minder kans om binnen te dringen.

Credits: Tenson

Technische details

Technische kenmerken maken het verschil tussen een gewone jas en een performancemodel. Zo zorgen ventilatieritsen onder de oksels of op de borst ervoor dat warmte en vocht kunnen ontsnappen tijdens intensieve inspanning, waardoor de jas comfortabel blijft in beweging. Een verstelbare capuchon verhoogt de functionaliteit: door trekkoorden en een verstevigde kleprand sluit de capuchon nauw aan en blijft het zicht optimaal, zelfs bij harde regen of wind.

Ten slotte zijn waterdichte ritsen en getapete naden onmisbaar in de strijd tegen binnendringend vocht. Deze afwerking voorkomt lekkages op de kwetsbare plaatsen van de jas en maakt een hardshell of regenjas daadwerkelijk waterdicht, ook tijdens langdurige buien.

Of het nu gaat om de warmte van een donsjas, de bescherming van een hardshell of de veelzijdigheid van een parka, elk silhouet heeft zijn eigen sterktes. In combinatie met pasvorm en technische details bepaalt dit hoe goed een jas functioneert in een specifieke context, van stedelijke mobiliteit tot extreme outdooromstandigheden. Voor retailers en inkopers betekent dit dat assortimentskeuzes nauw afgestemd kunnen worden op de beoogde drager en gebruikssituatie.

Dit artikel is in partnerschap met Tenson voortgezet. Voor meer informatie over Tenson, bezoek de merkpagina.